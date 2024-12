Signos Vitales nació hace 4 años para presentar diagnósticos de la realidad del país, basados en evidencia, en datos duros y fidedignos. En esa tradición, la organización publicó hace unos días su nuevo reporte, El legado de López Obrador, que pretende responder una pregunta clave: ¿Cuál es el legado de AMLO que perdurará en el tiempo y que tendrá consecuencias para los próximos años y quizás decenios? Esa es la pregunta que se le planteó al Consejo Asesor de Especialistas de Signos Vitales como punto de arranque de este reporte. Se trata del más extenso que hasta la fecha haya producido esta organización de la sociedad civil (www.signosvitalesmexico.org). Es una radiografía de lo que representaron para México los 6 años de gobierno de López Obrador, que se caracterizó por la concentración del poder, la polarización política, el debilitamiento y desaparición de las instituciones encargadas de garantizar la democracia y el Estado de derecho, el desmantelamiento de las capacidades del Estado para gobernar y atender las necesidades de la población, todo lo cual compromete el bienestar de la ciudadanía y de nuestro país. López Obrador dejó las semillas, ya germinadas, de un cambio de régimen que en apenas dos meses ha consolidado la presidenta Claudia Sheinbaum.

La creciente inseguridad y los rezagos en sectores como la educación, la salud, la economía, la energía y el medio ambiente evidencian un gobierno que dejó en estancamiento el potencial democrático y competitivo del país que se prolongará por años. El golpe que ha significado la reforma al Poder Judicial desdibuja la separación de poderes y de hecho lo coloca por debajo del Poder Legislativo, dada la reforma que ya en este gobierno otorgó la supremacía al Congreso por encima del Poder Judicial. Este hecho, por sí solo, ha transformado nuestro régimen político para convertirlo en una autocracia.

Este nuevo régimen está apuntalado por las Fuerzas Armadas, que han experimentado un incremento sin precedentes en sus atribuciones y en su presupuesto, de tal manera que hoy controlan la seguridad interior, el tránsito de personas y mercancías dentro del territorio nacional, controlan quién entra y quién sale, qué cosas entran y cuáles salen por tierra, mar y aire. El presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional es más del doble que en el gobierno previo y alcanzó en 2024 los 248 mil millones de pesos. El presupuesto de la Marina creció un 64% y llegó a 69 mil millones.

A pesar de los recursos y la responsabilidad otorgados a las Fuerzas Armadas, la presencia del crimen organizado ocurre en casi todo el país y controla alrededor de un tercio del territorio nacional. Un mapa de las tomas clandestinas de huachicol de gasolina y gas lo muestra con claridad. Su involucramiento en una variedad de actividades ilícitas, incluidos los procesos electorales, lo coloca como un protagonista que representa un poder equiparable al de muchos gobiernos subnacionales. Esta es una herencia que será difícil de superar en el corto plazo.

Otro legado de López Obrador fue el estancamiento económico y pobres perspectivas de crecimiento en el futuro. El PIB apenas alcanzó un aumento acumulado del 5% entre 2018 y 2024, lo que equivale a menos del 1% anual y a una reducción en términos per cápita. Aunado a ello, la inversión acumulada en los últimos años es tan baja que las perspectivas de crecimiento para los próximos años son magras. En este contexto, se reportó una disminución en los niveles de pobreza entre 2018 y 2022, que pasaron de 51.9% a 46.8% de la población gracias a los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el crecimiento de las remesas. No obstante, no se llegó a la población más pobre y, de hecho, la pobreza extrema aumentó ligeramente.

Los rezagos en educación y salud son muchos. Solo algunos datos: la eliminación de programas como Escuelas de Tiempo Completo y los cambios en los planes de estudio afectaron la cobertura y permanencia en todos los niveles educativos. La educación básica perdió a más de 1.3 millones de alumnos en las escuelas públicas entre los ciclos escolares de 2018-19 y 2023-24, mientras que la educación media superior registró un decremento de más de 879 mil estudiantes en las escuelas públicas. A pesar de programas como las becas Benito Juárez, solo el 52% de los estudiantes que ingresan a la educación media superior logran culminar sus estudios.

El acceso a los servicios de salud se colapsó. Al racionar servicios, aumentaron tiempos de espera, se generó escasez de medicamentos y disminuyó la capacidad de respuesta. Por ejemplo, para cáncer de mama se destinaron mil 995 millones de pesos en 2018, y solo 170 millones en 2021. En conjunto, la eliminación del Seguro Popular, el fracaso del Insabi y su posterior integración al IMSS-Bienestar dejaron a más de 30.3 millones de personas sin acceso a servicios de salud en 2022. El número de muertes en exceso durante la pandemia fue de 833 mil personas, y quedaron más de 250 mil huérfanos menores de edad.

El sector energético se caracterizó por una política que priorizó la autosuficiencia y la inversión en la refinación de hidrocarburos y dejó de lado la transición hacia energías limpias. Las ayudas y transferencias del gobierno federal a Pemex durante el sexenio alcanzaron el monto de un billón 900 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, el mercado negro de combustibles fósiles (huachicol más contrabando) llegó al 21.2% del total en 2021.

Las instituciones clave en la protección del medio ambiente y el cambio climático fueron desmanteladas y sus presupuestos reducidos. México retrocedió trece posiciones en el Climate Change Performance Index entre 2018 y 2024, al pasar de la posición 25 a la 38. Si todos los países siguieran la misma ruta de México en materia ambiental, la temperatura de la tierra aumentaría 4 °C para finales de siglo. Una catástrofe. El estrés hídrico se ha extendido y en 2024 casi la mitad del PIB se produce en zonas con poca agua, lo que compromete nuestro futuro.

Estos son apenas unos cuantos datos. El reporte, de más de 600 páginas y que se puede descargar de la página de Signos Vitales, presenta información invaluable para conocer y dimensionar el verdadero legado de López Obrador. Un legado que ha significado la pérdida de nuestra democracia y ha comprometido nuestro futuro.