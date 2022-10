Inauguran desarrollo inmobiliario de lujo en Tulum

Este martes la empresa inmobiliaria mexicana Grupo Veq, dirigida por Jesús Sainz, en conjunto con la proptech La Haus, fundada y liderada por el mexicano Rodrigo Sánchez-Ríos y los colombianos Jerónimo y Tomás Uribe, así como Grupo Hilton, anunciarán la introducción de su más reciente desarrollo inmobiliario de lujo, Okün, ubicado en Tulum, a la lista exclusiva de Tapestry Collection by Hilton y la posibilidad de adquirir estas unidades desde la plataforma tecnológica de La Haus. Nos cuentan que el desarrollo está conformado por 91 departamentos con amenidades como restaurante, piscina, sky bar, yoga deck y terraza, entre otros.

Este desarrollo será comercializado a través de la empresa de tecnología inmobiliaria La Haus.

El proyecto está considerado en la Colección de Hoteles Excepcionales Tapestry Collection by Hilton, de los cuales sólo hay 111 en el mundo, elegidos por su compromiso a ser auténticos.

Okün cuenta con 10 distintos diseños de vivienda, las cuales van desde los 54 a los 164 metros cuadrados y están pensadas para albergar a viajeros solteros, parejas o familias enteras. El proyecto se encuentra a 18 minutos de la zona arqueológica y 10 minutos de la playa y del centro turístico de Tulum.

Además, nos informan que el conjunto está avalado por uno de los estándares más altos de vivienda de lujo, Tapestry Collection by Hilton, que, para integrarlo a su listado, consideraron ubicación, prestigio del grupo inmobiliario, positiva promesa de inversión y detallado diseño.

A través de la plataforma de La Haus, los interesados podrán adquirir una de las viviendas desde 4 millones de pesos, además de que con la proptech podrán comenzar a pagar su enganche en montos diferidos durante el plazo de entrega, el cual se prevé para marzo de 2024.

El Gran Premio de la F1 y KIO Networks

Esta semana se llevará a cabo, por segundo año consecutivo, KIO Think & Transform, organizado por KIO Networks, al mando de Jorge Sapién. En esta ocasión participarán empresas y startups que hablarán sobre la continuidad en su aceleración digital. Además estará presente Alfa Romeo F1 Team ORLEN, el cual, a través de Alessandro Alunni, managing director, explicará cómo usan los datos, analítica y tecnología a su favor en ese deporte; además de Valtteri Viktor Bottas, piloto de automovilismo finlandés, quien competirá el fin de semana contra “Checo” Pérez.

Tome nota, pues firmas especializadas en la materia como Gartner, vaticinan que el gasto mundial en tecnologías de la información (TI) ascienda a un total de 4.6 billones de dólares en 2023, un aumento de 5.1 por ciento en comparación con 2022. ¡Arraaaancan¡

Los 100 Mejores CEO’s de México 2022

Hoy por la noche la organización Great Place to Work, que encabeza Michelle Ferrari, dará a conocer la lista de Los 100 Mejores CEO’s de México 2022, en la cual reconocerán las estrategias y ejemplos de éxito de un centenar de líderes de varias compañías en el país. Los 100 líderes premiados destacan por su labor al frente organizaciones que con el apoyo del Modelo For All garantizan excelentes lugares de trabajo para todas las personas sin importar su puesto, edad, género, preferencias, tipo de contrato o antigüedad en la empresa

Cuestionan a la Canacintra

La semana pasada se llevó a cabo la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); entre otros temas hubo una renuncia que marcó el evento, se trata de la salida de la presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales, Lourdes Medina, situación que, nos dicen, se dio en medio de las intenciones expresadas con anterioridad por el presidente del organismo, José Antonio Centeno Reyes, por desaparecer dicha Comisión. Esta situación ha generado gran malestar entre los agremiados, ya que algunos consideran que hay un comportamiento prepotente del presidente de la Canacintra, la cual es la cámara más importante de Latinoamérica, pues no se explican su doble discurso. Por un lado, parece que menosprecia a mujeres como Lourdes Medina, cuya comisión quiere desaparecer, y por otro, aseguran, se mantiene a Diana Murga, quien está en la Comisión de Enlace Legislativo y, nos dicen, incide en las decisiones de su presidente, lo anterior puede traer divisiones internas difíciles de sanar.