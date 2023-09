Sofipos y Fintech, ¿ejemplos a seguir?

En la industria financiera los modelos a seguir entre las diferentes figuras en cuanto a la dominancia es muy simular. De 4 a 5 son los que tienen la mayor participación y concentración del mercado, así es en los bancos y también en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) que como hemos escrito son a últimas fechas una de las figuras más atractivas por las Fintech.

Justo son las instituciones de tecnología financiera (ITF) las que se encuentran también en mayor crecimiento, y si bien aún se mantienen en niveles relativamente pequeños en comparación con la banca, pero en cuanto al tamaño del capital de las ITF representan una proporción de casi 40 por ciento, ya muy cercanos a las Sofipos.

Este es un sector al que hay que seguir de cerca por el rápido crecimiento e identificar cualquier vulnerabilidad asociada, ya que aunque no representa una fuente de riesgo sistémico como bien lo ha dicho el Banxico, en un entorno de bajo crecimiento y elevada inflación este sector puede ser amenazado no solo por el impacto en la demanda de los consumidores y empresas, sino por el apretamiento de las condiciones financieras, es decir, una morosidad elevada para aquellos que prestan, lo que afecte su desempeño.

Por eso en este entorno, un sector como el de las Sofipos que han logrado mezclar entidades nuevas y con tecnología de primer nivel como son los casos de Nu México que era una entidad Fintech especializada en tarjetas de crédito, y que fusionó su negocio con una Sofipo que ya no operaba lo que hizo que sus activos al ser contabilizados la hiciera una de las de mayor tamaño; o Broxel que su enfoque es totalmente tecnológico y es de las pocas entidades que ofrece una cuenta de débito en dólares y pesos, y está siendo la revelación entre los que envían remesas; Kubo Financiero que recién ha hecho inversiones para fortalecer aún más sus áreas de tecnología, así como Klar; sin dejar de lado a Sofipos como Fincomún o Came donde el trabajo de sus directivos a lo largo de los años ha hecho que tengan un lugar en la industria, todo esto hace que la perspectiva al igual que en los bancos para el futuro inmediato se vea positivo para la industria, pero al final será mucho más para los clientes que tienen opciones en donde ahorrar o financiarse. Esta semana la industria tiene su encuentro en donde el tema principal será la tecnología y la inclusión, en donde la gran pregunta será ¿qué falta para hacer más?

***

Y en el otro lado de la moneda, prendió las alertas entre los profesionales del sector inmobiliario la iniciativa de reforma al Artículo 121 Constitucional en Materia de Función Notarial que está en el Senado, tanto que la misma Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) pidió que se retire del dictamen la palabra “profesional inmobiliario”, para evitar que se les excluya de toda intermediación inmobiliaria, esto porque según explican, la iniciativa busca otorgar nuevas atribuciones a los notarios en el ámbito inmobiliario.

***

Y una monedita que no le gustó a nadie, ya que todo iban marchando bien, es que en el último día de la Semana Fintech, de repente y por arte de magia el auditorio se llenó durante la participación del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) Jesús de la Fuente, pero la sorpresa para otras autoridades y personal de Fintech, no es que fue taquillero, sino que para que no se fuera a enojar de ver sillas vacías durante su participación, personal de la CNBV acudió a “llenar”, al final, eso hizo que quienes buscaban escuchar o convivir con el presidente de la CNBV no pudieran hacerlo, ¿cómo ven?.

***

Y ya que hablamos de la CNBV, como les adelantamos, Caja Popular Mexicana sufrió un ‘incidente’ de ciberseguridad, en realidad un secuestro de sus sistemas, con el ransomware que identificaron como BlackCat y que a casi dos meses del hecho sigue teniendo secuelas en la institución. Por lo pronto, la moneda está en el aire.