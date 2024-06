Arranca la batalla por las reformas al Poder Judicial

Esta semana inician los primeros encuentros, o dicho por algunos, los primeros tambores de “guerra” con respecto al análisis de las reformas al Poder Judicial. Es un hecho que los cambios que se quieren hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se darán sí o sí.

¿De qué tipo serán? Eso apenas lo sabremos.

Por lo pronto, la iniciativa que envió el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador ha propiciado todo tipo de comentarios, pero quizás a algunos de ellos debemos darle un especial seguimiento, y es al análisis que han hecho profesionales precisamente al interior de la Corte.

No sólo está siendo analizada por los ministros, sino por especialistas y expertos en la materia y que han hecho un servicio profesional de carrera en esos temas y no hay que dejarlos fuera, ya que los primeros borradores sobre el análisis de las reformas que se plantean hacer no son sólo interesantes, sino plantean una realidad.

Por ejemplo, en el caso de la propuesta de la elección de personas juzgadoras por voto popular, esto no garantiza una mayor legitimidad, ni calidad en las decisiones judiciales, además estaríamos también hablando de una destitución injustificada de los actuales jueces federales y estatales, y también hay que anotar el costo de realizarlas, además de que de acuerdo con la DEA, el crimen organizado podría influir en esas elecciones, como de hecho, ya lo ha hecho en los estados al apoyar a ciertos candidatos.

Una modificación, estiman, que no esté bien planeada ni ejecutada, puede atrasar aún más los miles de casos que están ahora procesándose.

Y ahí, un dato, un juez en promedio en un año atiende 895 casos, para quienes han estado en un juzgado los expedientes que se analizan son muchas veces libros y libros de pruebas, que deben revisarse.

En el análisis previo que hasta ahora ha realizado personal de la Corte, se pone de ejemplo el caso de Bolivia, en donde se elige desde el 2011 a los jueces, pero han tenido fallos desde su puesta en marcha.

En diciembre del año pasado debían realizarse elecciones judiciales, pero dado que el partido oficialista no tiene mayoría no se pudo definir a los candidatos, lo que ha generado una crisis política y judicial.

En fin, en este arranque de decidir si deben o no ser votados los jueces mexicanos para una mejor impartición de justicia, el análisis que se hace por parte de quienes están actualmente ejecutando las leyes o han formado parte en su elaboración debe ser tomado en cuenta en las opiniones, y no quizás, por pensar en hacer “algo bueno” como es la elección vía el voto popular, la de por sí, en muchos casos lenta impartición de justicia, se convierta aún más en algo dificil de obtener, ya que estarán los próximos meses y años, implementando los cambios de esta reforma.

Siemens optimista por próximo sexenio

El perfil cientifíco de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace prever que la sustentabilidad en el sector energético será una de las áreas que más se impulse en el próximo sexenio.

Alejandro Preinfalk (Especial)

En nuestro país Alejandro Preinfalk, CEO y presidente de Siemens México, Centroamérica y El Caribe, ha insistido que existe alto potencial para las empresas en ese segmento.

Aunque eso sí, no hay que dejar de lado que hace falta inversión en tecnología para que el país pueda lograr avances en la transición energética.

Marco Cosío, vicepresidente de Smart Infrastructure de Siemens México Centroamérica y el Caribe, también ha estado pendiente de estos temas y al igual que el grupo han mostrado confianza de que por un lado, hay la tecnología suficiente para estos cambios, ya que México tiene un enorme potencial en energías renovables.

Se tienen ya energías intermitentes como la solar y eólica, pero siempre se debe trabajar más en impulsar esos cambios, ya que al final, es también hablar del cuidado del medio ambiente.

El cambio climático es una realidad, y no hay duda de ello, el mundo mantiene una temperatura global de 1.5 grados y se afectará al 14 por ciento de la población, mientras que si esa temperatura sube a 2 grados, este porcentaje aumenta a 37 por ciento.

La realidad nos alcanzó, y como bien dicen en la iniciativa privada, es tarea de todos, incluido gobierno, de avanzar en poner en marcha mejores usos de las energías.

Nissan y Aguascalientes la buena relación

Ya les adelantábamos la semana pasada, todo lo que en Aguascalientes sucedía contado por la gobernadora Tere Jiménez de inversiones en el sector automotriz, ahora el estado estará presente en nada menos que 77 países.

Rodrigo Centeno (Especial)

Así es, Nissan México, que tiene como presidente y director general a Rodrigo Centeno, confirmó que tan pronto como el próximo año, no sólo Aguascalientes, sino la calidad de lo hecho en México está bien hecho, será conocido en 77 países vía la producción del automóvil Kicks, esa producción también significa una inversión de 700 millones de dólares.

La entidad ya es un referente para la industria automotriz, y ahora la producción mundial de la nueva Nissan Kicks 2025 pone al país en el centro de la atención.

Desde luego, para ello se requiere mano de obra calificada, y ahí hay que destacar la inversión en materia educativa que se ha hecho no sólo de la parte de gobierno, sino de la iniciativa privada.

De hecho, el anuncio del armado del auto para distribuir en el mundo se dio en el marco de la graduación de trabajadores que optaron por estudiar en la Universidad Nissan; ojalá más empresas sumen estas acciones en sus presupuestos.

Empresa de limpieza fraudulenta

Largas horas duró el bloqueo en Circuito Interior con las consecuentes afectaciones económicas, pero también se dañó la imagen del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al relacionarlo con el atraso en pagos a los trabajadores, cuando es un servicio contratado a terceros. Pero las víctimas directas son los trabajadores de la empresa Gott Und Glück, que en teoría tiene como socio a José Gómez Mandujano, quien en realidad, aseguran es prestanombres de otro personaje asociado a contratos en otras muchas dependencias.

Roberto Salcedo (Especial)

Lo cierto, es que esa empresa, también ayer mismo ya fue inhabilitada y puesta en la “lista negra” por parte de la Secretaría de la Función Pública, que lleva Roberto Salcedo, ya que se les pide a todas las entidades públicas no realizar contratos con ella, esta historia tiene todavía muchos capítulos por contarse. Lo malo es que los empleados están sin recibir su sueldo ya ganado honradamente y alguien debe ver ya por ellos.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.