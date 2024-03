Las propuestas de Claudia y de Xóchitl

El viernes pasado, que oficialmente dieron inicio las campañas, las dos candidatas que lideran las encuestas presentaron sus propuestas. Al darles lectura y ver los rubros que abarcan, así como la profundidad de varias propuestas, me queda claro que quienes han dicho que ésta va a ser “una campaña vacía” están en un error.

Morena (y sus partidos aliados). La candidata Claudia Sheinbaum presentó propuestas generales en catorce rubros, especificando proyectos de infraestructura, así como el tipo de energías que desea impulsar, entre otros aspectos: (1) Democracia justa, honesta, libre, participativa y responsable; (2) igualdad económica, social, de género y responsable con el trato a los animales; (3) educación humanista y científica; (4) cultura; (5) salud, mejorando la atención y el abasto de medicamentos; (6) apoyo a que las familias tengan vivienda; (7) apoyo a la mujer; (8) trabajo y salario justo; (9) apoyo al sector agropecuario; (10) energía sustentable, impulsando plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, geotérmicas, hidrógeno verde, la promoción de paneles y calentadores solares en techos de las viviendas y comercios; (11) conectividad, construyendo, ampliando o mejorando trenes para pasajeros, carreteras e infraestructura portuaria. En particular, mencionó: (a) Ocho trenes: AIFA-Pachuca; México-Querétaro-León-Aguascalientes; México-Querétaro-Guadalajara; Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato; Tepic-Mazatlán-Nogales; México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo, México-Puebla-Veracruz y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez; (b) trece carreteras: Ampliar la carretera costera Los Cabos-Tijuana; construir carretera Mochis-Choix-Cuauhtémoc-Chihuahua; ampliar la carretera Guaymas-Hermosillo-Moctezuma-Nuevo Casas Grandes-Ciudad Juárez, terminar la ampliación de la carretera San Luis-Saltillo-Monclova-Piedras Negras, terminar y ampliar carretera Toluca-Tejupilco-Coyuca de Catalán-La Unión-Zihuatanejo, ampliar la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia, ampliar carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, construir carretera Oaxaca-Tuxtepec, ampliar la carretera Tuxpan-Tantoyuca-Pánuco-Tampico, apliar carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale, ampliar carretera al sureste de México, terminar la carretera de Tuxtla Gutiérrez-Frontera Comalapa, ampliar carretera Escárcega-Macuspana-Villahermosa-Ciudad del Carmen-Macultepec; y (c) trece puertos marítimos: Salina Cruz, Puerto Chiapas, Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Progreso, Seybaplaya, Campeche, Veracruz y Altamira; (12) protección al medio ambiente, reforestando bosques, acelerando la electromovilidad y el reciclaje de basura; (13) abastecimiento de agua; y (14) seguridad y justicia, destacando los logros en materia de seguridad durante su gestión en la Ciudad de México, en donde no se instrumentó la estrategia “abrazos no balazos”.

PRI-PAN-PRD. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez presentó 226 propuestas generales en dieciséis rubros –comenzando con “seguridad”–, con algunas propuestas más específicas, como la firma de un Tratado de Seguridad de América del Norte, así como la creación de la Autoridad Nacional Fronteriza, la construcción de tres megaprisiones, la creación de una estrategia integral para aprovechar el nearshoring y la instrumentación de una política industrial de ‘clústers’ y un seguro ganadero: (1) Seguridad, en donde propone rescatar las fuerzas armadas, construir tres megaprisiones y firmar un Tratado para la Seguridad de América del Norte, entre otras; (2) salud, otorgando la tarjeta “Mi Salud” para poder ser atendidos en donde las personas deseen; (3) economía, en donde se enfatiza en el fortalecimiento del Estado de derecho, así como en el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), se propone instrumentar una política industrial de ‘clústers’ de desarrollo, así como facilitar el cobro de impuestos con el SAT y agilizar las devoluciones de impuestos, así como mejorar la provisión de energía, agua, infraestructura y talento humano para aprovechar el nearshoring. Cabe destacar que se reitera que se mantendrán los programas sociales actuales; (4) mujeres, en donde destaca la reincorporación de estancias infantiles, con un mejor modelo, entre otras propuestas; (5) pueblos indígenas y afromexicanos; (6) personas con discapacidad; (7) jóvenes. En este rubro se incluyó el respeto a los animales, lo cual me pareció extraño, como si solo fuera una demanda de los jóvenes. Considero que aquí hay que repensar esta propuesta, darle su lugar correspondiente y especificar de qué se trata para que además, sea creíble; (8) campo, en donde se destaca que no se instrumentarán soluciones generales, sino un modelo regionalizado de atención, así como atender los efectos del cambio climático e impulsar un seguro ganadero; (9) educación, con escuelas de tiempo completo; (10) lucha contra la corrupción; (11) cultura; (12) medio ambiente, en donde se enfatiza en el compromiso de alcanzar las emisiones netas cero de carbono en 2050, reconstruir y modernizar los fondos de estabilización, así como incorporar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y los acuerdos de la Agenda 2030; (13) agua; (14) energía, en donde se establece la aceleración de la transición hacia energías renovables para disminuir la dependencia a los hidrocarburos y generar electricidad a partir del sol, el viento, la energía geotérmica y las demás fuentes renovables, así como administrar CFE y Pemex con profesionalismo y honestidad; (15) democracia y libertades. Aquí se destaca la urgencia de reconciliar a la sociedad, e instrumentar un federalismo vigorizado. En particular, se dice: “México necesita más municipios, más estados, menos presidencialismo y más ciudadanía”. También se propone crear un servicio civil y profesional de carrera e impulsar la libertad de expresión; y (16) política exterior, en donde se propone crear la Autoridad Nacional Fronteriza y crear una estrategia integral para poder aprovechar el nearshoring.