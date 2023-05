¿Quiénes son los clientes de la banca?

La edad de los clientes de la banca es clave para entender lo qué quieren y cómo lo quieren, y eso también permite saber que los jóvenes entre 18 y 25 años de edad son los usuarios con el mayor grado de satisfacción con los servicios de su banco.

Así es, la encuesta sobre el nivel de satisfacción o problemas de los usuarios de la banca, ha venido mostrando cambios interesantes en la percepción que tienen los clientes del sector, pero sobre todo se puede entender en qué productos están mejorando y en cuáles la percepción va cayendo; no se equivoca: la tarjeta de crédito y el crédito de nómina son los productos peor calificados.

La encuesta que realiza cada año el Banco de México (Banxico) mostró que en los cuatro grupos de edad en 2021, de 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 45 años y de 46 a 70 años, el grupo de usuarios con edades entre 18 y 25 años registró el mayor porcentaje de clientes bancarios satisfechos (65.2 por ciento), mientras que los usuarios de 36 a 45 años fue el grupo con el menor porcentaje (63.7 por ciento).

Según expertos, en el primer caso consideran que la falta de conocimiento y el tener acceso a productos básicos como ahorro y nómina que no “requieren” mayor interacción, hace que sean calificados por los usuarios más jóvenes como buenos, además de que todos ellos se “enrolan” a la banca de manera digital, lo que es un plus para este segmento que no gusta de ir a las sucursales.

El segundo segmento que, si bien está satisfecho con la banca, pero no lo califica tan bien es el que se encuentra en edad productiva, trabaja, recibe nómina, tiene créditos activos y busca una hipoteca y que por alguna razón el banco no ha logrado atenderlo acorde a sus necesidades y por ende, no está tan satisfecho con lo que recibe de su banco.

Algo que destacar es que, a lo largo de las tres encuestas, la varianza entre el porcentaje de usuarios satisfechos de los diferentes grupos ha ido disminuyendo, aunque han mantenido su buena percepción de ciertos productos sobre todo para su acceso, aunque mala imagen para entenderlos.

Por lo que son las cuentas de depósito o ahorro, y de tarjetas de crédito con calificaciones de 90.4 y 90.1 por ciento, respectivamente las calificadas como de mejor acceso con tendencia de ambos indicadores positiva. Pero en el resto de servicios, los indicadores fueron menores para créditos hipotecarios y automotrices (76.2 y 77.0 por ciento, respectivamente), los cuales se caracterizan por ser créditos de monto elevado en comparación a los créditos personales y de nómina, además de ser créditos con garantía, por lo que quizás ahí es donde hay que ponerle el ojo.

***

Y en el otro lado de la moneda, si de por sí a Gustavo Gutiérrez de Broxel ya le iba bien con las cuatro empresas de servicios financieros que tiene en operación, que incluso podría armar un grupo financiero sin problema, ahora con la alianza realizada con la Financiera Bienestar a la que ayudará con su plataforma tecnológica que opera en Estados Unidos y México y además, ha ido creciendo en aquellos lugares, ahora la alianza en la que participan apoyando en el envío de remesas les permitirá incrementar los servicios a los mexicanos que envían y reciben remesas en ambas fronteras. Eso sin olvidar que en el caso de Broxel también tienen una Sofipo y aquellos paisanos que decidan dejar en sus plásticos algún dinerito, cuentan con el seguro de depósito de esa figura; el futuro parece prometedor tanto para la Financiera Bienestar como para Broxel que están más que encarrerados y en crecimiento de sus nuevos proyectos, lo cual también ha sido impulsado por todo el equipo de tecnología y finanzas que tienen detrás; desde Alberto Briceño en Banca de Inversión, los nuevos fichajes en el área de tecnología, la mano de Pepe Antón en comunicación, entre varios más que han ido fortaleciendo a la empresa tecnológica y financiera, felicidades al equipo. Por lo pronto, la moneda está en el aire.