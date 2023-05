PepsiCo enfrenta demanda laboral

PepsiCo Latin America, que encabeza Paula Santilli, podría enfrentar un problema laboral que involucra una demanda por violaciones al derecho a la libre representación sindical, debido a que el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) asegura que la empresa no permite que sus trabajadores se afilien.

“Nosotros ahorita estamos en una demanda muy importante contra Sabritas, porque no permite que sus trabajadores ejerzan la libre sindicalización y les imponen sindicatos, y la empresa está haciendo todo lo posible para que nosotros no los representemos, y llegará el 2 de mayo, y ojalá podamos por el proceso legal mexicano ganar ese recuento y representarlos. Es en PepsiCo de Veracruz donde empezamos las primeras demandas, y la otra es Tuxpan, pero seguiremos denunciando”, aseguró Alejandro Martínez Araiza, secretario general del SNAC.

Detalló que el 3 de mayo por primera vez los trabajadores podrán votar por el sindicato de su elección.

Recordemos que a partir del 1 de mayo se tendrán que haber legitimado todos los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) en cumplimiento con la reforma laboral, pero hasta el último reporte se sabía que sólo se han revisado y puesto en orden 9.8 por ciento del universo de 140 mil CCT que tiene registrados la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Lo anterior significa que, a partir del 2 de mayo los obreros deberían poder ejercer su derecho de libre asociación al sindicato que mayor y mejor les represente.

“Lo que estoy observando de un tiempo para acá, que estamos intentando afiliar a trabajadores que están pidiendo nuestra representación, es que las empresas están haciendo todo lo posible por hacerla cansada, por no decir imposible, entonces hay que estar muy pendientes a partir del 2 de mayo para ver qué tan fácil y rápido se permitirá que los trabajadores ejerzan su derecho de asociación”, sostuvo Martínez Araiza.

SNAC lleva 103 años en operación, representa a 25 mil familias en 400 centros de trabajo en los 32 estados de la República, en empresas como Bimbo, Barcel, Ricolino, Mondelez, Mars, Turín, La Corona, El Globo, Coronado y está en puerta Soriana y Sabritas.

Trabajadores de Pronósticos piden piso parejo con la Lotería

Hablando de problemas sindicales, los trabajadores de Pronósticos para la Asistencia Pública se encuentran inconformes porque denuncian que han perdido prestaciones y perciben diferencias salariales en comparación con los empleados de la Lotería Nacional, como parte de la fusión que atraviesan ambas instituciones.

“Nos hemos visto en una lucha en un terreno desigual, ya que en junio del 2022 se llevó a cabo la elección para la representatividad del Contrato Colectivo de Trabajo, que ganó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Lotería Nacional (SNTLN), después de ese momento nuestras prestaciones sociales y comisiones sindicales desaparecieron (...) la libre sindicación parece que no existe en la visión de estás autoridades, ya que para ellos solo existe un sindicato que es el titular del CCT, sin tomar en cuenta al gremio del Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos de Pronósticos y Lotenal (SNTUPL). Asimismo hemos visto cómo se pierden las prestaciones sociales que teníamos”, denunciaron integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Unidos de Pronósticos y Lotenal (SNTUPL).

Agregaron que, a pesar de que una de las promesas para fusionar a Pronósticos con la Lotería era que se mantendrían las mismas condiciones y prestaciones, la realidad es que “hoy no hay piso parejo para los trabajadores de Pronóstico y los de la Lotería, estos últimos gozan de ingresos que no tenemos los trabajadores de Pronósticos, como lo es el horario discontinuo y el pago de sorteos, el medicamento que recibimos hoy es genérico y no de patente en general”.

Lo que se percibe, denuncian los empleados de Pronósticos, es que la directora de la Lotería Nacional, Magarita González Saravia Calderón sólo reconoce al SNTLN en detrimento de los trabajadores que tienen como sede el edificio de Insurgentes Sur 1397 en la CDMX.

Presume Kekén inclusión laboral

Por segundo año consecutivo el programa de inclusión laboral de Kekén que forma parte de Grupo Kuo, dirigido por Alejandro de la Barreda, destacó tras refrendar el Distintivo Empresa con La Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, entregado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a través de su iniciativa “Éntrale”.

Desde su lanzamiento en febrero del 2021, el modelo de inclusión laboral de Kekén, conocido como “Kekén T-Incluye”, está por superar las primeras 200 personas con discapacidad contratadas y laborando en activo en la empresa, de éstas 65 por ciento provienen de Mérida, sede corporativa de la empresa y 35 por ciento de los municipios del interior del estado.