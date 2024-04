Desaceleración: México pudo haber crecido 1.4% anual en el primer trimestre

El INEGI publicó el indicador IGAE de enero, con un crecimiento del 1.1% anual, y una contracción de 0.6% mensual, bajo cifras desestacionalizadas. Con cifras originales, el crecimiento de enero fue del 2% anual.

En su Indicador Oportuno de la Actividad Económica, INEGI estimó una variación del 2.4% anual para el IGAE de febrero, con un crecimiento del 2.1% en la industria, que en realidad fue de 1.5% anual, y un crecimiento en los servicios del 2.6% anual estimado.

Con nuestros indicadores oportunos, en Bursamétrica estamos estimando un avance del IGAE de febrero del 1.4% anual, en donde, con nuestro indicador IBAM, sobresale un alza de la industria inferior al estimado previamente y una desaceleración en el comercio.

Para marzo, las estimaciones son más bajas. Con nuestro Indicador IBEM, nuestra estimación para el IGAE de marzo en base a cifras desestacionalizadas, es de un crecimiento del 0.9% anual. Con estas estimaciones, aún sujetas a revisión, el PIB del primer trimestre pudiera presentar un crecimiento del orden de 1.4% anual, con nulo crecimiento respecto al cuarto trimestre del año pasado. Para esclarecer de una mejor forma lo que sucedió en marzo, a continuación destacamos tres indicadores que evidencian la desaceleración.

En marzo se perdieron 465 empleos formales, de acuerdo con el IMSS. La eliminación de esas afiliaciones las atribuyó la institución al efecto estacional por Semana Santa. En marzo de 2023 se había registrado un aumento mensual de 135,811 afiliados.

La producción industrial registró en febrero su tercera contracción en los últimos cuatro meses debido a la baja actividad en la construcción. Cifras ajustadas estacionalmente del INEGI mostraron que la producción en la industria bajó 0.1% en febrero luego de un alza de 0.2% en enero. En febrero, la construcción cayó 2.5% luego de una ganancia de 1.4% en enero, ya que el segmento de edificación reportó una baja de 3.9% y los trabajos especializados de -5.1%. La minería se deprimió por segundo mes consecutivo, pasó del -0.4% en enero al -0.8% en febrero, mostrando bajas tanto en la extracción de petróleo, como en minerales no metálicos y los servicios relacionados con la minería. Las caídas anteriores no alcanzaron a ser compensadas por el primer avance en seis meses registrado en el segmento de electricidad, gas y agua (0.7%) y por una segunda alza en la manufactura que se mantuvo moderada (0.5%). Sobre una base anual, la actividad industrial desaceleró su ritmo de crecimiento al 1.5% en febrero después de mejorar 1.7% un mes antes. En febrero, la construcción redujo su expansión anual al 12.1%, el segmento de electricidad, gas y agua repuntó un 2.5%, la manufactura no registró cambio (0.0%) después de tres contracciones continuas, y la minería cayó 4.0% para acumular descensos desde noviembre del año pasado.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) informó del comportamiento mixto en la manufactura y los servicios. El indicador IMEF Manufacturero ajustado estacionalmente subió en marzo a 54.48 puntos luego de bajar a 50.22 en febrero. En forma contraria, el indicador IMEF No Manufacturero cayó 0.5 puntos desde el mes previo a 52.13 unidades.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informó que en marzo se produjeron 301 mil 976 automóviles ligeros y se exportaron 286 mil 002, esto significó una caída anual de 12.8% y un aumento de 4.9%, respectivamente. Al mismo tiempo, durante el tercer mes del año se vendieron en el mercado nacional 124,395 unidades, 4.7% más que en marzo de 2023. En el acumulado del primer trimestre de 2024, la producción de autos ligeros sumó 927,781 unidades, un crecimiento de 0.6% respecto a igual periodo de un año antes. Las exportaciones crecieron 11.3% anual a 824,971 unidades y las ventas internas aumentaron 11.0% a 349,752 unidades.

Las ventas de las cadenas afiliadas a la ANTAD se desaceleraron en marzo, a pesar de contar con un fin de semana más que el año anterior y los feriados de Semana Santa. En tiendas iguales aumentaron en marzo 3.5% real anual luego de mejorar 4.8% en febrero, y en las tiendas totales crecieron 6.5% frente al 7.9% en forma respectiva. El comercio podría seguir con ganancias, en medio del mayor flujo de recursos por el ejercicio electoral, la robusta llegada de remesas y presiones inflacionarias relativamente contenidas que probablemente favorecerán la progresiva rebaja en el costo del crédito.

Las expectativas para el segundo trimestre son de un crecimiento ligeramente mejor ante el gasto exacerbado de las campañas políticas y del gasto de construcción de obra pública y privada no residencial. Para el segundo semestre, estimamos que la economía entrará a una fase de mayor desaceleración, y dependiendo de los resultados electorales y de cómo se digiera el posible resultado se pudiera también observar una mayor volatilidad en los mercados financieros y en el tipo de cambio.