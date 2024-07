Seguridad Ciudadana con la mano de García Harfuch

Su especialidad ha sido el tema de seguridad, es ahí donde su carrera se ha centrado y ha despegado, y es el mismo tema que lo puso al borde la muerte, en aquel atentado de película en una de las avenidas más transitadas y de alto poder adquisitivo de la Ciudad de México; ahora Omar García Harfuch se prepara para ser el próximo secretario de Seguridad Ciudadana.

Ya estuvo en los primeros encuentros de primer nivel con autoridades de seguridad de Estados Unidos, pero también, se sabe que ya ha empezado a armar la parte más importante para poner en marcha el plan de seguridad que operó en la Ciudad de México y que busca replicar en todo el país.

Para ello, desde luego se requerirán recursos federales, y dada la cercanía con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es un tema que también ya está viendo cuánto se requerirá para poner en marcha los planes “tropicalizados” de seguridad que se hicieron en la capital del país y todo indica, se buscará darle los recursos federales para ello, además de la coordinación con los estados que será indispensable.

Eso sí, desde que era secretario de Seguridad Ciudadana a la fecha, Omar García Harfuch ha sido muy cuidadoso en no cuestionar los “abrazos, no balazos”, señalando que dicha política ha dado resultados, y que la estrategia aplicada en la Ciudad de México no ha sido de mano dura, ni de violencia por parte de las autoridades, sino un trabajo eficiente, de investigación e inteligencia.

Mejor optó por una variante de la frase “cero agresión, más seguridad”, que según datos que han manejado, se tradujo en la reducción de incidencia delictiva en la capital, particularmente de robo en diferentes modalidades y homicidio.

Son cuatro ejes en los que ha trabajado en temas de seguridad: atención a las causas; más y mejor policía; inteligencia e investigación, y coordinación. Por lo que presupuestalmente, esto se tradujo, por ejemplo, en que al cierre de 2022, la SSC ejerció más de 24 mil 389 millones de pesos, principalmente en la estrategia de cuadrantes; acciones de seguridad y vigilancia en zonas estratégicas y el transporte público; inteligencia policial y la operación de los centros penitenciarios. La SSC es la secretaría con el mayor presupuesto de la capital del país, con casi el 35 por ciento del monto destinado a dependencias, pero ojo, es también por el capital humano que se tiene.

Para poner en marcha el trabajo preventivo, ha sido fundamental Pablo Vázquez, actual titular de SSC en la capital y un experto en prevención, con programas comunitarios y coordinación de acciones con las alcaldías, que repetirá en el cargo con Clara Brugada, como ya lo anunció.

Aunque para algunos el panorama futuro se ve positivo para García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, todo podría ser muy diferente, ya que la dependencia no tiene a la Guardia Nacional a su cargo, la mayoría de las plazas son administrativas, sólo tiene algunos policías en la Comisión Nacional Antisecuestro, aunque tiene una buena relación con las Fuerzas Armadas, pero se asegura que no con la fiscalía general, lo cierto es que el cambio está en marcha.

Bancos activaron planes de continuidad

El viernes, el mundo fue un caos con la fallida actualización que puso en marcha CrowdStrike para Microsoft, con las consecuencias que todos vimos: fallas en aerolíneas, en algunos países en algunas instituciones financieras, comercios, un fin del mundo tecnológico de unas horas.

Julio Carranza (Especial)

Pero en el caso de México, para lo que sí sirvió, al menos en el sector bancario, que se agrupa en la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Julio Carranza, es que los bancos que eran clientes de ese sistema optaron por aplicar los protocolos de continuidad que están en los manuales de todas las instituciones, y que consisten en migrar las operaciones a redes alternativas para que precisamente no tengan afectaciones.

Lo bueno de todo eso es que todo indicó que los ensayos o pruebas que se hacen de este tipo en el sistema financiero para evitar que deje de operar sirvieron y nadie resultó afectado por esa actualización fallida, que le seguirá costando miles de millones a CrowdStrike.

Calificación de Citibanamex, afectada por desincorporación

Manuel Romo (Especial)

Tanto la calificación del área de Pensiones como la del negocio de Seguros, que forman parte del Grupo Financiero Citibanamex, que preside Manuel Romo, se mantienen en observación negativa por parte de la agencia calificadora Fitch Ratings, por el proceso de desincorporación que está en marcha, lo cierto es que sus finanzas son sólidas.

Y es que la perspectiva negativa refleja las implicaciones potenciales inciertas en términos de crédito y negocios derivadas del proceso de desinversión en curso de los segmentos financieros de consumo y pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México, llevado a cabo por Citigroup, pero también se reconoce que en ambos negocios se han logrado revertir algunos números negativos en cuanto a crecimiento que se tenía, justo por el impasse que ha generado la escisión de Citi y Banamex, que según algunas fuentes conocedoras del proceso, esto está cada vez más cerca, pues al menos en la parte regulatoria todo indica que el procedimiento legal ya está completo.

Profeco, con el verano a la vista

David Aguilar (Especial)

Tras el fallo del viernes pasado de Microsoft y el arranque de las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que lleva David Aguilar, se vio saturada, y todo indica que las siguientes semanas seguirán igual con el periodo vacacional en arranque.

En estas fechas, el comportamiento en establecimientos como restaurantes, bares y cafeterías es que se abarrotan por el turismo nacional, ya que un 60 por ciento de los consumidores planea tomar vacaciones en el país, y un 19 por ciento permanece indeciso, a quienes el cambio de sexenio los tiene sin cuidado.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.