Omnilife-Chivas traza plan de expansión

Grupo Omnilife-Chivas, bajo la dirección de Amaury Vergara, está abierto a la búsqueda de inversionistas para el desarrollo de nuevas canchas y la ampliación de su centro de alto rendimiento. Esta iniciativa, que se proyecta para los próximos cinco años, tiene como objetivo que todos los equipos del grupo entrenen en instalaciones propias, mejorando así las condiciones actuales donde se alquilan varias de estas facilidades.

“Habrá proyectos, en particular que se puede ser inteligente o razonable, el buscar inversionistas socios para que nos puedan ayudar a desarrollarnos y hacerlos. (...) Son proyectos que nos pueden venir a ayudar muchísimo, porque ya nos están quedando pequeños todos los centros de entrenamiento, aunque tenemos varios, y rentamos varios, entonces la renta es temporal, pero lo ideal sería que todos nuestros equipos entrenaran en propiedades pertenecientes al club, y ese es uno de los objetivos que estamos viendo para los próximos cinco años”, compartió en entrevista con la reportera Alejandra Rodríguez.

El grupo también está atento a los temas de sostenibilidad y cambio climático, considerando la posibilidad de involucrarse en bonos verdes cuando estos estén estructurados de manera que generen un impacto y beneficio real.

“Sí me interesan los bonos verdes, pero hoy me parece que no están bien estructurados para que cumplan con todo lo que deben cumplir los bonos verdes, pero en el momento que tengan una metodología positiva y den realmente un impacto y beneficio, lo haremos”, dijo el directivo.

En cuanto a las mejoras del Estadio Akron, Vergara refirió que se están realizando inversiones significativas para la tecnología de conectividad, la gestión del agua y otras adecuaciones necesarias para el Mundial 2026.

“Mucho de lo que estamos invirtiendo viene de nuestro propio bolsillo, nadie nos está dando, o capital exterior. La mayoría de nuestros excedentes se van a reinversión, y tenemos en muchos sentidos esa filosofía, que la única forma de crecer es estar en constante reinversión”, expuso el directivo.

IA se convierte en estrategia empresarial

La Inteligencia Artificial generativa ha captado la atención del público al facilitar el acceso a los datos a personas de diversos roles y niveles de experiencia. No obstante, para muchas organizaciones, implementar la IA de manera efectiva y generar insights confiables sigue siendo un desafío considerable.

SAS Innovate se presenta como una oportunidad de aprendizaje para aquellos interesados en crear valor a través de la IA. Este evento, que tendrá lugar del 16 al 19 de abril en el ARIA Resort & Casino de Las Vegas, ofrecerá más de 200 sesiones que incluyen talleres, mesas redondas y demostraciones.

Jennifer Chase, directora de marketing de SAS, enfatiza que la innovación es clave en la estrategia de la compañía para atender a sus clientes y que SAS Innovate es una celebración de esta filosofía. El evento servirá como un taller práctico para la aplicación de IA en las organizaciones y como una vitrina para las últimas tecnologías de datos e IA de SAS y sus socios.

El evento contará con la participación de empresas que actualmente utilizan la IA y la analítica para optimizar sus negocios en diversas áreas. Además, se ofrecerán conferencias magistrales inspiradoras, como un panel sobre IA responsable moderado por la periodista de tecnología Kara Swisher. El Innovation Hub será otro de los atractivos de SAS Innovate, donde los asistentes podrán explorar las últimas tecnologías de SAS y sus socios.

Debaten el futuro de la salud y seguros

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) llevará a cabo su 33 Convención de Aseguradores en 2024, los días 9 y 10 de abril.

Este evento se centrará en un tema de vital importancia para el futuro de la salud en México: la colaboración entre el sector público y el privado para fortalecer la seguridad social y expandir la cobertura de seguros a más población.

Esta iniciativa es especialmente relevante en el contexto del considerable gasto de bolsillo que enfrentan los mexicanos para el cuidado de la salud y el envejecimiento de la población, que demandará servicios especializados para enfermedades crónico-degenerativas.

La convención abordará la oportunidad significativa de aumentar la penetración de seguros en México, donde actualmente solo un porcentaje menor de la población cuenta con seguros de Gastos Médicos Mayores.

Con una prima acumulada que asciende a cifras millonarias y millones de personas aseguradas, se refleja el potencial de crecimiento en este sector.

Durante la convención se discutirán estrategias para que más personas puedan acceder a seguros que protejan su economía, su vida y su salud, lo cual es crucial para el bienestar de la sociedad y la estabilidad financiera de los individuos y familias.