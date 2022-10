Líderes y negocios sustentables

Nos cuentan que el IPADE Business School, que dirige Lorenzo Fernández, realiza la Semana Internacional de Sustentabilidad y Liderazgo como parte de la oferta académica de su Programa MBA para Ejecutivos con Experiencia, el cual nuevamente pondrá sobre la mesa temas relacionados con el emprendimiento y el desarrollo sustentable, escenarios emergentes ante la transformación energética y el liderazgo con impacto social.

De acuerdo con la escuela de negocios, crear valor social y valor económico son objetivos compatibles y el líder empresarial debe preparar su modelo de negocio para enfrentar las desigualdades, los problemas climáticos y la economía postpandemia.

El evento espera congregar a más de 460 empresarios y directivos de México y de otras nueve escuelas de negocio, como INALDE de Colombia, BARNA de República Dominicana, ESE de Chile, UNIS de Guatemala y Crummer de Estados Unidos, y contará con la participación de representantes de la IP y de la sociedad civil como Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social de Grupo Gigante, y Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético.

Prueba Nespresso diferentes opciones de expansión

Nestlé, que encabeza en México Fausto Costa, abrió su nueva boutique Nespresso en la plaza comercial Mítikah, y prevé sumar cada año alrededor de dos nuevas sucursales físicas, mientras prueba diferentes formatos y modelos de negocios para satisfacer la demanda del mercado para sus cápsulas de café.

“Tenemos presencia solo en cinco ciudades con boutiques, entonces la oportunidad todavía es muy grande, estamos haciendo pruebas en algunas ciudades para ver el potencial donde hoy solo atendemos con e-commerce (...) una plaza que estamos probando es León donde tenemos un kiosco que parece que tiene potencial”, afirmó Carlos Oyanguren, business executive officer para Nespresso durante la inauguración de la boutique Nespresso de Mítikah.

Actualmente, el 30 por ciento de las ventas de Nespresso son en línea, 34 por ciento en sus boutiques, y el resto está dividido en la parte institucional, restaurantes, hoteles oficina y ventas por teléfono.

El directivo resaltó que en la tienda en línea las ventas de cajas son hasta 20 por ciento mayores por ticket de compra, pero, en cambio, quienes acuden a las boutique físicas suelen hacer más visitas.

Oyanguren resaltó que Nespresso impulsa el reciclaje de sus cápsulas, con la recolección de cerca de tres de cada 10 empaques de café vacíos.

“Creemos que como líderes tenemos la responsabilidad de que la gente entienda que el consumo acaba cuando devuelves las cápsulas (...) Muchos de nuestros clientes no saben que hoy ya hay la opción de devolver sus cápsulas en la compra online. Nuestras cápsulas son de aluminio y, si recibimos cápsulas de un competidor que son de aluminio, lo reciclamos igual, cuando recibimos en otro material no se puede porque no es reciclable y lo separamos”, dijo Oyanguren.

De acuerdo con Euromonitor, el 66.9 por ciento del mercado de cápsulas de café lo tiene Nescafé Dolce Gusto, Nespresso ostenta 22.5 por ciento de participación y 9.4 por ciento lo detenta Café Punta del Cielo.

¿Qué están haciendo las empresas medianas ante la inflación?

De acuerdo con el International Business Report, estudio semestral que realiza Grant Thornton a 10 mil empresarios medianos de 28 países, el 37 por ciento de los encuestados mexicanos considera que la mejor forma de hacer frente a los efectos de la inflación es reducir los desperdicios y hacer más eficientes los procesos, quedando en segundo lugar anticipar el impacto en los planes de negocios y en tercero, tener un asesoramiento adecuado.

Al respecto, Mauricio Brizuela, presidente del Consejo de Administración y CEO de Salles Sainz Grant Thornton, comentó que, además, es importante que las empresas anticipen los efectos macroeconómicos, como cambios en las remesas, crecimiento del “nearshoring”, la estabilidad del peso, entre otros factores.

Basada en la Ciudad de México, Salles Sainz Grant Thornton es una firma mexicana de contadores públicos con más de 35 años de experiencia en servicios de auditoría, impuestos, consultoría y outsourcing.