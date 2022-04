Capitalismo basado en la vigilancia

En el 2019, Shoshana Zuboff publicó un libro llamado The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier Power. En ese libro, la socióloga ofrece una visión sobre el autoritarismo de las grandes empresas de tecnología, basado en la vigilancia activa que ejercen sobre nosotros empresas como Google, Facebook y ahora TikTok.

Un año antes, en el programa de Tucker Carlson que se transmite en la cadena Fox News, Brett Larson realizó un experimento que fue revelador, porque comprobó nuestras sospechas: las grandes empresas de tecnología registran todos nuestros movimientos y nosotros, los usuarios, no tenemos defensa.

En el segmento de Larson, comienza hablando sobre los acuerdos que aceptamos cuando instalamos las aplicaciones “gratis” de dichas empresas; la realidad es que estamos pagando con datos de nuestro comportamiento, información que se vende a los anunciantes, para los que nosotros somos el objetivo.

El experimento inició con dos teléfonos inteligentes, que no tenían instalada una tarjeta SIM, por lo que no estaban conectados a ninguna red móvil o red WiFi; aparte uno de ellos, se puso en modo avión. Técnicamente ninguno de esos teléfonos móviles estaba habilitado para ser rastreado. Pero no contábamos con la pericia de Google.

Brett Larson, procedió a realizar una visita por varios puntos importantes de Washington, DC, capital de los Estados Unidos. En su viaje paró en el edificio del Senado, en un centro médico para infantes y en la Catedral Nacional de Washington; en total su viaje fue de aproximadamente 24 kilómetros, para después terminar su viaje, una hora después, en las oficinas de Fox en dicha ciudad.

Una vez en su destino, el equipo de investigación de Fox, conectó ambos teléfonos a un aparato con WiFi, que guardó un registro de los datos que envió a los servidores de Google, automáticamente en cuanto tuvieron conexión a internet. El teléfono que no estaba en modo avión registró 121 ubicaciones, 130 actividades y 152 registros biométricos, en total 300 kbps de datos; el teléfono que sí estaba en modo avión incluso envió más información a Google.

A diferencia del capitalismo industrial, que se beneficia de la explotación de los recursos naturales y la mano de obra, en el capitalismo de vigilancia, el modelo de negocio se basa en la obtención, presentación y análisis de datos de comportamiento a través de métodos que observan todos nuestros movimientos. Si tenemos un teléfono móvil, es un hecho que Google siempre estará con nosotros.