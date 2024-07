Laguna Verde y un nuevo reactor

Quizás sean tres mujeres las que en los siguientes seis años pongan en marcha un tercer reactor en Laguna Verde, aunque suene algo difícil hoy, pero quizás los astros se puedan alinear en ese tema del que al menos en las dos últimas décadas se ha hablado.

Primero, recordemos que la próxima gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, siendo secretaria de Energía, por allá de 2019 consideró que era necesario tener estudios para que se tuviera más generación eléctrica, pero con fuentes nucleares; ahí dejó el tema, ya que al escuchar las palabras reactor nuclear, se vienen muchos desastres a la mente.

En México, la central de Laguna Verde, que próximamente cumplirá casi cincuenta años de que los dos reactores nucleares fueron diseñados, pero que entraron en operación en los años noventa y fueron construidos por General Electric, ha funcionado de manera correcta, pese a todas las críticas que pueda haber.

Todavía con Nahle como secretaria de Energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) amplió el funcionamiento de la planta hasta 2055, con el aval técnico a la Unidad 2 por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y con una vigencia del 11 de abril de 2025 al 10 de abril de 2055; mientras que en 2020 la Unidad 1 renovó su licencia hasta julio de 2050.

Es la CFE la que opera la central, ubicada en Veracruz, que será gobernada por Nahle, ahí se genera alrededor del 5 por ciento de la electricidad del país.

Luz Elena González (Especial)

La segunda mujer que debe tener este plan en mente y pensar en su viabilidad e implementación, es la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González, quien a cargo de esa dependencia, tendrá el gran reto de poner en marcha la obra icónica de esta administración, como es Dos Bocas, sanear a Pemex y fortalecer a la CFE, por lo que pensar en un nuevo reactor que, según se estima, podría superar los siete mil millones de dólares, no suena viable. Pero el sólo hecho de haber sido mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como algo que deberán decidir en la próxima administración hace pensar a más de uno que tendrían que analizar la idea.

Y la mujer más importante en analizar si tener un tercer reactor es viable o dejar de lado ponerlo en marcha, y sólo hacer el análisis técnico, es la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien, como ha dicho, durante años se dedicó a la planeación energética, es doctora en ingeniería de energía; dirigió un grupo de investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM dedicado justamente a la planeación energética, trabajando para CFE, para el Instituto Nacional de Ecología, quien tendrá todo el poder para decir si se da el primer paso y se analice la viabilidad.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, dicho por especialistas, es una empresa que no contribuye al daño por el cambio climático porque no genera gases de efecto invernadero, pero ante alternativas como energía eólica o solar, y la gran demanda que hay por la llegada de empresas ante el nearshoring, no hay que descartar nada.

Aterrizan los nuevos relevos en Visa

Francisco Valdivia (Especial)

Este mes llegó con todo, como lo comentamos hace meses en exclusiva, Visa México en julio estrena nuevo director, y Francisco Valdivia, quien llegó en lugar de Luz Adriana Ramírez, se encuentra poco a poco en el proceso de ir aclimatándose de nuevo al país.

Desde el 1 de julio, Valdivia, con más de 20 años de experiencia en Visa, regresa a México después de un ciclo de seis años a cargo de Visa Chile, donde lideró la adopción de pagos sin contacto en la región y participó en la expansión del mercado del Cono Sur. Sin duda, Valdivia tendrá el gran reto de lograr no sólo buenos resultados en nuestro país, como los que desarrolló en estos años Luz Adriana Ramírez, quien ahora estará enfocada en participar en consejos de grandes empresas y en escribir un libro, sino también de lograr comunicar de manera sencilla todas las innovaciones y productos que Visa tiene.

También está ya recién integrada en el equipo Youmna Harb Kallab, quien estuvo sólo un año como country manager de Clara en México, y quien desde este mes es vicepresidenta de productos de consumo para Latinoamérica en Visa.

Harb fue también directora Global de Experiencia en Clara; ha sido CEO de Bayport México, vicepresidenta de Tarjetas de Servicio y chief marketing officer en American Express y tiene también ya dos décadas de experiencia en la industria financiera. Buen equipo a la vista.

Experiencia en compañías de seguros

Es clave no sólo el tema de ofrecer buenos precios en la venta de seguros, sino también el enfoque de servicio, atención y experiencia, esa combinación muchas veces queda olvidada por muchas compañías de seguros y hace que sean las quejas el tema de conversación negativo de la industria.

Salvador Arceo Franco (Especial)

Desde luego que explicar a detalle los servicios personalizados y dar el enfoque de educación financiera también deberían ser algo en lo que toda la industria aseguradora trabaje, pero mientras eso sucede, hay que seguir a Plan Seguro, compañía que lleva Salvador Arceo Franco y que está buscando ser punto de referencia positivo en el sector.

Con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador, y desde hace más de 20 años responsable de la dirección general de Plan Seguro, en donde se han enfocado en diseñar programas de salud y no sólo ventas de seguros para prevenir las enfermedades, lo que siempre es mejor.

Enfocados en la clase media, el informar de manera más detallada las ventajas y diferencias entre los planes, por ejemplo, de gastos médicos mayores con planes de salud, es parte del trabajo que se tiene que realizar; por lo pronto, ahí tienen más de 150 mil asegurados y una participación del mercado de salud del 86 por ciento, y siguen creciendo.

Empresas estatales de México deben ser disciplinadas

Bueno, no piense en castigos; más bien, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la gobernanza de las empresas propiedad del Estado es menos favorable a una competencia justa con las empresas privadas, por lo que piden, cumplan con la disciplina del mercado.

Y es que el informe sobre “Los Indicadores de la Regulación del Mercado de Productos” reconoce que si bien los marcos de gobernanza de Noruega y Suecia garantizan la neutralidad competitiva, en México y Turquía van a la zaga y urge se trabaje en ello para que la competencia sea igual. ¿Los escucharán?

Por lo pronto, la moneda está en el aire.