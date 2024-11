Alpek suspende operaciones en planta de EU

La petroquímica mexicana Alpek, que preside Jorge Young, ha tomado la decisión de suspender operaciones en su planta de EPS de Beaver Valley en Monaca, Pensilvania, Estados Unidos, en enero de 2025, en un movimiento que resalta las dificultades que enfrenta la industria en un entorno económico complicado.

“El sitio fue construido en la década de 1940, adquirido por la compañía en 2020, con una capacidad nominal instalada de 123 mil toneladas de EPS, y representa menos del 2 por ciento de los activos totales de Alpek. La compañía transferirá la mayor parte de su producción de EPS a sus otras instalaciones”, informó la empresa, que actualmente se encuentra en proceso de escisión de Alfa.

Esta suspensión se suma a otros cierres recientes, como el de su planta en Monterrey, y refleja una caída en la rentabilidad operativa de la empresa.

Las razones detrás de esta decisión incluyen el aumento de las tasas de inflación y costos de construcción y mano de obra que no habían sido proyectados. Este contexto económico adverso ha llevado a Alpek a reevaluar sus operaciones y a priorizar la sostenibilidad de su negocio en lugar de expandirse en un mercado incierto.

“Esto le permitirá a Alpek obtener aproximadamente 20 millones de dólares en ahorros adicionales en reducción de costos a plazo, con vigencia a partir de mediados de 2025. Esto llevaría a la compañía a lograr un ahorro total de casi 100 millones de dólares gracias a sus iniciativas de mejora de la estructura de costos que comenzaron en 2023″, apuntó la empresa.

La situación de Alpek es un claro indicativo de los retos que enfrentan las empresas en el sector petroquímico, donde la competencia y las condiciones del mercado global están en constante cambio.

Nuevo liderazgo en Nubiral México

Nubiral, compañía de tecnología con presencia global, nombró a Alfonso León como nuevo country manager. Con más de 21 años de experiencia en el sector tecnológico, León ha ocupado posiciones clave en telecomunicaciones, banca, aseguradoras y retail, liderando equipos en la implementación de soluciones tecnológicas en el dinámico mercado latinoamericano. Su trayectoria incluye roles en empresas como Twitter y Google en México.

Maximiliano Giacri, cofundador y CEO de Nubiral, dio la bienvenida a León, destacando las oportunidades que su incorporación traerá para ofrecer un alto valor agregado a los clientes.

Con la llegada de León, la empresa busca crear valor para sus clientes y socios estratégicos, aprovechando su experiencia en sectores como telecomunicaciones, medios y servicios financieros. Nubiral, fundada en Argentina, cuenta con sedes en varios países de América Latina y Estados Unidos, y ha establecido alianzas con importantes socios tecnológicos como AWS, Microsoft y Google. La empresa también dispone de centros de excelencia en Inteligencia Artificial Generativa y Desarrollo de Software.

NTT DATA anuncia Chief People Officer

NTT DATA adelantó que ha nombrado a Stijn Nauwelaerts como chief people officer, cargo que asumirá el 18 de noviembre de 2024. Nauwelaerts liderará la estrategia de talento en la compañía, que cuenta con más de 150 mil empleados en más de 50 países. Antes de unirse a NTT DATA, Nauwelaerts fue vicepresidente corporativo de recursos humanos en Microsoft, donde gestionó la agenda de talento a nivel global. Su experiencia incluye roles en The Bank of New York y una formación académica en Derecho. El presidente de NTT DATA, Abhijit Dubey, destacó la importancia de su liderazgo en un momento de transformación para la organización.