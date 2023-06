Ericsson reduce expectativa de adopción 5G en México

Aunque el despliegue de 5G va en aumento en todo el mundo, América Latina es una de las regiones más rezagadas en la adopción de esta tecnología y la expectativa de Ericsson es que la adopción de la red de quinta generación para 2028 alcance apenas un 42 por ciento en México y el resto de los países de la región.

Durante la presentación del “Mobility Report de Ericsson”, Francisco Escobedo, director de Soporte y Negocios en Ericsson Latinoamérica Norte y el Caribe, aseguró que para 2028, apenas 42 por ciento de los suscriptores móviles estarán conectados a la red de quinta generación, cifra 2 por ciento menor al 44 por ciento que consideraba la firma al cierre de 2022.

“Hay países que no han lanzado 5G porque no hay espectro, también está el tema regulatorio, mientras no exista eso, va a ser más difícil para los operadores aumentar la cobertura 5G porque las redes en muchos países están llegando a la saturación”, detalló el directivo de la firma de telecomunicaciones.

En tanto, Leunam Betin, Global Key Account Manager en Ericsson Latinoamérica Norte y el Caribe, precisó que, si bien en México sí hay espectro disponible para 5G, el problema radica en los altos costos, mismos que han interrumpido el despliegue acelerado de la red en las ciudades más importantes del país para conectar a más personas.

“El costo del espectro en México es de los más caros que hay en el mundo en este momento y eso ha provocado una serie de reclamos por parte de los operadores en la búsqueda de seguir promoviendo el despliegue de 5G”, añadió.

Desarrollo residencial sostenible despunta

Reserva Escondida, un proyecto que encabeza Buildable Group, sigue avanzando en su consolidación como uno de los mejores desarrollos del Estado de México. Nos comenta Karina Salcedo, directora operativa del grupo y directora general de la etapa 2, que este residencial es el primer desarrollo de México y de América Latina en obtener la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental por sus siglas en inglés) Residencial, con prestigio global que se otorga a las construcciones que demuestran su alto desempeño energético y compromiso con el medio ambiente, creada por el Consejo Estadounidense de Edificación Sustentable (U.S. Green Building Council o USGBC).

Reserva Escondida, ubicada en Zona Esmeralda al Norte de la Zona Metropolitana, mantiene un equilibrio entre la vida urbana y naturaleza, exclusividad y lujo, además de ser catalogada como una de las zonas habitacionales más seguras de Latinoamérica y entre las de mayor plusvalía en el Valle de México, lo que la posiciona como un desarrollo con altos estándares de sustentabilidad ambiental, social y económica para los inversionistas.

Inauguran Escuelas de lluvia

Corporación Rica, que dirige Miguel Ángel Guizado, inauguró el programa “Escuelas de Lluvia” en 5 institutos educativos de Morelos que implementaron con Fundación Coca-Cola y la asociación civil Isla Urbana, esto con el objetivo de garantizar acceso a agua de buena calidad y la transformación de la cultura del vital líquido en estudiantes, personal docente, padres y madres de familia. Se dará servicio a más de mil 500 estudiantes del municipio de Cuautla, Morelos, a través de la instalación de sistemas de captación de lluvia, y los centros educativos inscritos en el programa captarán más de 982 mil 677 litros anuales, lo que es equivalente a más de 98 pipas de agua.

“Escuelas de Lluvia” es un proyecto liderado por Fundación Coca-Cola, que forma parte de un plan nacional de acceso al agua. Inició en 2022 con una inversión de 40 millones de pesos por parte de The Coca-Cola Foundation, y la Industria Mexicana Coca-Cola (IMCC), beneficiando a 112 planteles y más de 32 mil personas de la comunidad escolar de todo el país. Y en este año 2023 se sumarán 108 escuelas más.

Corporación Rica es embotellador y comercializador del sistema Coca-Cola, es también uno de los 8 embotelladores de Jugos del Valle-Santa Clara que forman parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola en los territorios de Hidalgo, Morelos y parte de Puebla con 2 plantas de producción y 16 centros de distribución, generando más de 2 mil 600 empleos directos y 20 mil indirectos.