La deuda con las mujeres

Lo que abundó este 10 de mayo fueron las cifras sobre las madres trabajadoras, su aporte a la economía, lo que ahorran, lo que les falta para tener una pensión, la falta de mejores cuentas bancarias; lo que es un hecho es que la deuda es amplia.

Un ejemplo, datos de Mapfre muestra que solo 3.5 millones de las 35 millones 221 mil 314 madres en México están aseguradas, por lo que hay casi 32 millones de madres en el país que no cuentan con un seguro, por ejemplo, para cubrir el terrible cáncer de mama, que es uno de los padecimientos más frecuentes.

Y cómo no, porque bien muestran los datos de México como Vamos, el 59 por ciento de las madres en el país no están activas económicamente, y con ello, no tienen acceso a seguros o a pensiones, como explicaba Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de Amafore, los pendientes y ajustes que deben realizarse en este tema es algo que urge retomarse en todos los niveles.

Pero con ese nivel tan bajo de madres que por diversas circunstancias no pueden estar económicamente activas, el rezago sigue siendo grave, además aquellas que sí forman parte del sistema financiero formal y que muestran que son mejores pagadoras, el sistema bancario no ha podido poner en marcha las disposiciones aprobadas hace dos años para darles un mejor tratamiento en cuanto a tasas de interés por ser de menor riesgo; la deuda y la brecha seguirá siendo grande, cada año los números muestran la triste realidad, la deuda con las madres mexicanas en la economía y en el sistema financiero en general sigue activa.

***

Y en el otro lado de la moneda, ni una semana del anuncio hecho por Nu para recibir depósitos, es decir abrir la puerta a la captación, porque opera con licencia de la figura de una sociedad financiera popular (Sofipo) y logró registrar más de 500 mil clientes, quienes optaron por una tasa de rendimiento de 9.0 por ciento para meter sus ahorros en la Cuenta Nu, recursos de los que podrán disponer en cualquier momento.

La mezcla de la aplicación, la tarjeta de débito y la facilidad para operarla, consideran que son las partes que han hecho que avanzará de forma rápida entre sus clientes; un buen comienzo sin duda, ya veremos si se mantiene el ritmo.

***

Y otra monedita que sigue dando de que hablar en la próxima venta de Banamex. Si bien ya parece como ‘el cuento de Pedro y el Lobo’, de que ya mérito, ya mérito sucede y nada más no se anuncia al ganador, que todos dicen será Grupo México de Germán Larrea, aunque a la fecha Daniel Becker de Grupo Mifel sigue sin “bajarse” de la venta oficialmente; si se concreta, será 16 meses después, y se estima por alrededor de 7 mil millones de dólares a un dólar cercano a los 16 pesos; hace un año Santander ofrecía alrededor de 6 mil millones de dólares al “cash”, con un dólar en 19 pesos; es cierto, los tiempos no han favorecido de todo a Citi, y a estas alturas, ya muchos piensan que más vale cerrar el trato pronto, antes que siga desgastándose en el proceso el gran capital humano que tienen y que ha mantenido en la competencia al banco en diferentes sectores como es en hipotecas y en tarjetas de crédito, con todo y que justo Santander les quitó la preventa más esperada del año: la gira de Luis Miguel. En este tema de las preventas, por cierto, dicen que era HSBC quien estaba muy adelantado en quitarle todas las preventas de Citibanamex, pero los salvó el hecho de que dentro del consejo de Banamex forman parte directivos de Ocesa, ahora la competencia será en este rubro entre los bancos. Por lo pronto, la moneda está en el aire.