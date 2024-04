Leadsale presenta su ‘chatbot No-Code’ para Pymes en AL

Leadsales, una firma pionera en CRM de WhatsApp en México, marca un hito en América Latina al lanzar el primer chatbot No-Code dirigido específicamente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Respaldada por Meta como socio comercial, esta innovación promete transformar la gestión de leads y la experiencia del cliente en toda la región.

El CEO de Leadsales, Roby Peñacastro, destacó la accesibilidad de esta herramienta, subrayando que su enfoque permite que incluso las empresas con recursos limitados puedan aprovechar al máximo el potencial de WhatsApp para las ventas, sin necesidad de tener conocimientos profundos en codificación.

Peñacastro aseguró que la integración del chatbot No-Code puede tener un impacto significativo en las ventas de las Pymes, con la capacidad de triplicarlas en los primeros tres meses. Esto se logra al potenciar la eficacia de las campañas publicitarias en redes sociales, proporcionando una herramienta ágil y eficiente para interactuar con los clientes potenciales y convertir esas interacciones en oportunidades tangibles de venta.

Con una visión clara de convertirse en una compañía líder de tecnología en México, Leadsales se enfoca en atender a las pequeñas y medianas empresas, un mercado que a menudo es pasado por alto. Actualmente, cuentan con 2 mil Pymes como clientes en 20 países y con más de 60 millones de estas empresas en América Latina, Peñacastro está entusiasmado por la oportunidad de impactar significativamente en este sector empresarial.

Klar lanza préstamos personales

La fintech mexicana Klar, cuyo CEO es Stefan Moller Alvarez del Castillo, anticipó el lanzamiento de préstamos personales dirigidos exclusivamente a los usuarios de su neobanco, en un movimiento que busca fortalecer su compromiso con la inclusión financiera en México.

Con esta nueva oferta, Klar da a sus clientes acceso a préstamos personales de hasta 100 mil pesos, un anuncio que llega en un momento crucial, ya que el Panorama de Inclusión Financiera 2023, publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reveló que a pesar del aumento del 4 por ciento en los créditos personales en México en 2023, el país aún se encuentra rezagado en comparación con otras naciones de América Latina en términos de acceso al crédito.

México actualmente ocupa el quinto lugar en el listado de créditos de la banca comercial por cada 10 mil personas adultas en la región, quedando detrás de naciones como Brasil, España, Italia y Chile, lo que revela la importancia de este anuncio que hará una diferencia entre los clientes de este neobanco.

CEOs de empresas, optimistas

En un entorno marcado por la volatilidad y la incertidumbre, los directores ejecutivos de las empresas más grandes del mundo demuestran un notable optimismo en sus planes de crecimiento. Según el estudio “CEO Insights 2024 Positive in an Uncertain World” realizado por la consultora Arthur D. Little (ADL), el 66 por ciento de los CEOs consultados manifiestan confianza en las perspectivas económicas globales para los próximos tres a cinco años.

El estudio, que incluyó a CEOs de alrededor de 300 compañías en diversos sectores, resalta cuatro ejes: perspectivas de futuro positivas, estrategias de crecimiento actuales, la inteligencia artificial (IA) como motor de cambio y los cambios en las prioridades en torno a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Desde la perspectiva de futuro, un 66 por ciento de los CEOs proyectan un crecimiento a mediano plazo. La IA emerge como una tendencia, con el 96 por ciento de los ejecutivos implementándola en sus organizaciones. Finalmente, los criterios ESG ganaron importancia, con el 77 por ciento de los ejecutivos incorporándola en su organización.