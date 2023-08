Bancos ponen la mira en Mipymes formales

Puede haber muchas críticas a la forma en cómo trabajan los bancos, y sin duda tienen un amplio campo por mejorar en diversos frentes, pero es un hecho que los datos estadísticos muestran que aquellas empresas con crédito generan siete veces más inversión, son seis veces más productivas, con seis veces más ingresos y además generan cuatro veces más empleos.

Sin embargo, el acceso al financiamiento para miles de pequeñas y medianas empresas sigue siendo no solo difícil sino complicado, y como bien explican los banqueros, una de las principales causas y la más grande es la informalidad, ya que gran parte de ellas no tienen todos sus papeles en ‘orden’ ni ante el fisco, ni ante ninguna autoridad, lo cual en automático les cierra las puertas a cualquier crédito.

Si bien, para la Asociación de Bancos de México (ABM) que lleva Julio Carranza y que también es presidente actual de BanCoppel, hay un potencial de más de 140 mil millones de pesos de créditos adicionales para las Mipymes en los próximos cinco años, deben trabajar en el tema de la formalidad para aprovechar lo que hoy está cambiando al país de manera rápida y que es el nearshoring.

Lo importante es que de avanzarse, estiman que más de 254 mil clientes en ese segmento podrían tener acceso a ese financiamiento, eso además de que ya están en marcha programas con la banca de segundo piso en donde alrededor de 11 bancos comerciales participan para ampliar las opciones de crédito, todo un tema en el que se tiene años trabajando y donde los avances para algunas pequeñas empresas van lentos; ya veremos si con estos cambios regulatorios los datos muestran pronto otro panorama.

***

Y en el otro lado de la moneda, los ataques cibernéticos en la región de América Latina siguen presentes y constantes, y así lo mostró el estudio llamado Panorama de Amenazas de Kaspersky, que analizó datos de junio de 2022 a julio de 2023 y de junio de 2021 a julio de 2022 y mostró que simplemente no ceden los intentos, eso sí los ataques de malware contra computadoras y dispositivos móviles han experimentado un aumento del 617 por ciento y del 50 por ciento en cuanto a intentos de ataques de phishing y troyanos bancarios, respectivamente. Para este tema, no pierda de vista la campaña de Banco Azteca que lleva Alejandro Valenzuela que va dirigida especialmente a los clientes de la tercera edad en donde de manera sencilla en un video se les explica lo que no deben de hacer, video que circula ya de manera masiva por redes sociales y WhatsApp, este último una de las formas en que más se comunican los clientes de la banca.

***

Y una monedita que ya platicaremos más, pero hay que seguir por el efecto que podría tener en el sector financiero, es sobre la primera Semana Fintech que es una iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ha estado organizado el subsecretario Gabriel Yorio, quien se ha reunido con los principales jugadores de esa industria.

El encuentro está programado para la siguiente semana y abordarán temas sobre cómo desarrollar el ecosistema de finanzas digitales, inclusión financiera, nuevas tecnologías para su expansión y desarrollo sostenible; sin duda, será interesante el intercambio de ideas, y veremos si se toca el tema que otras industrias han pedido y que es cancha pareja en temas regulatorios y si no da la sorpresa y se convierte en la minibancaria tecnológica. Por lo pronto, la moneda está en el aire.