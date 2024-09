Dinner in the Sky, 11 años de ‘altas experiencias corporativas’

Este 2024 marca el aniversario 11 de Dinner in the Sky en México, un concepto nacido en Bélgica que innovó la forma en que se conciben los eventos corporativos y las experiencias gastronómicas. En estos años este restaurante montado en una plataforma suspendida a 45 metros de altura celebró infinidad de desayunos, comidas y cenas, que se convirtieron en experiencias gourmet para quienes celebran aniversarios, pedidas de mano o cumpleños, lo mismo que para clientes corporativos que buscan cerrar un trato o agasajar a sus directivos que son sorprendidos, no sólo por los menús diseñados por afamados chefs, sino por las impresionantes vistas que incluyen desde el Campo Marte en la CDMX hasta Teotihuacan o las playas de Los Cabos y Cancún.

Desde su llegada a México, Dinner in the Sky se consolidó como una opción exclusiva para clientes y empresas que buscan impresionar a sus socios en eventos que combinan gastronomía, aventura y un toque de lujo. La experiencia, que ha sido descrita como ‘una de las más exclusivas en el país’, es aprovechada por marcas para ofrecer recuerdos memorables a sus invitados.

Este último trimestre, de la mano de Tatiana Schroeder, production director and partner de Dinner in the Sky México, la empresa apunta a cerrar acuerdos estratégicos con compañías que buscan experiencias inolvidables para sus eventos de fin de año, pues ha encontrado en los eventos corporativos un nicho clave, especialmente durante noviembre y diciembre, cuando muchas firmas celebran sus logros anuales y buscan ofrecer a sus colaboradores y socios experiencias gastronómicas únicas. Dinner presume sus alianzas con patrocinadores como Dolores Premium, Garci Crespo, Heineken, Alpura Selecta, Carranco, CUPRA y hasta Miniso.

Este 2024, además, redoblaron esfuerzos para garantizar que estos eventos sean seguros, cómodos y de primer nivel, ajustándose a las necesidades actuales de las empresas. Ahora, la plataforma se prepara para ofrecer semanas exclusivas dedicadas a eventos privados en diversas ciudades del país, apuntando a cerrar el año con una demanda aún mayor. A lo largo de estos 11 años, Dinner in the Sky no solo ha elevado a sus comensales físicamente, sino que ha puesto a México en el mapa de los destinos más atractivos para experiencias corporativas de lujo. Por ahora su temporada en la CDMX irá del 11 al 27 de octubre. ¿Se anota?

Tecnología para la seguridad financiera

Probablemente usted no sabía que detrás de cada tarjeta de crédito o débito que se emite en México hay una compañía especializada en la fabricación de estos productos: Grupo Calidata Thomas Greg, una firma que también confecciona documentos de alta seguridad, como las boletas electorales utilizadas en los últimos comicios de junio.

Bajo la dirección de Francisco Simón Ortiz, la compañía implementó innovaciones tecnológicas en estos documentos, como tintas invisibles y códigos QR, que garantizan mayor transparencia y trazabilidad en los procesos electorales. Con certificación de INTERGRAF, uno de los mayores estándares globales en impresión de seguridad, Calidata está lista para lanzar nuevas soluciones en medios de pago, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de tarjetas con chip.

Renuevan a Clau

La plataforma para la compra y venta de vivienda Clau.com busca expandir su red de agentes inmobiliarios, clientes y propietarios en el país, informó Bernardo Cordero, cofundador de la empresa.

Clau cuenta con más de 5 mil agentes y 90 mil propiedades nuevas y usadas para la venta, y su meta es simplificar el proceso de adquisición de una propiedad, en cualquier parte del país, con ayuda de la tecnología.

En entrevista con Fernando Navarrete, el directivo destacó que en los últimos meses, las plataformas inmobiliarias han experimentado un auge, debido al aumento de la población, la urbanización y el nearshoring.

“Hay mucha oportunidad en el centro del país, por ejemplo en CDMX hay mucha demanda, al mismo tiempo hay poca oferta en la parte de vivienda nueva. Vemos zonas donde se combina demanda local con internacional, por ejemplo Condesa, Roma, Polanco, complementado con ciudades como Puebla, Querétaro”, señaló.

Relevo en AMEX

American Express (AMEX) anunció el nombramiento, con efecto inmediato, de Patricio Mendoza como presidente y director general para la empresa en México, con la responsabilidad de impulsar el crecimiento general del negocio.

Mendoza sucede a Santiago Fernández Vidal, quien deja American Express para buscar nuevas oportunidades de liderazgo, culminando una carrera de 25 años en la empresa.