El corazón de la economía

En México, más de medio millón de tiendas de abarrotes desempeñan un papel crucial en la economía local. Según Guna México, una empresa que distribuye y comercializa productos de consumo masivo para el canal tradicional, estas tiendas atienden a un promedio de 81 clientes al día, con un ticket de compra promedio de 47 pesos, lo que se traduce en una venta diaria aproximada de 4 mil pesos por tienda.

A pesar del auge del comercio electrónico y otros canales de venta, el canal tradicional sigue siendo un pilar fundamental para la economía mexicana. La cercanía, el trato personalizado y los precios accesibles hacen que estas tiendas sean la opción preferida para muchos consumidores, especialmente en un contexto donde 7 de cada 10 manifiestan preocupación por el aumento de precios y la inflación.

Jesús Rocha, director general de Guna México, subrayó que las tiendas de abarrotes que adoptan herramientas tecnológicas pueden duplicar su afluencia diaria de clientes, lo que se traduce en un aumento considerable de sus ventas. Por ello, Guna México quiere impulsar la digitalización del canal tradicional, apostando por su modernización para asegurar su relevancia en el futuro.

Actualmente, Guna atiende a poco más de 170 mil pequeñas tiendas de abarrotes ubicadas en 12 estados.

Contra el desperdicio de alimentos

México enfrenta un serio problema de desperdicio alimentario, con pérdidas de alimentos por 491 mil millones de pesos al año, mientras un 23.5 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria. En este sentido, Cheaf, la plataforma de rescate de alimentos en México y Chile, celebra su cuarto aniversario habiendo rescatado más de 4 mil toneladas de alimentos en buen estado. En el marco del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, Cheaf, cofundada y dirigida por Elena López, busca impulsar acciones concretas para reducir el desperdicio en toda la cadena de suministro y mitigar los efectos de la crisis agrícola agravada por la sequía.

Innovaciones en pagos

Adyen, la plataforma de pagos liderada por Fabricio Moreno, presentó su tecnología de optimización de pagos con Inteligencia Artificial, con dos innovaciones clave: la optimización de tokens de red y la tecnología card on file.

La optimización de tokens de red, impulsada por inteligencia artificial, busca incrementar las tasas de aprobación de pagos al reemplazar el número de tarjeta por referencias seguras, lo que promete reducir el fraude y mejorar el rendimiento en las transacciones. Sin embargo, su adopción en México enfrenta desafíos debido a la preparación de los bancos emisores.

Por otro lado, la tecnología card on file permite almacenar de forma segura la información de tarjetas para compras recurrentes, mejorando la experiencia de compra y garantizando mayor seguridad. Esta solución, ya popular en industrias como suscripciones y movilidad, posiciona a Adyen como un actor clave en la modernización del ecosistema de pagos mexicano.

Fabricio Moreno, country manager de Adyen en México, destacó que estas tecnologías no solo protegen los datos de los usuarios, sino que también impulsan el crecimiento de los negocios al reducir transacciones fallidas y optimizar la experiencia del cliente. Con estas innovaciones, Adyen se establece como un líder en la transformación del sector de pagos en el país.

Impulsan la educación

Scotiabank invertirá más de un millón de dólares durante los próximos tres años para apoyar la misión de Teach For All en Norteamérica, marcando así la mayor inversión comunitaria del banco en México y Estados Unidos. Este financiamiento es parte de su estrategia global de inversión en la comunidad, conocida como ScotiaRISE, y tiene como objetivo ampliar y mejorar los programas de formación de líderes de Teach For All en escuelas de comunidades vulnerables.

Con esta iniciativa, Scotiabank apoyará a el programa Enseña por México, que planea reclutar y formar a 640 profesores, impactando a aproximadamente 36 mil estudiantes en el país, y a Teach For America, que busca reclutar y formar a más de 10 mil profesores, con el potencial de llegar a 600 mil estudiantes.

Teach For All es una red global de organizaciones que trabaja para garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad, el apoyo necesario y la oportunidad de desarrollar su potencial. La inversión de Scotiabank no solo representa un apoyo financiero, sino también un paso significativo hacia la transformación educativa en comunidades que más lo necesitan.