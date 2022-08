Sofipos avanzan de la mano de la tecnología

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) se han convertido en los últimos años en un punto de contacto y entrada directa para millones de mexicanos al sector financiero formal, han crecido, evolucionado y hoy se encuentran en pleno proceso de transformación digital.

Desde luego, muchas de ellas son tan grandes que ya ofrecen servicios y acceso tecnológico a sus clientes como cualquier otra institución financiera como pueden ser los bancos; otras están en pleno proceso de adaptarse y adoptar, sobretodo esos cambios, pero lo que es cierto, es que han logrado transformar y llegar a más mexicanos, como bien lo explica David Romero, presidente de la Amsofipo.

Este año anticipaba que sería clave para el sector, ya que la tecnología aplicada a las Sofipos tienen un papel relevante en general, y particularmente en el crecimiento que buscan alcanzar; la pandemia mostró que lograron salir no solo bien capitalizadas sino con liquidez; mostraron que captar del público en general como lo hacen los bancos, les dio un elemento de fortaleza para enfrentar todos los desafíos que se han tenido y que a la vuelta de dos años permitió justo su transformación hacia tener una omnicanalidad que no tenían antes, ya no solo en sucursales sino dar el servicio a sus clientes en la palma de su mano con ayuda de la tecnología, aunque ahí a diferencia de otros participantes en el sector, es donde todavía hace falta que la “cancha este pareja” para todos y que en su caso, respondan a las necesidades de sus clientes ubicados en la base de la pirámide.

Sin duda, nada más retador, pues la disyuntiva de dar un servicio de primera y seguro, pero sobretodo con el cual sus clientes se sientan cómodos, requiere trabajar también de la mano de las autoridades, ya que muchos de los cambios requieren justo su aval, y por eso diseñan diversas alternativas que el regulador podría analizar para ayudar a que más Sofipos entren en este mundo de tecnología y no vayan atrás de otros participantes en el mercado.

Esta semana será su séptima convención, ahora totalmente presencial en Querétaro, que será un espacio de reflexión e intercambio de ideas entre autoridades, jugadores y proveedores de servicios, en donde al final los grandes ganadores de este encuentro serán los clientes.

***

Y en el otro lado de la moneda, mucho en que preocuparse y trabajar tienen todos en México, ya que los datos recopilados en la primera mitad de 2022 por el laboratorio de inteligencia de amenazas, FortiGuard labs de Fortinet, muestra cifras más que alarmantes; registró 85 mil millones de intentos de ciberataques en México en la primera mitad del año, siendo el país más atacado de la región. América Latina sufrió 137 mil millones de intentos de intrusión en ese mismo período, tema en el que todos deben trabajar para proteger su información.

Pero si desafortunadamente, algún cliente de la banca ha sido víctima de fraude o robo de su información, no de un ataque, ya que son cosas distintas, las instituciones bancarias nos recuerdan, que si ya fuiste víctima de este delito, el primer paso es reportar vía telefónica al banco o la institución financiera y bloquear tu tarjeta vulnerada desde tu aplicación. En caso de ser necesario levanta una denuncia ante las autoridades, apóyate de la Condusef durante este proceso. También bloquear tu buró de crédito e iniciar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público es parte de este proceso, ya que eso ayuda, nos explica el área de Educación Financiera de Citibanamex a evitar repercusiones legales y un mayor daño a tu patrimonio. Todas las instituciones bancarias realizan constantemente acciones de seguridad, pero es necesario que todos sin excepción estén alertas, y que desconfíen de que una llamada, correo o mensaje de texto sea de su banco. Por lo pronto, la moneda está en el aire.