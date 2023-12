Pymes acapulqueñas abandonadas

Las estadísticas dadas a conocer por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) la semana pasada muestran lo que todos han visto y sabemos, que el huracán Otis dejó en la lona al puerto de Acapulco, y si bien hay buenas intenciones de los tres niveles de gobierno, estas no son suficientes para atender la gravedad que viven hoy las pequeñas y medianas empresas que operaban el puerto y que tiene hoy un futuro incierto.

Y es que el huracán pegó por igual a todos, no distinguió clases sociales, pero más allá de eso y que hay apoyos hacia la población, urge también el apoyo inmediato a los que generan empleos para que la recuperación sea más rápida.

Los datos que dio a conocer la AMIS, en lo que se refiere a la infraestructura hotelera, que tiene registrado al menos 90 hoteles que serán cubiertos por riesgos hidrometereológicos, son por 7 mil 754 millones de pesos, y eso hay que destacar que se aceptó la cobertura, aún cuando hubo hoteles que tenían la cobertura hasta huracanes categoría 4, ya que no se tiene registro histórico reciente de un huracán como fue Otis, y algunos de ellos siguen en el proceso de discusión en cuanto al proceso a seguir.

En cuanto a otros giros, las estimaciones de pérdidas equivalen a 9 mil 387 millones de pesos en bienes asegurados, como son Pymes, centros comerciales, restaurantes, que algunos han ido abriendo conforme a sus posibilidades, pero el número de afectados que no tienen un seguro de este tipo es mucho mayor y es ahí en donde la ayuda ha sido escasa, por no decir casi nula, y los programas solo están saliendo de instituciones financieras, pero el trabajo por hacer ante el término del año no se ve coordinado por ningún lado, como han reconocido diversos ejecutivos bancarios.

Sin un plan claro de recuperación para este sector, (ya no hablemos ahora de un plan de reconstrucción, recordemos que parte de la ayuda económica del gobierno federal esta enfocada en la autoreconstrucción, es decir, que cada persona con el manual recibido reconstruya su casa y entregue fotografías de antes y después para dar fe sobre cómo utilizó el recurso federal recibido) las Pymes en el puerto ven un futuro incierto, por lo que de tener que cerrar definitivamente, afectará a miles que dependían de esos empleos, por ello se requieren acciones inmediatas.

***

Y en el otro lado de la moneda, esté fue el año de Luis Miguel con Santander que logró cumplir con las presentaciones del llamado Sol de México, si bien al principio fue rechazado por otras instituciones por el alto costo, pero también hay que reconocer por el temor de que no cumpliera con todas las presentaciones anunciadas, finalmente cada fecha ha sido cumplida.

Ahora toca el turno para Banorte, que primero logró duplicar el monto donado, al captar la donación de 10 millones de pesos por parte del artista, (esperamos a esta fecha que el depósito ya este hecho) y ahora, a raíz de ese acercamiento, en donde por cierto el monto será para reconstrucción de casas, lograron tener la preventa para la gira del siguiente año; sin duda, logro también de Carla Juan Chelala, la directora de Mercadotecnia del grupo financiero, ahora la preventa para el 16 y 17 de diciembre para los clientes de tarjeta de crédito y débito veremos si logra alcanzar el furor que vivió en estas fechas que están por concluir en México.

***

Y una monedita de felicitación es para todos los empleados bancarios, que este 12 de diciembre es el día en que marcan el calendario para reconocer la labor de aquellos ejecutivos que logran dar la asesoría y servicio adecuados a los millones de clientes de la banca que buscan a través del ahorro, inversión y crédito mejorar su vida financiera; ellos son clave en la toma de decisión de millones de mexicanos, por lo que bien merecido tienen el reconocimiento en este día. Por lo pronto, la moneda está en el aire.