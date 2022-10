¡Funcionó! Logramos desviar un asteroide

Existe un fenómeno que se ha identificado en expresiones artísticas y para este caso específicamente en el cine, en el que la inspiración que resulta en ideas creativas viene en grupo.

Las corrientes artísticas que ha vivido la humanidad son un ejemplo de eso y el cine no está fuera de este fenómeno, sobre todo en lo que se refiere a películas de destrucción masiva de la humanidad; los artistas de todas las épocas han imaginado o intentando predecir el final de la humanidad de diferentes maneras.

En 1998 salieron en el cine dos películas, Armagedón e Impacto Profundo, que presentaron un escenario muy similar en el que un asteroide amenazaba la integridad de la vida en el planeta.

Como buen exponente de la Generación X, fui al cine a ver ambas películas. Recuerdo que, efectivamente, yo junto a millones de personas en el planeta nos quedamos preocupados con el hecho de que ese escenario se diera, y que según los científicos, la pregunta no era sí sucederá algún día, si no cuándo será la próxima vez que ocurra. Hasta ese momento, en 1998, no teníamos un plan de defensa en marcha, pero lo que sí hicieron las películas, fue ponernos a pensar en ello.

No es casualidad que hoy, 24 años después, ya nos estemos preparando para esa eventualidad y digo que no es casualidad, porque así como a mí me impactaron esas películas, hubo niños que fueron al cine en esa época y se quedaron igual. Hoy esos niños tienen más de 30 años, y les apuesto que algunos de ellos trabajan en la NASA y están trabajando en el proyecto DART (Double Asteroid Redirection Test), proyecto que cuando ellos eran pequeños era solamente ciencia ficción.

¡Y funcionó! La humanidad, por primera vez, ha movido deliberadamente un objeto celeste. “Por primera vez en la historia, la humanidad ha cambiado la órbita de un cuerpo planetario”, dijo Lori Glaze, directora de la división de ciencia planetaria de la NASA. Aunque el asteroide Didymos y su pequeña luna Dimorphos no son una amenaza para la Tierra, aunque sí pasan relativamente cerca de la Tierra, por lo que fueron los elegidos para la misión.

Se trata de la primera misión de la agencia para probar la tecnología de defensa planetaria. Esta tecnología podría usarse algún día para desviar asteroides peligrosos en trayectoria de colisión con nuestro planeta. Con el proyecto DART, la NASA logró comprobar, aplicando la ciencia, lo que Bruce Willis y su equipo de astronautas improvisados lograron en la película de ciencia ficción Armagedón, tener un plan viable para salvar a la humanidad y al resto de las especies, para el momento, qué vendrá, cuando detectemos un asteroide que signifique una amenaza real.