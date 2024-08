El arresto del Mayo: los mensajes de Estados Unidos a México

La semana pasada el presidente AMLO solicitó públicamente a Ismael el Mayo Zambada que sea transparente cuando realice declaraciones a las autoridades de Estados Unidos. “Que no oculte nada, ni que mienta, ni que señale por señalar (por consigna), sin tener pruebas, y que nadie sea intocable”. Estas palabras del Presidente representan su primer posicionamiento ante las interrogantes de periodistas mexicanos sobre cómo podrían afectar los dichos del Mayo en territorio americano a diversos personajes de la alta clase política de México. Particularmente lo que el capo podría comentar sobre la colaboración de autoridades políticas y funcionarios públicos mexicanos con miembros prominentes del Cártel de Sinaloa (CDS).

En efecto, qué tanta sopa podría soltar el Mayo es una gran interrogante. La probabilidad de que los estadounidenses le saquen al detenido toda la información relevante es alta, y sin duda le darán buen uso a esta información para solicitar amablemente la cooperación de México en diversos frentes. Sin duda, también con esa información extraída del Mayo, nuestros vecinos podrán identificar nuevos blancos prioritarios en su lucha contra el tráfico transnacional de drogas. Pero, más allá de la gran mina de información que representa el Mayo para Estados Unidos, la captura de este jefe criminal trae aparejados otros mensajes de la mayor importancia que las altas autoridades mexicanas y líderes criminales deberán procesar en las siguientes semanas. Estos son algunos de ellos.

1. ‘Si no cooperas, te puedo saltar’. Estados Unidos prioriza la ruta de la cooperación con México para avanzar en materia de seguridad, pero si ese canal es poco fluido, es lento, está plagado de obstáculos, titubeos, simulaciones y dobles mensajes, entonces Estados Unidos tomará rutas alternativas para alcanzar sus objetivos en materia de seguridad nacional. Como dijo la semana pasada Héctor de Mauleón: “Finalmente el gobierno de Estados Unidos decidió bajarle la cortina (al gobierno de AMLO) luego de seis años de desplantes… y de una retórica supuestamente nacionalista que no hacía sino disimular las omisiones, las complicidades, la permisividad y la falta de resultados… Finalmente el ‘Departamentito de Estado’ como le llamó AMLO en alguna mañaneras, se cansó de esperar”.

2. ‘Si no cooperas y actúo solo, puedo causarte daño’. Algunas acciones rápidas, contundentes y sorpresivas, como la que acaban de realizar las autoridades estadounidenses con la captura de dos jefes criminales, pueden ser altamente rentables para proteger el interés público de Estados Unidos, pero, por otro lado, pueden causar daños altamente onerosos para el interés púbico de México. Si con esta acción el CDS acaba escindiéndose o atomizándose, las repercusiones para la gobernabilidad y seguridad de México podrían ser de pronóstico reservado. La ola de violencia que pudiera generar una ruptura en la alta dirigencia del Cártel del Pacífico no sólo potenciaría la epidemia de violencia y la expansión territorial del crimen que ya están curso, sino que incluso podría revertir los pocos logros que hemos tenido en términos de pacificación y contención criminal.

3. ‘No cooperar con nosotros equivale a darte un tiro en el pie’. En los escenarios de no cooperación México-Estados Unidos, los que más perdemos somos los mexicanos. En una coyuntura crítica, como la que actualmente vive México, los que más necesitan apoyo, capacitación, equipamiento y asesoría somos nosotros. Los cárteles y las mafias mexicanas se han convertido en una salvaje anaconda que está envolviendo y abrazando fuerte a México; pero no se trata de un abrazo de amor, se trata de un abrazo mortal que rompe huesos, corta la circulación y mata por constricción. Esa tremenda anaconda, llamada ‘crimen organizado’, que el país trae a cuestas, no nos la despojaremos solos; necesitaremos por fuerza del apoyo exterior. Y si Estados Unidos y Canadá no serán quienes nos ayuden, ¿entonces quién?

4. ‘Puedo intervenir allá de manera tal, que ni cuenta te vas a dar’. Las capacidades tecnológicas y de inteligencia de México y Estados Unidos son tan asimétricas o, para decirlo de otra manera, las ventajas de carácter ofensivo de Estados Unidos sobre México son tan vastas que, tal y como lo acaban de hacer con el arresto del Mayo, los estadounidenses podrían armar una operación de alto perfil (pero también de alta confidencialidad) contra los cárteles, de la que nosotros acá en México terminemos sin enterarnos del cómo, del cuándo, del dónde, ni menos del porqué.

5. ‘Si no cooperas, te conviertes en otro sospechoso’. Las autoridades mexicanas que no han cooperado y se rehúsan a cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad se convierten automáticamente en blancos para investigaciones futuras. ¿Cuáles son sus motivos para no cooperar? ¿Cuáles ‘buenos negocios’ o cuáles ‘buenos amigos’ podrían verse afectados por una mayor cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad?