Volkswagen producirá nueva generación de Jetta en Puebla

Volkswagen producirá la nueva generación del Jetta en su planta de Cuautlancingo, Puebla, para el mercado nacional y Norteamérica. Este hito marca la séptima generación del icónico sedán, fabricado por manos mexicanas, superando retos como la pandemia. Holger Nestler, presidente y CEO de Volkswagen de México, destacó que la producción del nuevo Jetta fortalecerá las plantas de Puebla y Silao.

Dos motores del nuevo Jetta serán ensamblados en Silao, Guanajuato, reforzando la colaboración y manufactura de Volkswagen en el país. Con más de seis millones de vehículos producidos en Cuautlancingo, el Jetta es el modelo más producido en Puebla. En el primer semestre de 2024, se produjeron más de 64 mil unidades, un aumento del 59.7 por ciento anual, según el Inegi.

Carlos Henry, director de Volkswagen en México, señaló que, desde su llegada en 1981, el Jetta no solo ha sido uno de los autos más vendidos de la marca, sino también un referente en la industria automotriz mexicana. En el primer semestre de 2024, Volkswagen reportó una producción total de 202 mil 194 unidades, incluyendo Jetta, Taos y Tiguan, un crecimiento anual del 29.9 por ciento. Las exportaciones crecieron un 41.5 por ciento con 165 mil 189 unidades enviadas.

Reconstruyen escuelas en Guerrero

Hoy, Fundación Gigante, CAAAREM, Fundación Chedraui, Fundación Coca-Cola, Fundación Compartamos, Fundación Familia Bocar, Fundación Kaluz, Niños en Alegría, Fundación Posadas y Banco Santander presentarán la alianza ‘Multiplicando Alegrías’, una iniciativa que busca mejorar las condiciones de las escuelas en Guerrero, afectadas por el huracán Otis.

En diciembre de 2023, se realizaron visitas y estudios en las escuelas afectadas, iniciando la reconstrucción en 10 planteles, con una escuela ya rehabilitada de las 16 que serán beneficiadas por la alianza. Las obras, centradas en Acapulco y Coyuca de Benítez, beneficiarán a cuatro mil 486 alumnos, 192 docentes y 16 mil 373 personas indirectamente.

Nos dicen que el proyecto, con una duración de siete meses, incluye la construcción parcial y total de edificios, aulas y bardas, instalación de sistemas de captación de agua pluvial, mantenimiento de redes eléctricas, acondicionamiento de techumbres, impermeabilización, y colocación de cancelería y puertas, impactando a poco más de 21 mil personas.

Empoderan a mujeres

Grupo Rica, dirigido por Miguel Ángel Guizado, a través de su Fundación Misión de Doña Margarita, culminó los cursos 2023-2024, capacitando a más de dos mil 700 mujeres en habilidades prácticas como bordado, belleza y computación. Este programa, activo desde hace 25 años, ha beneficiado a más de 29 mil mujeres, extendiendo su impacto a través de cursos presenciales y virtuales en más de 24 estados de México y otros países. Esta iniciativa refleja el compromiso de Grupo Rica con el empoderamiento femenino y el desarrollo económico, apoyando también la creación de más de 20 mil empleos en la región.

Rica cuenta con 80 años de operación en el mercado y forma parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla, con dos plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 20 mil empleos directos e indirectos.

Microsoft reconoce a socios

Este viernes 12 de julio, en el evento virtual Americas Start for Partners, Microsoft entregará los premios Microsoft Partner of the Year 2024 que destacan a los socios comerciales que han creado soluciones excepcionales basadas en Microsoft. Dynatrace fue reconocida por su innovación y éxito en las categorías de Marketplace Comercial para Latinoamérica y Canadá, y finalista del ISV Innovator Award para Canadá.

Jay Snyder, vicepresidente de Dynatrace, expresó su honor de recibir este premio, destacando su compromiso con la innovación y la colaboración con Microsoft para acelerar la transformación digital de sus clientes.

Los ganadores en Latinoamérica incluyen a SoftwareONE, Teltec Solutions, González Cortina Glender, Logicalis México, Computer Inn, Readymind, Avanade do Brasil, Hidden in Motion, Kyndryl Peru, Go To Cloud SAS, TD Synnex, Datavision, EY, Dynatrace, Beducacion y Nubiral.