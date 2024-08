Las cifras del ‘outsourcing’ no cuadran

Han pasado tres años de que se puso en marcha la nueva ley que regula la subcontratación laboral, y si bien en algunos sectores se han tenido buenos datos, como en el financiero, en donde ya los empleados son contratados de forma directa con todo lo que implica en algunos temas laborales, como son las utilidades, lo cierto es que sigue habiendo algunos “negritos” en el arroz.

Y es que mientras las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dan algunas cifras y balances más que alegres, los representantes de las empresas de capital humano observan un resultado muy diferente luego de tres años de la puesta en marcha de esta reforma.

Por un lado, el área encargada en el IMSS, que es la de incorporación y recaudación, que tiene al frente a Norma Gabriela López, tiene estadísticas que dicen que la reforma fue muy positiva, ya que 2.9 millones de empleados fueron registrados con sus patrones reales.

Por el otro lado, las principales empresas de capital humano, y que tienen un registro de la demanda de trabajadores por parte de las empresas en el país, estiman que más de un millón de trabajadores perdieron su empleo.

Addeco México, que tiene como director a Francisco Martínez Domene, ha hecho estimaciones de que la reforma a la subcontratación dejó a un millón de personas sin un trabajo.

Misma cantidad que estima Manpower LATAM, que tiene como directora a Mónica Flores Barragán, ya que con la subcontratación epecializada han considerado que se perdieron 997 mil empleos.

Pero además de las cifras que no cuadran, todo mundo siguió callado en el mismo gobierno federal respecto a que también seguían no sólo fomentando la subcontratación, sino que, debido a los recortes presupuestales, es infinitamente larga la lista de dependencias federales que deben a las empresas, en su mayoría de limpieza, que han contratado.

Son miles de empleados que hacen una labor importante en las dependencias federales que son los terceros afectados, esto sin contar que en el propio IMSS si se revisara a detalle lo que tienen registrado con lo que reciben estos empleados subcontratados por el mismo gobierno federal, las cifras tampoco cuadran y ahí hay un hueco en las finanzas del Seguro Social que debe sanarse.

México y el crimen organizado transnacional

Omar García Harfuch (Especial)

Bastante trabajo tendrá el próximo titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en temas de seguridad, ya que los datos ahí siguen creciendo, pero también en poner al día al país con los organismos internacionales que trabajan en el tema del combate al crimen organizado.

Ante la grave crisis de seguridad en que el crimen organizado ha puesto a todos los países de América Latina y el Caribe, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que lleva Ilan Goldfajn, como el Banco Mundial y CAF, banco de desarrollo de América Latina y Caribe, unieron esfuerzos para apoyar a la región a través de generar conocimiento y apoyo de políticas públicas relacionadas con el crimen organizado transnacional.

Lo único es que el acuerdo en donde estuvieron los tres organismos fue precisamente organizado por Ecuador, en Guayaquil, en donde México no participó debido al rompimiento de relaciones diplomáticas que ocurrió desde abril de este año y por ende, quedamos fuera de este proyecto, que tiene un enfoque particular en el crimen organizado transnacional.

Ya se puso en marcha también la “Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo”, que integran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, con Ecuador que asumirá la primera presidencia y el BID ejercerá la secretaría técnica y donde México quedó fuera, aunque hay, desde luego, relaciones directas con los demás países, siempre una iniciativa global podría tener un mejor impulso.

Los perfiles en Pemex

Octavio Romero (Especial)

Mientras sigue día a día despejándose la integración de los miembros del gabinete ampliado, como ayer, que se anunció el próximo titular del ISSSTE, que será el actual jefe de Gobierno, Martí Batres; en Petróleos Mexicanos sigue la búsqueda de los perfiles que sustituirán a Octavio Romero.

Por un lado, se asegura que ya Víctor Rodríguez va a Pemex, pero la sorpresa se dice será quién será el de Finanzas, mientras develan el nombre para Pemex Exploración y Producción (PEP), que se perfila Néstor Martínez en lugar de Ángel Cid.

Martínez es un petrolero conocido que ya estuvo en Pemex y fue comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y ha estado trabajando con el equipo de la presidenta electa desde tiempo atrás en los proyectos que se buscan poner en marcha.

Pero mientras se decide quiénes llegarán a Pemex, al menos las petroleras mexicanas decidieron reingresar a la International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), que si bien ya casi cumplirá dos meses que se integró nuevamente, apenas lo dieron a conocer.

Con esta afiliación buscan acceder a grupos de expertos en temas especializados, así como a una biblioteca de información, estándares y guías de buenas prácticas reconocidas internacionalmente, que vaya que se necesita.

Deslealtades en el mar

Armando Rodríguez (Especial)

Las navieras mexicanas han tenido momentos complicados en los últimos años, y es que la competencia desleal en el servicio de cabotaje ha sido recurrente, como bien lo ha reportado por diversas vías la Cámara Mexicana de la Industria de Transporte Marítimo (Cameintram), que lleva Armando Rodríguez.

Por eso, será interesante que en la legislatura que ya arranca en unos días, ver si el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados retomará el dictamen aprobado para reformar diversos artículos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, específicamente en materia de matriculación y registro de embarcaciones, que está en espera de avanzar en el proceso legislativo.

La Comisión de Marina votó favorablemente la iniciativa, sin embargo, su aprobación no se logró porque se asegura que en el Congreso se realizó un intenso cabildeo por parte de los representantes de navieras extranjeras que desde hace varios años han operado como mexicanas utilizando esquemas de simulación corporativa y que han denunciado las navieras mexicanas. Se ha señalado al despacho Clyde & Co, que en México lo llevan Andrés Adame, Enrique Garza y Arturo Arista, y que representa a navieras extranjeras como son: Tidewater, Harvey Gulf y Harren Group; lo cierto es que se requiere la aprobación de una reforma que ponga el mar parejo y no se siga fomentando la competencia desleal.

Por lo pronto, es la Secretaría de la Marina, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, a cargo del capitán de altura Manuel Fernando Gutiérrez Gallard, la que tiene como objetivo poner orden en el sector y evitar la competencia desleal en el servicio de cabotaje que han enfrentado las navieras mexicanas.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.