Más del 25% de los mexicanos son víctimas de fraude en sus pagos: Adyen

Una investigación de Adyen, la plataforma global de pagos utilizada por empresas a nivel mundial, reveló que más del 25 por ciento de los mexicanos ha sido víctima de fraude en transacciones, según su investigación con 2 mil consumidores y 500 empresas en México. El reporte encontró que el comercio electrónico ha perdido atractivo para el 68 por ciento de los encuestados debido al aumento del fraude. El estudio reveló que el monto promedio de las estafas es de 3 mil 374.80 pesos por persona. Solo el 41 por ciento verifica la URL antes de comprar, mientras que el 36 por ciento se siente más seguro con la identificación solicitada por los comercios. La investigación de la plataforma también reflejó que el 31 por ciento de los entrevistados es “reservado” con los nuevos métodos de pago, y el 32 por ciento evita que los dispositivos recuerden sus datos. En cuanto a las tiendas, destacó que solo el 25 por ciento de los minoristas invertirá en prevención de fraude en 2023. Al respecto, Anna Aguilar, directora de Ventas de Adyen México, destacó la importancia de invertir en herramientas de gestión de riesgos. Tome medidas para protegerse y garantizar transacciones seguras.

Ifone asegura que ya le ganó a Apple y a las telefónicas

Un litigio que lleva ya cerca de 15 años es el de Apple en contra de la mexicana Ifone, que registró dicha marca cinco años antes de que la firma estadounidense lanzará su iPhone en el país. Desde entonces, ha habido un prolongado litigio por los derechos de la marca, en el que Apple ha buscado invalidar el registro de la marca en México, alegando que no se utilizaba o que había caducado y no se renovó, argumentos que no prosperaron porque la firma mexicana demostró que la marca se estaba utilizando y que fue renovada, lo que provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera a favor de la compañía mexicana, al igual que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Sin embargo, nos cuentan que los operadores telefónicos como Telcel, Telefónica Movistar y AT&T, fueron demandados por Ifone ante el IMPI porque al comercializar la marca “iPhone” de Apple han generado confusión y han afectado a la marca “Ifone”, una determinación que fue avalada por el IMPI, que señaló que se cometieron infracciones al utilizar indebidamente la marca de Ifone.

Incluso, a mediados de mayo la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió nuevamente la controversia planteada por las operadoras telefónicas y Apple, concluyendo que infringieron la ley al utilizar el nombre “iPhone” generando confusión con la marca “Ifone” para promocionar sus planes de telefonía celular, lo que implica, según Ifone, que las operadoras telefónicas se verán obligadas a pagar indemnizaciones millonarias a Ifone.

Jóvenes mexicanos, los más vulnerables al burnout laboral según estudio

Hoy se dará a conocer en México y Latinoamérica un reporte de burnout laboral realizado por la plataforma de gestión de recursos humanos Buk, dirigida por Andrés Gómez. El estudio revela que el 67 por ciento de los colaboradores mexicanos siente agotamiento laboral y los jóvenes son más susceptibles al burnout, con un 42 por ciento mostrando menor entusiasmo. Por otro lado, el 51 por ciento de los colaboradores mayores de 50 años muestra alto compromiso y solo el 5 por ciento presenta síntomas de burnout. En México, el 31 por ciento no se siente realizado en el trabajo, el 21 por ciento no se siente competente y el 27 por ciento no logra desplegar su potencial. Las empresas deben cuidar la salud mental de sus colaboradores, ya que el burnout afecta negativamente la salud, el bienestar y la productividad, además de que perder un colaborador puede costar hasta 6 meses en recuperar talento.

México es uno de los países con más alta prevalencia de burnout laboral en los colaboradores.