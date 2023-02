Escasez de agua y Tesla

En medio de la polémica sobre la posible llegada de una planta de Tesla a México, principal marca de automóviles eléctricos en el mundo, cuyo líder es el empresario Elon Musk, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que esta no podría instalarse en Nuevo León debido a que con esta instalación la industria podría empeorar la escasez de agua en ese estado. Sin embargo, dicha perspectiva no se sostiene con los datos que la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Germán Martínez, comparte en torno a los usos de este recurso en los diversos sectores. En Nuevo León, 56 por ciento del consumo de agua concesionada está enfocada al sector agrícola y sólo el 5 por ciento al sector industrial, incluso el gobernador Samuel García, al realizar labores para castigar a quienes abusan del consumo de agua, exhibió que establecimientos como el rastro municipal y los ranchos dedicados a la agricultura incurrían en el desperdicio del recurso y en la colocación de tomas clandestinas. Es necesario comprender las razones reales de la crisis del agua en el país y en especial en Nuevo León, no sólo para solucionarla, sino para no impactar a la industria neolonesa, esencial para el país.

Buscan empoderar a influencers

En busca de profesionalizar el mercado del influencer marketing y gestionar la relación entre marcas, agencias y creadores de contenido, llega Tagger a México, una plataforma de marketing de influencers que, a través de su inteligencia social basada en datos, permite a los especialistas planificar campañas, maximizar la eficiencia del flujo de trabajo, conectarse con los creadores y medir con precisión el ROI. Liderados por Jorge Zerecero, strategic manager para Latinoamérica, la plataforma Tagger centrará su presencia en el lanzamiento de soluciones que profesionalicen, empoderen al influencer en Latinoamérica, apoyen a las empresas a planear y gestionar sus campañas con creadores de contenido. Además, mediante su más reciente actualización, lograrán autenticar a influencers para mejorar su relación con marcas del catálogo mundial de la compañía, gestionando así la comunicación, el monitoreo y los resultados de campañas conjuntas.

Se reúnen emprendedores para promover inclusión financiera

Se realizó en la CDMX una edición de Top Tier Impact (TTI), que es un ecosistema mundial de líderes en impacto y sostenibilidad en la que participaron Armando Zúñiga, presidente de Coparmex CDMX; Juan Sergio Loredo Foyo, empresario del sector fintech que ha creado ocho compañías; Javier Razo Tangassi, director general de Soul Spring y Francisco Cabrera León, director general de Ivoy, entre otros. Esta agrupación, cuenta con más de 600 miembros entre inversionistas, empresarios y profesionales que buscan resolver los problemas críticos de la sociedad en más de 45 ciudades del mundo como Londres, Nueva York, Berlín, Singapur y CDMX, entre otras. Loredo Foyo resaltó la importancia de disminuir la brecha financiera en México, debido a que considera que la banca tradicional se ha olvidado de la mayoría de las personas al ofrecer sus servicios a un grupo reducido grupo de la sociedad.

Premian a porcícola mexicana

El conglomerado industrial KUO, dirigido por Alejandro de la Barreda, recibió a través de su Negocio Porcícola Kekén el Premio Nacional Agroalimentario, en la categoría de empresa grande, máximo galardón para empresas y organizaciones agroalimentarias que otorga el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) a organizaciones del sector agroalimentario que marcan la pauta del desarrollo empresarial y social en México. Uno de los rubros que llevaron a la empresa a recibir este reconocimiento fue la alta calidad, innovación y sustentabilidad en sus procesos y productos.

Con ventas en el mercado nacional y exportaciones a 14 países ubicados en América, Asía y África, Kekén es el mayor productor de carne de cerdo en México. Esta es la segunda ocasión que la empresa obtiene este galardón, que reconoce la alta calidad de sus procesos y productos.