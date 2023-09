Los favoritos en las elecciones estatales del 2024

En el 2024 no solamente tendremos la elección presidencial que tanta atención ha generado en los últimos meses.

Tendremos, por la concurrencia de diversos procesos electorales, la elección más grande de la historia moderna del país.

De entrada, anote que cambiarán 8 gobernadores y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la capital, cambiarán los ejecutivos locales de Chiapas, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Guanajuato y Jalisco.

Se elegirán 500 diputados federales y 128 senadores.

Estarán en juego diputaciones locales en 31 entidades del país y alcaldías en 30, más las regidurías en donde hay ese cargo.

La complejidad del proceso no puede exagerarse y los resultados finales combinarán las tendencias que deriven de las elecciones federales con los resultados locales.

Por ejemplo, si un partido propone a un candidato a gobernador que sea muy exitoso, es probable que ese éxito influya en los resultados federales.

¿Cómo se ven las elecciones para gobernadores?

Hagamos una primera lista de algunas de las entidades con el mayor padrón y veamos un poco del contexto. En otra entrega seguiremos con otros estados.

1-Ciudad de México. Su listado nominal es de 7.8 millones de electores.

La izquierda ha gobernado la capital de la República desde 1997. Ni siquiera con el triunfo de Vicente Fox le alcanzó al PAN para ganar. Hasta antes del 2018, los triunfos fueron del PRD y sus aliados. Morena ganó en la más reciente elección. Pero, en 2021 los votos por diputados federales que obtuvo la coalición opositora (PAN-PRI-PRD) fueron ligeramente superiores a los obtenidos por Morena. Es decir, el resultado en 2024 es de pronóstico reservado.

Por parte de Morena, hay dos aspirantes competitivos. El número uno es Omar García Harfuch, quien tiene cercanía con la futura candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Pero, Clara Brugada no puede ignorarse. El intento de López Gatell, suena más bien a una intención de negociar para quedar probablemente como diputado y obtener fuero… porque lo va a necesitar.

De la oposición, el escenario es menos claro, aunque pareciera que la fuerza del PAN podría empujar a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, como el prospecto más fuerte.

2-Jalisco. El listado nominal es de 6.4 millones de electores.

Actualmente es uno de los dos estados gobernados por Movimiento Ciudadano (MC), pero, además, es el principal bastión de esta organización política a nivel nacional. Se han presentado diferencias entre dos de los aspirantes, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, y el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, que reflejan a su vez las diferencias entre el gobernador Enrique Alfaro y el líder nacional, Dante Delgado. Todo indica que, si MC no se divide, retendrá la gubernatura, en un estado en el que Morena probablemente contienda con Carlos Lomelín, aunque Antonio Pérez Garibay, el papá del Checo Pérez, podría dar la sorpresa y convertirse en candidato.

3-Veracruz. Su listado nominal es también muy grande y asciende a 6 millones de electores.

En 2018 la ganó por primera vez Morena y rompió la alternancia PRI-PAN. Por parte de Morena se perfila como la candidata más fuerte la Secretaria de Energía, Rocío Nahle. El que deje la refinería Dos Bocas a medio terminar no será impedimento para que contienda. Por parte del Frente Opositor, pudiera contender algún miembro de la familia Yunes (hay en el PRI y en el PAN), pero no descarte que pudiera dar la sorpresa Juan Manuel Díez, alcalde de Orizaba. No será fácil derrotar a Morena en Veracruz, pero tampoco es una hazaña imposible.

4-Guanajuato. Hay 4.7 millones de electores en esta entidad.

Este estado fue el único del país que Andrés Manuel López Obrador perdió en el 2018. Todo indica que la base panista que eligió a Diego Sinhué se mantiene robusta y con amplias posibilidades de refrendar el triunfo del blanquiazul. Las candidatas más fuertes parecen ser Denisse García Muñoz y Alejandra Gutiérrez, que probablemente contenderían con Ricardo Shefield, quien volvería ser el candidato de Morena.

En suma, en estas cuatro entidades, podríamos decir que Morena es favorito en Veracruz; el PAN en Guanajuato; MC en Jalisco y la Ciudad de México promete ser muy competida.

Seguiremos en una próxima entrega con otros estados.