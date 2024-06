CFE ganando litigios, pero dependiente de gobierno

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), que lleva Manuel Bartlett, sigue siendo una de las entidades que más ha generado la atención de todas aquellas grandes empresas internacionales, y obviamente nacionales, que buscan expandirse, ya que el suministro de energía eléctrica es clave para operar de manera eficiente.

La petición de parques industriales o centros de datos, que han hecho públicas sus demandas de que hace falta que el suministro de energía eléctrica sea más eficiente, se ha incrementado, pero con los “apagones” que se han presentado y que todo indica, en el próximo verano seguirán, el panorama se ve bastante oscuro, ya que no hay esperanzas de que la CFE tenga la capacidad de atenderlos.

Y eso lo tienen claro y coinciden las agencias calificadoras. Ahí tiene a Fitch Ratings, que reconoce que las necesidades de inversión de capital en la CFE son esenciales para satisfacer la mayor demanda de energía que se ha observado, pero podrían debilitar su estructura sin el apoyo del gobierno.

Y es que un debilitamiento del perfil crediticio individual de CFE, junto con un menor apoyo del gobierno mexicano, podrían desencadenar una rebaja de la calificación, lo cual, sin duda, en estos momentos de transición no sería nada positivo.

Aunque también no hay que olvidar que la CFE tiene una importancia significativa en México como la empresa eléctrica integrada más grande y la única entidad nacional autorizada para transmitir y distribuir electricidad; sin embargo, se requiere una inversión importante, siendo crucial la participación del sector privado para el desarrollo de nuevas centrales eléctricas.

De lograrse en el futuro mayor participación privada, se tendría una mejor estructura financiera, sin poner en aprietos a la compañía y pudiendo cumplir con la demanda de energía.

Eso sí, es una necesidad apremiante el establecer infraestructura para el almacenamiento y transporte de gas natural, dada la gran dependencia del país de las importaciones y la importante proporción de energía generada a partir de esta fuente.

Y justo en ese punto, algo bueno y a reconocer de los abogados de la CFE es que justo ganaron un litigio en el estado de Texas contra la empresa Whitewater Midstream, relacionado con la interrupción y suministro de gas natural, problema que se tuvo en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal hizo que Whitewater Midstream suspendiera el suministro de gas acordado a la CFE.

CFE ganó y obtendrá también una indemnización que cubrirá las pérdidas económicas derivadas de la interrupción del suministro, y eso permite que en el futuro los contratos de suministro de energía entre empresas mexicanas y estadounidenses sean resueltos de esa forma.

Pero al final el problema persiste, México sigue altamente dependiente de la venta externa, ya veremos si esto cambia en el próximo sexenio.

Alianzas a la vista entre tecnológicas

Hoy hay que seguir la alianza que se pondrá en marcha entre empresas tecnológicas y financieras públicas y privadas para, como decía ayer, lograr que las pequeñas y medianas empresas puedan tener mejor acceso a la tecnología, pero también al financiamiento.

Julio Velázquez (Especial)

Google México será la sede del primer “Encuentro por la tecnología, la innovación y la inclusión financiera”, el cual planearon Julio Velázquez, cabeza de Google Cloud México, y Gustavo Gutiérrez Galindo, director de Broxel, y en donde también participa la banca oficial de segundo piso.

Lo interesante del encuentro es que el tema central y los protagonistas son los intermediarios financieros no bancarios acreditados por la banca de segundo piso, que podrán acceder a la “suite” de productos de tecnología y financieros que prestan tanto Google Cloud como Broxel para poder acelerar sus procesos de innovación, pero también reduzcan costos operativos, y amplíen sobre todo sus capacidades de fondeo.

Al tener acceso los intermediarios financieros a todo eso, además de modernizarse y simplificar, podrán atender al final a las Pymes con las que trabajan, hablamos también de un ambiente de mayor competencia para promover la innovación a través de la tecnología.

Google Cloud y Broxel tienen una alianza estratégica desde el 2021, en la que se comprometieron a crear un “FinTech marketplace”, es decir, un espacio de productos y servicios de tecnología y medios de pago, tarea que, todo indica, están cumpliendo. Ya veremos pronto los resultados.

50 años del Fovissste

César Buenrostro (Especial)

Es una de las instituciones que ha dado millones de casas a los trabajadores al servicio del Estado, y si bien en los últimos años pareciera que pierde la batalla contra la banca comercial, lo cierto es que es un organismo que sigue siendo de gran apoyo para la base de los burócratas, me refiero al Fovissste, que cumple 50 años de operación y que hoy lleva César Buenrostro.

Celebró este aniversario con un libro sobre su historia, pero también hay que decir, parte de la celebración es que en este año se incrementó el monto de financiamiento para adquirir una casa, algo positivo para todos.

Lo que hay que seguir es que, según los planes de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre Fovissste e Infonavit se construyan un millón de viviendas entre ambas instituciones, para que se tengan unidades habitacionales y acceso a la vivienda a un precio accesible.

Buena historia de Salud Digna

Jesús Vizcarra (Especial)

Desde el 2003 llegó no sólo a competir, sino más bien a cambiar la forma en como se ven los servicios de salud privada, como son los laboratorios clínicos; me refiero a Salud Digna, que fundó Jesús Vizcarra Calderón, y que en estos días hará un balance de la labor realizada en América Latina. No hay que olvidar que son ya 235 clínicas y es uno de los laboratorios que ha realizado más estudios de densitometría ósea en todo el mundo, el componente de precios accesibles y la forma de operar, han hecho que esté en el mapa de millones, y pronto habrá más noticias.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.