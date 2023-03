Las lecciones del Edomex para la oposición

A punto de arrancar las campañas electorales en el Estado de México, la encuesta que este lunes publicó El Financiero le da a la candidata de Morena, Delfina Gómez, una distancia que se ve muy difícil de remontar: 18 puntos frente a Alejandra del Moral, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD.

El mes anterior, la diferencia entre ambas candidatas era de 8 puntos.

¿Qué fue lo ocurrió para que de un mes a otro cambiaran las preferencias de manera tan amplia?

La explicación principal es el abandono de la competencia por parte de Movimiento Ciudadano (MC).

En el levantamiento anterior, correspondiente al mes de enero, Juan Zepeda, el candidato de MC, tenía 15 puntos de la intención de voto.

Es claro que, al ya no estar entre las opciones, una proporción muy importante de sus votantes se movió a Morena.

Hay todo tipo de especulación respecto a las verdaderas razones que llevaron a MC a salir de las contiendas estatales este año, pero al margen de cuál de ellas sea correcta, las cifras parecen indicar que al menos en el caso del Edomex, le está dando todas las posibilidades al triunfo de la candidata de Morena.

No sé si esa fue la intención de MC y de Zepeda. El resultado es ese.

Falta toda la campaña, es cierto, pero no se ve de qué manera se pueda revertir en un escaso par de meses una diferencia tan grande.

El Estado de México no es un asunto local. Su trascendencia es nacional.

Uno de los aspirantes a ser candidato presidencial del bloque opositor me decía hace pocos días que aun concediendo que el Estado de México lo ganara Morena, sería muy diferente un triunfo por un margen escaso, digamos de 2 a 4 puntos, a una derrota por 10 puntos o más.

El padrón del Estado de México es de 12.4 millones de electores. Suponiendo que haya una participación del 60 por ciento en la elección, acudirían a las urnas 7.44 millones de personas.

Una diferencia de 15 puntos entre Morena y la oposición implicaría perder por poco más de 1 millón 100 mil votos.

¡Es una distancia enorme!

Tal número de votos podría ser crítico si se mantuviera para la elección federal.

A mi parecer, las tendencias que la encuesta refleja en el Edomex, ofrecen lecciones que son evidentes a escala nacional.

1-Sin una oposición unida, incluyendo a Movimiento Ciudadano, las posibilidades de que un bloque opositor alcance la victoria se reducen significativamente. Si la alianza no es entre los cuatro partidos que no coinciden con la 4T, se da un primer paso a la derrota.

2-Los aparatos partidistas ya no son lo que fueron en el pasado. Se decía que si en algún estado de la República el PRI había mantenido el músculo político era en el Estado de México, tierra del mítico ‘Grupo Atlacomulco’, que ahora apenas es un mito pues ya se volvió parcialmente morenista.

3-Se decía que al haberse preservado el privilegio de que el gobernador designara a la candidata, su secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, también se conseguía que el gobierno estatal estuviera comprometido en darle todo el respaldo, lo que no se ha visto hasta ahora.

4-Los candidatos tradicionales ya no funcionan para enfrentar a Morena. Si no hay alguna persona, hombre o mujer, que sea capaz de convocar el más amplio respaldo y emocionar a los ciudadanos, sobre todo a los que no tienen identificación partidista, el triunfo de Morena parece inevitable. En el Edomex, aun entre quienes no tienen identificación partidista, de acuerdo con la encuesta de El Financiero, la ventaja para Delfina Gómez es de 14 puntos. Enorme.

Mientras la oposición siga percibiendo que el proceso federal del 2024 está distante, y que, además, AMLO ha hecho un gobierno tan malo que va a ser reprobado por la ciudadanía, mientras esa sea la visión, las probabilidades de triunfo de Morena se van a ir al cielo.

Las muy concurridas concentraciones de noviembre y febrero pudieron haber hecho daño en la oposición, creando la falsa imagen de que son mayoría.

Ni remotamente. AMLO sigue teniendo respaldo mayoritario y en muy diversas entidades, entre ellas el Edomex, Morena va muy adelante.

Si no se reconoce que hay que remar contra corriente, frente a una gran mayoría que respalda a AMLO y Morena, el resultado de la elección del 2024 puede anticiparse.

Ya lo sabe usted.