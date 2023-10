Reconocen a Gina Diez Barroso Azcárraga

Gina Diez Barroso Azcárraga fue reconocida como la ganadora nacional de EY Entrepreneur of the Year 2023 en México, un prestigioso galardón que celebra y honra el talento empresarial más destacado en nuestro país. Este premio se otorga como parte del programa global de EY Entrepreneur of the Year, que se lleva a cabo en más de 60 países y más de 140 ciudades de todo el mundo. Cada año, los finalistas de diferentes naciones compiten por el título a nivel global de World Entrepreneur of the Year.

En México, 32 líderes de 24 empresas participaron en esta edición, generando más de 2 mil 900 puestos de trabajo y superando los 2 mil 800 millones de pesos en ventas.

Gina es la fundadora de Grupo Diarq, una empresa en la industria de la construcción y el diseño con presencia en México y Estados Unidos, también es la mente detrás de Diez Company especializada en iluminación residencial, hotelera y corporativa. En 2022, Gina Diez Barroso Azcárraga fundó Dalia Empower, un proyecto global que proporciona a las mujeres las herramientas necesarias para alcanzar sus metas a través de programas, mentorías y redes internacionales de apoyo.

Como ganadora nacional, Gina Diez Barroso Azcárraga representará a México en la competencia global EY World Entrepreneur of the Year 2024 en Mónaco, donde compartirá su historia de éxito y las claves de su modelo de negocio. Es la primera mujer en obtener este título en México. Hasta la fecha, nueve empresarias han resultado ganadoras en sus respectivas categorías, destacando el crecimiento del liderazgo femenino en el mundo empresarial.

Lanza calculadora para medir ROI de salud mental

Con el objetivo de identificar el beneficio para las empresas que ven por la estabilidad emocional de sus colaboradores, la startup Cuéntame lanzó una calculadora de acceso gratuito para medir de forma particular el retorno de inversión (ROI) de las compañías que apuestan por integrar herramientas o programas para mejorar la salud mental.

Fernando Chávez, cofundador de la startup, señala que esta herramienta se diseñó con la intención que los líderes de recursos humanos, directivos y tomadores de decisión dentro de una organización conozcan el costo económico por rotación y ausentismo de personas con padecimientos psicológicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, por cada dólar invertido en tratamientos para la depresión y ansiedad, se obtiene un rendimiento de promedio de hasta 400 por ciento, es decir, tiene un impacto de cuatro dólares en la mejora de la salud y productividad.

En un ejercicio de una empresa de 16 mil colaboradores, el costo anual por ausentismo podría llegar a más de 66 millones de pesos, mientras que el de rotación alcanzaría los 117 millones.

Cabe resaltar que las personas con síntomas de depresión se ausentan, en promedio, 25 días al año, mientras que por ansiedad severa hay un ausentismo de 10 días en ese mismo periodo, pero al invertir en algún programa para mejorar el bienestar mental los síntomas y faltas se reducirían 60 por ciento en quienes padecen depresión y 50 por ciento en quienes tienen ansiedad o estrés.

Premios en Facility Management

La tecnológica Cuatroochenta, con sede en Latinoamérica, España y Estados Unidos, reconocerá en México a las mejores prácticas de facility management y facility services, términos que se refieren a la gestión integral de infraestructuras y activos inmobiliarios para garantizar su mejor condición. Según estimaciones de la consultora McKinsey & Company, el facility management alcanzará en 2024 un valor mundial de más de 1.9 billones de dólares.

En México, las empresas pierden entre 8 y 15 por ciento de su costo operativo, debido a ineficiencias en la administración de sus inmuebles, refiere Santiago Gimeno, socio director de Cuatroochenta. La digitalización es ahora la mejor herramienta para esta integración de distintos servicios de limpieza, mantenimiento de equipos, seguridad, ordenamiento de espacios, gestión de energía y residuos, aplicada ya en nuestro país en hospitales, centros sanitarios, estadios de futbol, supermercados, universidades o empresas de transporte.

Los Premios a las Mejores Prácticas en Facility Management y Facility Services Latam, organizados por FAMA y CheckingPlan de Cuatroochenta, abren tres categorías: administración de espacios de trabajo, gestión de activos e innovación tecnológica para que las empresas mexicanas puedan presentar sus proyectos antes del 13 de octubre a través de su web www.cuatroochenta.com y optar por alguno de los galardones, mismos que se entregarán el próximo 24 de octubre, en la víspera de FACMAN, el encuentro de facility management internacional, que se celebrará en Ciudad de México.