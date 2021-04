Cisma en el fútbol

El domingo 18 de abril de este 2021, el mundo del fútbol sufrió un terremoto. Doce de los equipos más famosos y poderosos del fútbol europeo encabezados por el Real Madrid, informaron que crearían la Super Liga Europea; un torneo cerrado, independiente de los órganos reguladores internacionales, premier, donde el reparto económico quede entre los equipos del torneo sin tener que repartir entre equipos medianos y menores.

Los doce equipos: tres españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid), seis ingleses (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal y Tottenham) y tres italianos (Intern de Milán, Milán y Juventus), representan $34.362 millones de dólares, siendo 12 de los 16 equipos mejor valuados del fútbol mundial.

Apenas 24 horas después los equipos ingleses se bajaron del torneo, y pronóstico que se terminarán bajando otros. ¿Qué llevó a estos equipos a intentar formar un nuevo torneo? ¿Tendrá éxito? ¿Hay alguna lógica empresarial, económica o política detrás de este intento?

La nueva liga se dio en medio de las pérdidas económicas que ha tenido el fútbol como industria a causa de la Pandemia del Covid 19. FIFA calcula que la Pandemia por COVID-19 podría costar 14 mil millones de dólares al fútbol mundial, siendo Europa la confederación más afectada. La crisis golpea con mayor fuerza, irónicamente, a los equipos más grandes; pues el alto valor de sus nóminas, un costo fijo, los vuelve muy vulnerables a caídas en los ingresos. Los socios fundadores de la Super Liga buscan recuperar dinero y tienen los ojos puestos en los premios que dicho torneo otorga y en la repartición de la venta de derechos transmisión y patrocinio del torneo: les parece injusto argumentando que ellos 12 aportan más valor al torneo que el valor que reciben con la actual repartición.

Sin embargo, no se dan cuenta que muchos de su valor depende de sus ligas locales competitivas, donde equipos medianos y locales otorgan espectáculo, rivalidades y talento futbolístico del cual se nutren los equipos poderosos. Una liga exclusiva de equipos Top podría drenar recursos para los demás dañando las ligas locales en un mediano y largo plazo.

Hay un segundo factor a tomar en cuenta es el político. Los equipos más importantes del fútbol mundial llevan años en un conflicto abierto frente a la UEFA y la FIFA; dos órganos reguladores, monopólicos, sin transparencia y contaminados por corrupción. Hay que recordar que entre el 2015-2016 se presentó el FIFA Gate, escándalo deportivo como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se ha visto involucrado.

La UEFA no se escapa de estos problemas. El ex presidente de la UEFA, ex figura del fútbol francés Michel Platini fue detenido en el 2019 acusado por corrupción y sobornos ante la elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo 2024.

Muchas de los problemas que presentan FIFA y UEFA se deben a su organización donde todos los miembros, sin importar su nivel futbolístico o su posición en el Índice de percepción de corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, tienen un voto en las decisiones más importantes: selección del presidente y la sede del mayor torneo internacional. FIFA y UEFA son un monopolio, con todos los vicios que estos tienen.

No podemos dejar de lado que tres de los seis equipos de la liga premier inglesa, Arsenal, Manchester United y Liverpool tienen dueños americanos, de ellos dos, Manchester United y Liverpool, también son dueños de equipos de deportes americanos, Tampa Bay Buccaneers y Boston Red Sox. Además el Manchester City tiene una filial en la MLS; New York City. No es casualidad que la pretendida Super Liga tenga una estructura similar a las ligas americanas: una sociedad de equipos sin intervención o regulación de una estructura superior como Federación o Asociación Deportiva.

¿Qué va a pasar? Lo más probable, la Super Liga no va a volverse realidad. Inmediatamente UEFA y FIFA salieron a denunciar esta intentona, amenazando con expulsar a los equipos de la Super Liga en expulsarlos de la Champions League, y prohibir a sus jugadores jugar competiciones de selecciones nacionales como la Eurocopa y la Copa del Mundo.

Sin embargo, la verdadera debilidad del proyecto de Florentino Pérez fue la reacción de jugadores, ex jugadores, entrenadores y fanáticos en contra de este proyecto. Las instalaciones de los equipos ingleses vieron a aficionados protestar contra la nueva liga, James Milner capitán del Liverpool convocó una reunión de capitanes de los equipos ingleses, Jurgen Klopp y Pep Guardiola hablaron contra ella. El mismo primer ministro del Reino Unido Boris Johnson denunció a estos equipos de actuar como cartel de criminales.

No hay nada ilegítimo en los intentos de incrementar los ingresos, mucho menos en tiempos de crisis. El problema es cambiar radicalmente el producto de las internas vender e ir en contra de las necesidades y gustos de tus clientes.

1. Valor en millones de dólares, según Forbes: FC Barcelona $4.760;Real Madrid $4.750; Manchester United $4.200; LiverpooL $4.100; Manchester City $4.000; Chelsea $3.200; Arsenal $2.800; Tottenham $2.300; Juventus $1.950; Atlético de Madrid $1.000; Inter de Milán. $743; AC Milán $.559.