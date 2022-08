¿Es error del usuario?

Seguramente muchos pondrán atención a la explicación dada por el gremio de la banca de por qué se ha incrementado el número de quejas sobre robos vía transferencias desde sus aplicaciones bancarias o banca en línea que reportan sus clientes, y básicamente detallaron que es por no seguir las instrucciones que se les da sobre cómo realizar operaciones seguras.

Si bien, las quejas van en aumento y los casos que se hacen virales son cada vez más frecuentes, hay que reconocer que contra los millones de transacciones el número es muy inferior, pero detrás de cada víctima de un robo cibernético hay una persona que no debió perder su dinero.

Las declaraciones del presidente de la banca, Daniel Becker, no dejan de tener razón en que todo el sector invierte 25 mil millones de pesos al año para incrementar la ciberseguridad, y de que los bancos están convencidos de que los ciberfraudes se dan porque los clientes no siguen las instrucciones que piden a los usuarios y se dejan engañar e incluso la gran mayoría de los robos son originados por un error del usuario, eso no los exime de que tienen responsabilidades de proteger a sus clientes y de que algo como gremio les está fallando, esto es, la comunicación y educación financiera o en incrementar más (y complicar con ello) el acceso a la banca en el móvil y en línea, ya que los casos siguen en aumento.

Hoy hay temas de geolocalización, biométricos y claves robustas, pero los delincuentes van un paso adelante, y quienes son víctimas, obviamente como mal lo dijo el presidente de los banqueros buscan “cualquier artimaña” que según el diccionario es una acción malintencionada para recuperar su dinero, y ante casos de quienes lo pierden todo por caer en las manos de los delincuentes virtuales, efectivamente lo hacen todo.

Pero, por ejemplo, cuando se hacen traspasos a cuentas recientemente activadas, o que en todo su historial bancario no hay un registro, los sistema de la banca siguen un paso atrás y no son capaces de frenar este tipo de transacciones.

En este tema hay mucho por hacer y más que justificarse unos u otros de por qué le pasó un robo a un cliente, hay que trabajar en evitar que esto pase, y darle herramientas e información a sus clientes, capacitar a sus empleados para asesorar de forma adecuada, conocer los perfiles de sus clientes tal como la ley lo establece y saber que si alguien nunca ha movido todo su dinero a una cuenta en equis zona del país encender las alertas.

Y en el otro lado de la moneda, nada más importante que lograr unir temas como el de las energías renovables, educación pública y ayuda a las comunidades, ya que eso logra impulsar no solo las economías locales, sino mejorar la calidad de vida de la población, por eso hay que destacar la labor que realiza el Tecnológico Nacional de México Campus Acapulco que gestionó y elaboró el proyecto para sistema de energía solar en Playa Ventura, labor impulsada por el director Salvador Herrera. La importancia de este tema es que es un proyecto de sistema fotovoltaico en Playa Ventura, localizado en el municipio de Copala, Guerrero donde participarán estudiantes y docentes con lo que se promueve el círculo virtuoso de la economía y la sustentabilidad ambiental, impulsado por la educación y el conocimiento tecnológico en una zona que puede tener con este proyecto un cambio sustancial en más empleo en sector servicios o turismo; sin duda, proyectos que veremos replicarse en otros lados. Por lo pronto, la moneda está en el aire.