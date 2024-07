Infraestuctura eléctrica, clave para el futuro de México

Ya todos sabemos por un lado las grandes necesidades de energía eléctrica que se tienen en el país, no sólo en los hogares, que seguramente para los estados del norte y sureste estarán en los meses de mayor calor del año y los apagones serán esperados en algún momento en este verano.

Pero, lo más delicado e importante es cumplir con la demanda de las empresas e ir trazando la demanda futura que piden las compañías que están viendo instalarse en el país por primera vez o crecer su infraestructura ante la estabilidad económica que se ve en México.

En eso, la visión de la Cámara Nacional de las Manufacturas Eléctricas (Caname), que lleva Salvador Portillo, es –junto con la de otras cámaras y organismos empresariales– clave para tener un buen desarrollo en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con datos que han analizado, estiman que serían algo así como 10 mil millones de dólares en infraestructura eléctrica para recibir el nearshoring.

Por cada punto porcentual que crezca la economía mexicana se estima que tendrían que invertirse entre tres mil 750 y 10 mil millones de dólares en infraestructura eléctrica, además de trabajar en reducir el estrés del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Ahí, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien conoce bien el tema, debe analizar cómo se invertirá una mayor cantidad de recursos en infraestructura de transmisión y distribución, ya que eso ha impedido la instalación, por ejemplo, de más centros de datos, que consumen una gran cantidad de electricidad.

Además, no hay que olvidar que, como bien ha explicado la Caname, nuestras redes de transmisión ya tienen más de 30, 40 o 50 años instaladas, y se requieren modernizar y repotenciar, así como acompañarlos de desarrollo tecnológico que permita dar certeza al suministro eléctrico y queden en el olvido los apagones que pusieron en jaque al país hace unos meses, aunque se diga lo contrario.

En el actual sexenio, que está por concluir, se invirtieron únicamente cuatro mil 600 millones de dólares en 60 proyectos de transmisión eléctrica, mientras que para el periodo 2026-2027, es decir, en la administración que encabezará Sheinbaum Pardo una vez que reciba la constancia de mayoría, se tienen contemplados 37 proyectos, según información divulgada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde por cierto, aún no se define quién estará al frente.

Lo cierto, y que es un hecho, es que se tiene un retraso de las últimas tres administraciones federales, por lo que, lamentablemente, las inversiones en transmisión siguen atrasadas, y eso es un tema que frena la llegada de más empresas en el futuro, y podría ser un freno importante, que debe poner en alerta a todos.

El ejemplo de Ticketmaster

Ana María Arroyo (Especial)

Millones recibimos este fin de semana correos electrónicos con el aviso de la compañía de venta de boletos Ticketmaster, que en México lleva Ana María Arroyo, de que habían sufrido un incidente cibernético y eso implicó en algunos casos, el robo de información de sus clientes.

De manera detallada, aunque quizás no tan puntual o rápida, informó que un tercero no autorizado (ciberdelincuente) obtuvo información de una base de datos en la nube alojada por un proveedor externo de servicios de datos. Hasta la fecha, de acuerdo con sus investigaciones, se determinó que la actividad no autorizada ocurrió entre el 2 de abril de 2024 y el 18 de mayo de 2024, eso sí, afirmaron que desde que iniciaron la investigación no habían detectado ninguna otra actividad no autorizada en la base de datos en la nube.

La información afectada podría ser que el ciberdelincuente tenga los datos como nombre, información básica de contacto, así como información de tarjetas de pago, como números de tarjetas de crédito o débito cifrados y fechas de vencimiento, o sea, la fórmula perfecta para robar.

Sin duda, el correo ya generó miedo en millones, pero el otro lado de la moneda es que ha informado a sus clientes lo que en muchas otras industrias ni de chiste hacen y ojalá puedan seguir el “mal” ejemplo e informar cuando algo así sucede. El guardar silencio puede ser peor.

La venta de Javer y su gane al SAT

René Martínez (Especial)

De concretarse en los próximos meses la venta de Javer, que lleva René Martínez y tiene como presidente a Salomón Marcusmache, a Vinte Viviendas Integrales, que se anunció hace unos meses, al acordarse realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100 por ciento de las acciones representativas del capital social de la firma inmobiliaria Javer, se prevé que se convierta en una de las operaciones más importantes de esa industria.

Pero también, en un buen momento para Javer, ya que si bien se prevé que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pelee el proceso, por el momento, Javer detalló que, en relación con el crédito fiscal determinado por el SAT que se originó hace diez años de una revisión fiscal al ejercicio 2014 de Casas Javer, ya fue notificado de una sentencia emitida por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que declara la nulidad lisa y llana de la resolución por la que se determinó el crédito fiscal, así como de la resolución por la que la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos, adscrita a la Administración General de Hidrocarburos del SAT, había resuelto un recurso de revocación confirmando dicha determinación.

Por lo que la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo determinó que son procedentes las deducciones por concepto de gastos de urbanización e infraestructura realizadas por Casas Javer en el ejercicio fiscal 2014, lo que en un momento que están en venta y avanzados en el proceso, es una buena noticia, ya que menos problemas en la lista de pendientes. Ya platicaremos más de esta operación.

Gamers y bancos, un buen negocio

Si hay un negocio que hay que seguir, por el gran auge que tiene en todas las generaciones, es el de videoguegos, y si no hay que preguntar a Billú, de Afirme, que lleva Martín Alonso Mercado Arias, que como parte de su estrategia de expansión, enfocará sus esfuerzos en capturar el mindset de los gamers.

José María Sobrevia (Especial)

La marca de banco digital que está bajo el paraguas regulatorio de Afirme busca tener un ecosistema único, donde los clientes fanáticos del gaming encuentren beneficios especiales y experiencias, por lo que se alió con Visa como patrocinadores oficiales de Gamergy 2024, el festival de esports y gaming más grande de habla hispana, y que se realizará en la Ciudad de México el 23, 24 y 25 de agosto y que forma parte de la estrategia que ha desarrollado el área Comercial y Digital que lleva Afirme, área que dirige José María Sobrevia; jóvenes, bancos digitales y gamers pueden ser un buen negocio a futuro. Ya veremos si se logra.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.