Por sequía, seguridad alimentaria de México está en riesgo

Es un hecho que el destino nos alcanzó en el tema de la escasez de agua y los efectos que tendrá en la economía mexicana, que de no atacarse desde ahora con un plan de largo plazo, puede resultar peligrosa para todos.

Y uno de los efectos del cambio climático ya está a la vista y sobre todo calando en los bolsillos, ya que el campo mexicano está siendo golpeado fuertemente por la sequía que se enfrenta y que pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Ahí, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que preside Juan Cortina Gallardo, ha levantado no sólo la voz, sino lanzado las alertas a todos los candidatos y sobre todo, ha hecho un llamado claro al próximo gobierno federal de que se debe trabajar ya en un plan nacional hídrico de largo plazo que permita enfrentar los desafíos de agua en las próximas décadas.

El estimado para tener cierta seguridad en el tema del agua es implementar un plan de cuando menos 15 años, para que el campo pueda seguir dotando al país de recursos alimentarios, y obviamente también mantener la calidad en las exportaciones de productos mexicanos altamente demandados.

Para ello, entre los planes de acción que el CNA ha trabajado y considera importante que se pongan en marcha, está en primer lugar, la construcción de más presas y la mejora de los canales de distribución para evitar las cuantiosas pérdidas de agua, que actualmente superan el 60 por ciento.

También la reactivación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales sólo el 15 por ciento opera actualmente, esto representaría un valioso recurso hídrico.

En materia de riego, recomiendan la masificación del riego presurizado, una técnica que es más eficiente que el riego tradicional empleado por el 60 por ciento de los productores.

La situación hídrica en México cada día es más grave y no sólo para el campo, sino también en las ciudades se debe contribuir al cuidado del agua; el hecho de que hay una gran cantidad de fugas que no son solucionadas no ayuda a que se tome en serio este tema.

No hay que olvidar que mientras en la década de 1940 el país contaba con casi 10 metros cúbicos de agua por habitante, hoy esa disponibilidad se ha reducido drásticamente a sólo 3 metros cúbicos, en gran parte debido al explosivo crecimiento demográfico de 40 a 130 millones de habitantes.

Cuidar el agua, ante este periodo de sequía que no se había visto en décadas, debe ser al final una tarea prioritaria, pues alimentos más caros o escasez de ellos no benefician a nadie.

Oficialmente, SAT sin hackeos

Al menos, en datos oficiales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que lleva Antonio Martínez Dagnino, no ha sufrido ni en 2022, ni el año pasado, ni en lo que va de este 2024 un ataque cibernético en sus servidores.

Eso sí, se reconoce que en años anteriores, como fue en 2016, en 2018, 2019, 2020 y 2021, ataques a los sistemas y la página oficial del SAT, la mayoría de ellos fueron un ataque de Denegación de Servicio, conocido comúnmente como DdoS, los cuales –aseguran– ocasionaron un daño menor, y cero significativo a sus sistemas.

El único ataque de ransonware fue el llamado Revil y fue a un empleado del SAT, que recibió el correo, y que la misma institución reconoció en 2021, era porque no contaba con un antivirus el equipo del servidor público.

Los años recientes, pese a que en redes sociales y en la llamada dark web se ha dado a conocer que se ha filtrado información sensible de los usuarios, hasta el cierre de febrero oficialmente el SAT no reconoce que haya sido víctima de un robo de datos, ni fuga de información ni pérdida económica que reportar.

¿Les creemos?

Cambios en TeleVía

En los últimos años han cambiado mucho la forma de circular en las principales vías del país y de la Ciudad de México, me refiero a TeleVía, que es el sistema de cobro electrónico de peaje y que ha implementado un sistema de telepeaje de alta velocidad en el país y la utilización de carriles de flujo libre “free flow”.

Ahora también iniciaron cambios a nivel interno, pues será Ricardo Dávila Mondragón el nuevo director, en relevo de Rodrigo Bernal Chapa.

Dávila Mondragón, quien asumirá el cargo de la dirección, ha estado más de 33 años en el sector de medios de pago como BBVA, Net Pay y Todito, en diversas áreas como negocio adquirente, negocio emisor, crédito al consumo, switch transaccional y fintech.

Eso sí, no hay que dejar de reconocer el trabajo realizado en todos estos años por Rodrigo Bernal, quien hace más de 13 años instauró el primer sistema de telepeaje de alta velocidad en el país, la primera solución de cobro basada en prepago en la industria, además de que operó el telepeaje de la primer autopista 100 por ciento electrónica en el país; ahora él se integrará de manera formal a la dirección de Servicios Operacionales de Aleatica México, operador puro de infraestructura y corporativo internacional al que pertenece TeleVía.

Las tecnólogicas, las preferidas de todos

Hay tres mil 761 valores disponibles en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), de los cuales dos mil 74 son acciones y mil 687 son fondos cotizados en bolsa (ETFs por sus siglas en inglés); pero si las seguimos de cerca, bien dicen los especialistas, no toda la oferta es aprovechada y, al final, el interés de los inversionistas se centra solamente en unas cuantas.

Ahí, hay que ver que los valores que siguen siendo los más operados fueron NVIDIA, Apple de Tim Cook, Tesla de Elon Musk, Amazon fundada por Jeff Bezos y Meta de Mark Zuckerberg, los cuales están entre los favoritos desde hace más de un año y todo indica nada los desbancará por ahora, ya que están de moda y los cambios que han realizado son seguidos por todos.

Ahora, entre todos los cambios en el mundo de la tecnología y el financiero, todos recomiendan ir siguiendo cómo se mueven ya que puede haber sorpresas.

A echarles un ojo.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.