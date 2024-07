Sigue el auge de bancos y productos digitales

Las diferencias y brechas siguen siendo amplias, el tema de los servicios de la banca sigue siendo vital y de lo más importante para todos los mexicanos y, desde luego, las empresas, por el trabajo que realizan tanto en materia de crédito como de ahorro, pero es un hecho que ni la llegada de más instituciones podrá pronto cerrar esa disparidad.

Basta un ejemplo, si vemos los datos de las sucursales bancarias, hay diferencias muy amplias, ya que el 97 por ciento de las oficinas bancarias siguen estando sólo en las zonas urbanas, y no sólo eso, sino que cuatro de cada cinco municipios urbanos concentran las sucursales, sólo hay que darse la vuelta en algunos municipios urbanos donde son contadas las sucursales que tienen y todas en el centro de la ciudad.

Ahí es donde la tecnología, la llegada de las fintech y el uso de medios electrónicos de diferente tipo están tratando de competir de alguna forma y atraer más clientes, aunque al final sigan siendo la mayoría los mismos que ya están bancarizados.

Sin embargo, hay la esperanza de que esto cambie poco a poco, ahí tiene bancos que han sacado marcas o nuevas licencias bancarias para apostarle a lo digital.

Luis Pineda (Especial)

Igual está Now, que lleva Luis Pineda y que tiene el respaldo de Invex, que no sólo está trabajando en nuevos productos digitales, sino en fomentar su uso y las ventajas de poder tener acceso, aun si se tiene un mal historial crediticio, pero ojo, no es que no cumplan la regulación, sino se da la oportunidad de que poco a poco con un crédito garantizado puedan ir limpiando y recuperando su historial, la mayoría por un mal crédito tomado, de esos que proliferan con tasas irreales.

Víctor Moya (Especial)

Tampoco hay que perder de vista la larga lista de bancos digitales que ya están o que vienen en camino, como Bineo, que dirige Víctor Moya y que forma parte de Banorte, o bien Open Bank con Matías Núñez al frente y que está en espera de arrancar operaciones, pero ya está en todas las pruebas y en otros países ha tenido éxito bajo el respaldo de Santander.

Desde luego hay otros en lista de espera, desde la sofipo Nu con Iván Canales, o Plata con Neri Torllado al frente, que ya inundó la ciudad con publicidad y está en espera de obtener la autorización de banco, sin contar los que ya anunciaron, pero aún no entregan papeles, como Mercado Pago con Pedro Rivas; eso sí, varios tienen la esperanza de que este año, al menos puedan tener los vistos buenos de los procesos legales para poder, en 2025, operar ya como banco.

Por lo pronto, es un hecho que los bancos y productos digitales permiten que se tenga acceso más rápido, ágil y eficiente, y sobre todo sea sumamente barata, para las instituciones, su operación; eso sí, todos siguen teniendo pendiente el llegar a donde no hay acceso, pero no sólo eso, enseñar a usar los productos a favor del cliente, para no contribuir a lo que ya nos dijo el INEGI, al estrés financiero de las familias mexicanas. Ojalá en ese tema se unan todos.

El atractivo de Guanajuato

Ya le contabámos de los retos de Guanajuato para la próxima gobernadora, Libia García Muñoz, pero mientras eso sucede, no hay que perder de vista el trabajo realizado por Diego Sinhue Rodríguez, actual mandatario que entregará buenas cuentas en materia de inversión extranjera que ha llegado a la entidad.

Y es que ya superó la meta de IED sexenal, pues van nueve mil millones de dólares en este sexenio que inició en 2018.

Al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado está Ramón Alfaro, quien ha trabajado en este tema, y logrado que lleguen 162 proyectos de inversión, con un compromiso de generación de más de 64 mil empleos, lo que ubica a la entidad a la cabeza en el país por atracción de inversiones.

Sólo en 2023 se registraron inversiones superiores a los 2 mil 500 millones de dólares, siendo, como dijimos, el sector automotriz y el de autopartes los que liderean estas inversiones.

Eso sí, parte del trabajo de todos es la diversificación, por lo que se han enfocado también en atraer sectores como el agroalimentario, electrodomésticos, construcción, especialmente en cerámica, plásticos, nuevas tecnologías y farmacéutico.

Tanto es el auge que se ha ampliado la planta de Pirelli, así como la nueva planta de fabricación de neumáticos de Taylún, que es una coinversión chino-mexicana que invertirá 400 millones de dólares y comenzará operaciones en marzo de 2025, con una capacidad de producción de seis millones de neumáticos en su primer año.

Aunque no lo crean, Japón es el principal inversionista, seguido por Estados Unidos, Alemania y China; todo indica que la nueva gobernadora recibirá inversiones en marcha y empleos a la vista.

Emprendedores y empresarios, la alianza que se requiere

En muchas áreas como en la de tecnología, los emprendedores no sólo han transformado a las industrias sino han motivado mayor competencia, por eso, el que tanto emprendedores como empresarios se reúnan en un solo lugar para intercambiar ideas y sobre todo motivarse es algo a seguir.

Ahí tiene el ejemplo de la ciudad de Querétaro, que se ha convertido en un centro importante para empresas de todo tipo, y en donde se llevó a cabo la primera edición de Descúbrete+ Summit, “Potenciando vidas, inspirando crecimiento”, en donde se habló de todos los puntos de vista del emprendedurismo.

Terry Gutiérez (Especial)

Igual, ejecutivos de empresa, emprendedores, coaches personales y deportivos compartieron experiencias de liderazgo, historias de vida, herramientas para la resiliencia y el empoderamiento personal, como el caso de Terry Gutiérez, country manager de Tesla México.

Ella, que será la directora de esa marca en México, una vez que se ponga en marcha, dio la interesante conferencia “Cree en ti, que el mundo te está esperando”, en donde platicó la forma en que ha logrado destacar en roles estratégicos durante más de dos décadas, al haber estado en marcas internacionales como Mattel, Nestlé, Procter & Gamble, Mckinsey y Rappi, y obvio Tesla, que es más que esperada en México.

También estuvieron Jay Ladner, el entrenador más exitoso del baloncesto colegial en Estados Unidos; coaches personales como Francisco Cáceres Senn y Tico Pérezgrovas; luego de este primer encuentro, ya Pablo Cáceres, Ernesto Altamirano y Héctor Hernández se preparan para el siguiente y no descarte que se haga en otras entidades.

Vasconia sigue perdiendo

Si bien ha reportado puntualmente en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) los procesos que está llevando, la empresa Vasconia, que preside José Ramón Elizondo Anaya, no es bien vista por la agencia calificadora Fitch, que le rebajó la calificación de largo plazo y de las emisiones de certificados bursátiles.

También bajó las calificaciones nacionales de corto plazo y de la porción de corto plazo del programa dual; la baja en las calificaciones se debe al incumplimiento del pago de intereses de la emisión VASCONI 19, cuyo periodo de cura expiró el 1 de julio de 2024. Esto podría considerarse como una causa de vencimiento anticipado, de acuerdo con los documentos de emisión, pero algunos, dada la larga trayectoria de la empresa, esperan que pronto enderece el camino. Ojalá así sea.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.