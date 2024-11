¿Acapulco está listo para el IRONMAN 70.3?

A pocos días de que se celebre el próximo 1 de diciembre el triatlón IRONMAN 70.3 Acapulco, el destino turístico enfrenta una encrucijada que va más allá de la preparación de atletas y organizadores. El Viaducto La Venta-Punta Diamante, un tramo crucial del recorrido de 90 kilómetros que deberán realizar los ciclistas, permanece en condiciones cuestionables tras los daños causados por los huracanes Otis y John. Además, nos cuentan que las reparaciones provisionales han dejado a su paso una infraestructura vulnerable, que pone en duda la seguridad de los competidores.

El IRONMAN 70.3, que se refiere al total en millas o 113 kilómetros recorridos en la carrera, consta de 1.9 km o 1.2 millas de natación; 90 kilómetros o 56 millas de ciclismo, y 21.1 kilómetros, es decir, 13.1 millas de carrera.

El IRONMAN no es el único evento de relevancia. El 15 de diciembre Acapulco también acogerá la carrera ciclista, L’Étape Acapulco by Tour de France en 2024. Con dos competencias internacionales de prestigio en el mismo año, el puerto tiene una oportunidad única para consolidarse como un destino deportivo de primer nivel. No obstante, la infraestructura insuficiente amenaza con empañar el potencial de estos eventos y, por extensión, la imagen de Acapulco como anfitrión.

En un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado la necesidad de la participación privada para la recuperación de Acapulco, la oferta de la empresa Fibra Orión de invertir 500 millones de pesos en una rehabilitación completa del viaducto permanece sin respuesta de las autoridades.

La comunidad empresarial de Acapulco ha hecho un llamado urgente para recibir apoyo en la recuperación del estado, no solo frente a los estragos de los huracanes, sino también ante la violencia que ha afectado al puerto. Es imperativo que las autoridades respondan a estas solicitudes y colaboren con la iniciativa privada para asegurar que la infraestructura esté a la altura de las expectativas internacionales.

Hospitales Mexicanos destacan

El reciente Ranking de los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina 2024, elaborado por IntelLat, bajo la dirección de Ricardo Zisis, ha colocado a siete hospitales mexicanos en posiciones destacadas, reflejando el compromiso del país con la excelencia en la atención médica. Este logro subraya el avance de México en áreas críticas de salud, evaluadas en nueve dimensiones, incluyendo la cantidad de médicos por quirófano, egresos hospitalarios, inversión en tecnología y sostenibilidad.

El Centro Médico ABC de la Ciudad de México se sitúa en el puesto 7, liderando la representación mexicana, seguido de cerca por el Hospital Zambrano Hellion TecSalud (12°) y el Hospital San José TecSalud (23°), ambos de Monterrey. También se destacan el Hospital Infantil Teletón de Oncología en Querétaro (27°), el Doctors Hospital Auna en Monterrey (37°), la Clínica Nova en San Nicolás de los Garza (41°), y el Hospital Galenia en Cancún (51°).

Estos hospitales superan el promedio regional en varias métricas clave: cuentan con un 72.3 por ciento de médicos de tiempo completo, 4.1 enfermeras por quirófano y un 12.1 por ciento de médicos con doctorado. Estos indicadores reflejan un sólido perfil de atención médica que eleva el estándar de los servicios de salud en México.

Sin embargo, el informe también señala un desafío significativo: la vulnerabilidad ante ciberataques. En un contexto donde la digitalización avanza rápidamente, la limitada preparación para enfrentar estos riesgos cibernéticos podría poner en peligro la seguridad de los datos y la operatividad hospitalaria. La inclusión de estos hospitales en el ranking es motivo de orgullo, pero también un llamado a la acción. La inversión en ciberseguridad debe ser una prioridad para proteger tanto la infraestructura como la confianza de los pacientes. Solo así, los hospitales mexicanos podrán mantener y mejorar su posición competitiva en el escenario latinoamericano.

Empresa mexicana gana Premio Iberoamericano

En la pasada Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que encabezó el rey de España y otros mandatarios latinoamericanos en Ecuador, el grupo mexicano ISA Corporativo, que presiden los hermanos Hugo y Raúl Camou Rodríguez, fue galardonado con el Premio Oro Iberoamericano de Calidad 2024, un galardón que es referencia en el ámbito de la gestión organizacional, ya que se basa en el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, el cual incluye las últimas tendencias en transformación digital, análisis de riesgos y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.