Persisten desafíos de equidad en el mercado laboral

México hizo historia al elegir a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta del país. Este logro destaca la capacidad del país para avanzar en la representación política de las mujeres. Actualmente, de los 194 países reconocidos por la ONU, 171 son gobernados por hombres. México se destaca ahora no solo por su histórica elección, sino también por ser el país más poblado entre los 23 gobernados por una mujer. Sin embargo, este avance contrasta fuertemente con la realidad para las trabajadoras en México, pues persiste el importante reto de reducir la brecha entre la representación de las mujeres en puestos de liderazgo y su participación laboral. Mejorar la contratación de mujeres es esencial no solo para la igualdad de género, sino también para el éxito empresarial, debido a que una fuerza laboral diversa puede aumentar el flujo de caja de las empresas casi tres veces. Excluir a las mujeres del lugar de trabajo no solo obstaculiza los objetivos de sostenibilidad y gobernanza (ESG) de México, sino que también significa perder un potencial sustancial de ingresos.

En este contexto, Jennifer Henderson, vicepresidenta sénior de planificación global de la fuerza laboral de NTT DATA, con sede en Texas, la quinta empresa de TI más grande del mundo y el tercer operador de centros de datos, está lanzando una importante campaña de contratación en su sucursal de México.

La elección de Claudia Sheinbaum marca un hito en la política mexicana, pero también subraya la urgente necesidad de avanzar en la igualdad de género en todos los ámbitos, especialmente en el mercado laboral. México tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo y demostrar que el progreso político puede ir de la mano con la inclusión económica y social de las mujeres.

Oportunidades en el sector automotor en 2024

El “Estudio Global del Consumidor Automotriz 2024″, elaborado por los analistas e investigadores de Deloitte, Alberto Torrijos, Srinivasa Reddy, Ryan Robinson y Dinesh Tamilvanan, revela datos críticos sobre las tendencias y desafíos del mercado automotor en México. Aunque el interés por los vehículos eléctricos (EV) está presente, se enfrenta a varios obstáculos. La preocupación ambiental es el principal motivador para los compradores mexicanos, superando al menor costo de combustible, que es la razón principal en otros mercados. Sin embargo, la infraestructura de carga pública y las altas tasas de interés siguen siendo barreras significativas para la adopción masiva de EVs.

Además, la intención de los consumidores de alejarse de los vehículos de combustión interna enfrenta desafíos debido a las condiciones económicas mundiales inciertas y las persistentes preocupaciones sobre la adopción de vehículos eléctricos. La disponibilidad y el costo total de propiedad son factores críticos que deben abordarse para facilitar esta transición.

Un dato sorprendente es que, a diferencia de otros mercados globales, más de la mitad de los compradores de vehículos eléctricos en México planean cargar sus vehículos fuera de casa, lo que resalta la urgente necesidad de una estrategia sólida de red de carga pública.

En cuanto a la estructura de precios, la mayoría de los consumidores mexicanos espera pagar menos de 750 mil pesos por su próximo vehículo, lo que indica un enfoque hacia opciones más económicas, tanto en vehículos de combustión interna como eléctricos.

La tendencia hacia la suscripción de vehículos también muestra un interés creciente, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre la disponibilidad de vehículos, el costo total y la desconfianza hacia los proveedores de suscripción, lo que sugiere que se necesita más educación para abordar estas inquietudes.

En resumen, el mercado automotor mexicano se encuentra en una encrucijada donde la sostenibilidad y la economía juegan roles cruciales. Las empresas deben adaptarse a estas tendencias y desafíos para capturar las oportunidades emergentes y satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores.

Sello de calidad para Vida

Vida, la marca de agua purificada de Grupo AJE, fue galardonada por el International Taste Institute con el Superior Taste Award 2024, un premio otorgado por líderes de la industria de más de 20 países reconocidos por instituciones como la Guía Michelin y la Guía Repsol. Esta certificación, la de mayor prestigio en su materia, se obtiene si se rebasa una puntación media superior al 70 por ciento de un estudio aplicado. Con este reconocimiento, la división México de AJE, encabezada por Oscar Córdoba, se suma a Perú, Guatemala y Colombia entre los países en los que Vida ha sido merecedora de este sello de calidad.