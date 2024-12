¿Qué nos depara 2025?

Este año se ha ido tan rápido, que mejor de una vez comento lo que considero que será relevante para 2025, antes de que se nos acabe 2024. En “Los 10 temas de 2024″ (Parte I, 12 de diciembre y Parte II, 19 de diciembre, 2023) que escribí a finales del año pasado en este mismo espacio, destaqué que la revista semanal británica, The Economist, había señalado a Donald Trump como el principal riesgo para la economía mundial en 2024. Inclusive, el editor en jefe comentó que desde que inició la publicación de esta revista en 1843, no se había advertido que un riesgo estaba concentrado en una sola persona, como en este año. Bueno, pues aquí estamos. De nueva cuenta, ahora en mi opinión, no la de The Economist, las acciones que decida emprender el presidente electo Donald Trump una vez que tome posesión este 20 de enero, representan el riesgo más relevante para el mundo el año que entra.

La serie de políticas que propone Trump tiene un carácter disruptivo y entre otras consecuencias, es posible que propicien mayor inflación. Por el lado externo, la restricción del comercio, mediante la instrumentación de aranceles, así como la mutación de las políticas de apoyo militar a los aliados hacia un enfoque transaccional, que posiblemente impulse mayor gasto en defensa y propicie conflictos bélicos que, entre otras cosas, irrumpan las cadenas de suministro, pueden tener consecuencias inflacionarias. Asimismo, del lado interno, la restricción en los flujos migratorios, así como la desregulación –que no necesariamente eliminará cuellos de botella–, y la disminución de impuestos, sin una clara contraparte de disminución del gasto público, también pueden poner presiones significativas al alza en los precios, de manera generalizada. Casi con esto podría terminar esta columna, sin ahondar más. Sin embargo, comentaré sobre algunos eventos, asuntos y efemérides que me parecen que pueden ser relevantes este 2025.

En 2025 Sudáfrica se convertirá en el primer país del continente africano en llevar la presidencia del G20 y Bulgaria será el vigesimoprimer miembro de la Unión Monetaria Europea reemplazando el ‘lev’, por el ‘euro’, mientras que en Curazao y St. Maarten el ‘florín del Caribe’ reemplazará al ‘florín de las Antillas Neerlandesas’ como moneda oficial. Por su parte, Noruega prohibirá la venta de autos nuevos de gasolina y diésel este año y está planeado que en este 2025 se lance ‘Artemis II’, la primera misión tripulada a la Luna desde 1972. A diferencia de 2024 en la que hubo comicios en más de 40 países, incluyendo México y los Estados Unidos, el calendario electoral estará más ligero. Habrá elecciones generales, presidenciales o parlamentarias en Ecuador (9 de febrero), Liechtenstein (9 de febrero), Polonia (18 de mayo), Australia (24 de mayo), Albania (junio), Bolivia (17 de agosto), Noruega (8 de septiembre), Alemania (28 de septiembre), Canadá (20 de octubre), Chile (23 de noviembre), Singapur (23 de noviembre), Honduras (noviembre), así como Jamaica y Trinidad y Tobago, cuyas fechas están por determinarse, entre otros. En cuanto a elecciones ‘locales’, en México los ciudadanos tendremos el derecho de votar por jueces y magistrados a nivel federal, así como ministros de la Suprema Corte el 1 de junio, y el 26 de octubre se llevarán a cabo elecciones legislativas en Argentina.

En cuanto a estrenos de películas en Hollywood, se anticipan “F1″, “A Minecraft Movie”, “Alien: Earth”, “Jurassic World Rebirth”, “Mission: Impossible - The Final Reckoning”, “Superman”, “Karate Kid: Legends”, “Captain America: Brave New World”, “Michael (Jackson)”, “Bridget Jones: Mad About the Boy”, “Freakier Friday”, “Avatar: Fire and Ash”, “Zootopia 2″, “The Accountant 2″, “The Passion of the Christ: Resurrection” y “Dirty Dancing 2″, entre muchas otras, así como series de TV, cuyas diferencias con el cine se han ido desdibujando.

En cuanto a eventos deportivos, los torneos ‘grand slam’ de tenis se llevarán a cabo del 12 al 26 de enero (Australian Open), del 19 de mayo al 8 de junio (French Open, Roland Garros), del 30 de junio al 13 de julio (Wimbledon) y del 25 de agosto al 6 de septiembre (US Open). Por su parte, el ‘Super Tazón’ (Super Bowl de la NFL) se efectuará el 9 de febrero en el Caesars Superdome, en Nueva Orleans, Luisiana y el domingo 26 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de México Fórmula 1.

En cuanto algunas efemérides y aniversarios, principalmente fúnebres, se cumplen cinco años del fallecimiento del baterista canadiense Neil Peart (7 de enero) y del primer paciente de Covid-19 (11 de enero), 20 años del lanzamiento de YouTube (14 de febrero), 700 años de la fundación de Tenochtitlán (13 de marzo), 30 aniversario del asesinato de ‘la reina del Tex-Mex’, Selena Quintanilla, (31 de marzo), 20 años de la muerte del Papa Juan Pablo II (2 de abril), 80 años de la muerte del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt (12 de abril), 70 años del fallecimiento del científico Albert Einstein (18 de abril), 80 años de la muerte de Adolf Hitler (30 de abril), 50 aniversario del fin de la ‘Guerra de Vietnam’ (30 de abril), 10 años de la muerte del matemático John F. Nash (23 de mayo), 150 años de la muerte del compositor (de la ópera Carmen) Georges Bizet (3 de junio), 10 años del bajista Chris Squire (27 de junio), cinco años de la muerte del compositor y director de orquesta Ennio Morricone (6 de julio), 80 años de la bomba atómica en Hiroshima (6 de agosto) y Nagasaki (9 de agosto), 30 años del lanzamiento del buscador de Internet, Internet Explorer (16 de agosto), 100 años de la fundación del Banco de México (1 de septiembre), 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial (2 de septiembre), 40 años del terremoto de 1985 en México (19 de septiembre), cinco años de la muerte del guitarrista Eddie Van Halen (6 de octubre), 40 años del lanzamiento oficial de Microsoft Windows (20 de noviembre), cinco años de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona (25 de noviembre) y 2 mil 500 años de la muerte del filósofo griego Pitágoras.