10 años de El Buen Fin y de la educación financiera

El Buen Fin cumple 10 años de realizarse en el país, y aunque no ha alcanzado las promociones y descuentos que se otorgan en el Black Friday de EU que es el origen de esta iniciativa mexicana, si logró que fueran los bancos y las tarjetas de crédito los protagonistas principales en esta década.

En estos 10 años han sido los bancos vía las tarjetas de crédito y en los últimos dos años, las de débito, las protagonistas en las compras de los mexicanos, ya que más que descuentos directos en los comercios,-de esos se ha podido corroborar son muy pocos o escasos-, lo que ha abundado son los meses sin intereses o bonificaciones por parte de las instituciones financieras.

En esta ocasión no será la excepción, y si bien los comercios se preparan para ofrecer desde 3 hasta 18 meses sin intereses, los bancos todo indica que serán mucho más prudentes en el otorgamiento del crédito.

No olvidemos que ya fue aprobado para el 2022 que las instituciones financieras no podrán deducir aquellos créditos incobrables de manera como se venía haciendo, ahora será hasta que un juez lo determine que podrán utilizar ese criterio, por lo que se preparan para ser mucho más estrictos en lo que colocan, en conocer mejor a sus clientes, ya que si no como dicen, “saldrá más caro el caldo que las albóndigas”.

Pero lo más interesante de esta década que fue creado El Buen Fin es la transformación que ha tenido en el uso de los plásticos por parte de los mexicanos, ya que en el último año se empezó a superar el uso del débito en las compras por el crédito, es decir, se gasta lo que se tiene ahorrado o destinado para la adquisición de cierto bien, un paso que muchos interpretan también va de la mano de la educación financiera alcanzada por los usuarios de esos plásticos.

Y si ya se preparan para las compras es mejor comparar, saber qué plástico usarán, qué ventajas les dan y no olvidar que también los ciberdelincuentes se aprovechan; no se deje pescar con ofertas fraudulentas, enlaces maliciosos y páginas falsas si será de los que compren online.

Tan solo en el primer semestre de este año se presentaron alrededor de 5 millones de reclamaciones por fraudes bancarios, indicó Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) en el foro organizado por Prosa, pero la buena noticia es que afirmó que en términos absolutos los ciberfraudes disminuyeron en 7 por ciento en este año, lo que se atribuye al esfuerzo conjunto de educación financiera, una buena noticia.

Y dos moneditas a destacar, la primera son los 200 años de la creación de la Secretaría de Hacienda, acto que encabezó el titular de la dependencia Rogelio Ramírez de la O ahí en Palacio Nacional. Fue el 8 de noviembre de 1821 que se creó esta dependencia bajo el nombre de Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, por donde han pasado millones de mexicanos con actitud de servicio y de trabajar por el bien del país, a todos ellos que han formado y fortalecido esta secretaría y que han trabajado y lo siguen haciendo por un mejor México, gracias.

Y una más, es que quedó claro al menos en el evento internacional de la Fórmula 1, que, aunque Santander ya no patrocina a Ferrari desde hace unos años, sí mantuvo su presencia en el Gran Premio de México y destacó de los demás bancos por el montaje en donde atendió a sus clientes, que igual tenían música en vivo, que juegos de entretenimiento como simuladores y billar.

También el otro banco que destacó fue Banorte, quien también montó y tuvo áreas exclusivas para sus clientes y directivos en una zona con vista privilegiada en el arranque y llegada. Por lo pronto, la moneda está en el aire.