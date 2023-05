Aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal eleve su tasa

Presidente de Bursamétrica

Hace ocho días escribíamos en este espacio que varios bancos centrales parecían estar inclinados a mantener sus tasas de referencia después de varios meses de atravesar por un ciclo alcista de varios meses en el costo del dinero. Sin embargo, algunos datos recién publicados y la aprobación de un acuerdo en el techo de la deuda americana han vuelto a despertar la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a aumentar su tasa de referencia.

Al leer la minuta de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, (FOMC) se observa que los miembros del órgano colegiado están pensando dejar sin cambios las tasas de interés para esperar a observar los efectos de los incrementos de las tasas ya realizados y la contracción en el crédito, resultado de la crisis de los bancos locales, en la inflación y en la actividad económica.

La expectativa más generalizada es que la FED ya ha alcanzado la “tasa terminal”, al aumentar el objetivo de la tasa de fondos federales al rango de 5.00 por ciento - 5.25 por ciento anual y dado que la inflación (al consumidor y al mayoreo) ha manifestado una trayectoria a la baja, y que algunos sectores de la economía norteamericana están mostrando síntomas de debilidad, junto a la contracción del crédito, este nivel de tasa se va a mantener por mucho tiempo hasta que la inflación no alcance el objetivo del 2 por ciento anual. Los mercados por su cuenta, no le creen a la FED y están descontando no solo que la tasa ya no suba, sino que empiece a bajar desde el próximo trimestre.

La semana pasada fueron publicados por el Bureau of Economic Analisys (BEA) el gasto del consumidor, y la inflación del gasto del consumidor de abril pasado. El reporte presenta un consumo fuerte y una inflación superior a la expectativa del mercado que era del 0.2 por ciento mensual. El gasto del consumidor aumentó en 0.8 por ciento mensual, el doble de lo esperado (0.4 por ciento). El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó en abril en 0.4 por ciento más alto que lo esperado. La inflación subyacente (core) también aumentó 0.4 por ciento mensual.

A tasa anual la medida de inflación favorita de la FED subió al 4.4 por ciento frente al 4.2 por ciento del mes anterior. Excluyendo alimentos y energía; el llamado índice PCE básico (core) aumentó un 4.7 por ciento desde abril de 2022.

El indicador líder del Conference Board, que proporciona señales tempranas de hacia dónde se dirige la economía en el corto plazo, disminuyó en abril -0.6 puntos a 107.5 unidades, luego de caer en marzo -1.2 por ciento. El reporte señaló que el indicador líder disminuyó por decimotercer mes consecutivo en abril, lo que indica un empeoramiento de las perspectivas económicas. Agregó que es importante destacar que el índice continúa advirtiendo sobre una recesión económica este año. El Conference Board pronostica una contracción de la actividad económica a partir del segundo trimestre que conducirá a una leve recesión a mediados de 2023.

Un factor que estaba jugando a favor de mantener el rango de tasas era la incertidumbre de las negociaciones sobre el techo de la deuda, pero el pasado fin de semana el presidente Biden y el líder republicano de la Cámara el Sr. Mc Carthy anunciaron un acuerdo para autorizar un nuevo techo de la deuda por 31.5 billones de dólares hasta el 2025.

Los integrantes del FOMC se reunirán este 13 y 14 de junio para decidir si se justifica otro aumento de un cuarto de punto en la tasa de referencia, para entonces obtendrán una lectura adicional sobre el empleo (La nómina no agrícola y la tasa de desempleo de mayo) y sobre los precios al consumidor y al productor de mayo. En cuanto a la creación de empleo, Bursamétrica estima una creación de puestos de trabajo de alrededor de 250 mil nuevos puestos para este mes que termina, manteniendo la tasa de desempleo en 3.4 por ciento

El mercado de bonos aumentó súbitamente la probabilidad de un incremento de la tasa de la FED del 18 por ciento a poco más del 50 por ciento al conocerse estos datos. Ante el acuerdo en el techo de la deuda las probabilidades podrían seguir en aumento. El FMI publicó en un reporte que la FED debería de aumentar aún más su tasa de referencia. Algunos analistas como los de Bank of America o Goldman Sachs creen que de no subir la tasa en junio, la FED la subirá en julio.

Ante este escenario, la Junta de Gobierno del Banco de México tendrá que valorar si mantiene el objetivo de la tasa de fondeo en 11.25 por ciento. Creemos que en mucho la decisión vendrá de como vengan los datos de inflación en nuestro país. El diferencial de 600 puntos base en las tasas de referencia de ambos países ha demostrado que es más que suficiente para mantener el interés de la inversión financiera externa en pesos. En la curva de rendimientos el spread es menor que en la tasa a un día. En los Bonos M a 10 años el spread actual es de 514 puntos base. Si se redujera el spread en 25 puntos si Banxico decidiera no aumentar más su tasa de referencia y la FED si subiera su objetivo de la tasa de Fondos Federales, no creemos que genere el menor ruido.