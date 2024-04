Perspectivas económicas: Sí somos como Dinamarca en algo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica en abril de cada año sus perspectivas económicas mundiales (World Economic Outlook, WEO). En este documento se encuentran los pronósticos de esta institución para las principales variables económicas de los diferentes países y un análisis de la evolución reciente y perspectivas futuras para la economía mundial. De acuerdo con el FMI, ¿cómo se compara el desempeño económico esperado para México con el de otras economías?, ¿cómo nos comparamos con Dinamarca?

En términos generales, el Fondo Monetario Internacional espera un desempeño de la economía mundial relativamente pobre. Estima que la economía mundial haya crecido 3.2% en 2023 y que mantenga ese mismo ritmo de crecimiento en 2024 y 2025. Esto es menor al promedio histórico reciente.

En cuanto a la inflación, se espera que esta disminuya gradualmente al pasar de 6.8% en 2023 a 5.9% en 2024 y 4.5% en 2025. Esto lleva a suponer que los bancos centrales en varios países disminuirán su tasa de interés de referencia en este año lo que podría ayudar a impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, el FMI espera que varios países empiecen a subir impuestos y disminuir el gasto público para corregir los desbalances fiscales en los que se ha incurrido recientemente. Este puede ser el nuevo reto que enfrente la economía mundial en los próximos años.

En el caso particular de México, el FMI proyecta un crecimiento de 2.4% en 2024 y 1.4% en 2025. De esta forma, México crecerá en 2024 menos que el promedio mundial (3.2%) y mucho menos que el promedio de las economías emergentes y en desarrollo, que es el grupo al que pertenece (4.2%).

En este sentido, es importante considerar que los países más desarrollados tienden a crecer más lentamente. Estos países ya están al límite de la productividad mundial y producir más implica empujar un poco más esos límites con innovación y tecnología. Por su parte, los países emergentes y en desarrollo deben crecer a tasas mayores para “ponerse al corriente” con los países más avanzados económicamente.

Es así que el conjunto de países desarrollados se espera que crezca en promedio 1.7% en 2024. Estados Unidos es claramente un caso especial, ya que podría crecer 2.7% este año. El dinamismo económico de nuestro vecino del norte es sorprendente. México tal vez no tenga todavía el sistema de salud de Dinamarca, pero sí se acerca a su baja tasa de crecimiento (2.1%), cuando debiera tener un crecimiento más cercano al de los países emergentes y en desarrollo que, como se comentó, se espera que sea el doble de lo pronosticado para nuestro país.

En cuanto a la inflación, en el documento de perspectivas económicas mundiales se proyecta que México cierre 2024 con una inflación de 3.5% y 3.0% para 2025. El FMI pronostica la inflación de 36 países de Latinoamérica y el Caribe y, en este grupo, México ocupa el lugar 16 si se ordenan estos países de mayor a menor inflación esperada en 2024. Por cierto, la inflación esperada para Dinamarca en 2024 y 2025 es de sólo 1.9%.

Tal vez el indicador más relevante para el bienestar sea el del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita porque nos da una idea de si tenemos más bienes y servicios disponibles considerando el crecimiento poblacional. En este sentido, de los 32 países de Latinoamérica y el Caribe, que se tiene este dato en la base de datos del FMI, México ocuparía el lugar 24 si consideramos el crecimiento de su PIB per cápita de los últimos seis años. De 2018 a 2024, el PIB per cápita de México habría crecido sólo 0.8%. El dato comparable para Dinamarca es 9.8% (más de 12 veces el crecimiento per cápita de México).

El documento de perspectivas económicas mundiales muestra un panorama de crecimiento relativamente bajo en 2024, pero de inflación a la baja para la economía mundial. México sí se parece a Dinamarca en cuanto al crecimiento esperado para 2024 cuando debiera de parecerse más a otros países emergentes. No se parece tanto en otros aspectos como su alto crecimiento per cápita reciente o su baja tasa de inflación.