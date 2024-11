Elecciones en EU, tema ‘pesado’

La coyuntura política en Estados Unidos ha sido, sin duda, un factor determinante para múltiples sectores económicos, y la industria de vehículos pesados en México no es la excepción. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) ha alzado la voz sobre las perspectivas alentadoras que se dibujan en el horizonte tras las elecciones presidenciales, donde Donald Trump y Kamala Harris se enfrentan en una contienda que ha generado una atmósfera de incertidumbre. Sin embargo, la visión optimista del presidente de la ANPACT, Rogelio Arzate, invita a la reflexión sobre cómo las decisiones políticas pueden influir en el crecimiento económico.

Con el 80 por ciento de su producción de vehículos pesados exportada a Estados Unidos, México se encuentra en una posición privilegiada. La incertidumbre generada por el proceso electoral ha mermado temporalmente los pedidos, pero el pronóstico es claro: la demanda se reactivará y se espera que la industria alcance cifras récord al cierre de este año. Arzate menciona con claridad que el restablecimiento de la certidumbre en el mercado estadounidense permitirá que el sector se estabilice y retome su camino hacia el crecimiento.

El año 2023 fue un hito, marcando un récord con aproximadamente 52 mil 500 unidades producidas. Ahora, se proyecta que, si las condiciones son favorables, la industria podría cerrar el año con cerca de 60 mil unidades, un incremento del 12.5 por ciento. Esta no es solo una proyección numérica; refleja la resiliencia de un sector que ha sabido adaptarse y crecer en medio de adversidades.

Pero no todo es crecimiento numérico. La industria también se encuentra en un punto de inflexión tecnológica. La transición hacia estándares más estrictos, como Euro VI y EPA 10, no solo representa un compromiso con la sostenibilidad, sino que también es una respuesta a la necesidad de renovar la flota vehicular y mejorar la calidad del aire en nuestras carreteras. La implementación de Diésel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) es una medida que no solo mejorará la eficiencia de las unidades, sino que también contribuirá a un entorno más limpio.

Mujeres en la energía nuclear

La Central Nuclear de Laguna Verde ha sido un pilar en la generación de energía durante más de 30 años, evitando la emisión de aproximadamente 235 toneladas métricas de dióxido de carbono. Este impacto ambiental ha llevado a expertos a abogar por una mayor inversión en el sector nuclear, resaltando su importancia en la lucha contra el cambio climático.

En este contexto, la organización Women in Nuclear, liderada por Raquel Heredia, busca visibilizar la participación femenina en una industria donde las mujeres representan solo el 25 por ciento de la fuerza laboral global. Recientemente, esta organización se unió a la Sociedad Nuclear Mexicana para celebrar el 31º Congreso Global de Women in Nuclear en la CDMX, donde más de 170 expertos discutieron el papel crucial de la energía nuclear en la reducción de emisiones de carbono y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Heredia subrayó que la energía nuclear actualmente representa alrededor del 3 por ciento del consumo final de energía en México, con una capacidad instalada que podría ampliarse. Para ello, es fundamental contar con voluntad política y la colaboración del sector privado, así como campañas informativas que destaquen los beneficios de la generación nuclear, que van más allá de la producción de energía, incluyendo aplicaciones en la salud y la agricultura.

Cambios en ANERPV

Luis Enrique Villatoro Martínez, director de Seguridad e Inteligencia de la Cadena de Suministro para LATAM en Overhaul, fue nombrado presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), en reemplazo de David Román Tamez. Este cambio se formalizó durante una Asamblea General Extraordinaria que eligió la nueva Mesa Directiva para el periodo 2024-2026, que comenzará funciones el 1º de diciembre.

Las estadísticas de la ANERPV indican que el robo de unidades de carga se ha mantenido estable. Sin embargo, se identifican áreas como Puebla, donde se requiere una respuesta más específica debido a su papel como nodo de conexión de mercancías. En contraste, estados como San Luis Potosí e Hidalgo han visto incrementos en robos, especialmente en noviembre, un mes de alto tránsito de mercancías. A través de su Inteligencia de Datos, la ANERPV ha contribuido a la recuperación de más de 837 millones de pesos en unidades de transporte durante el año, excluyendo mercancía asegurada.