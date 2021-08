KIA busca proveedores locales en México y EU

Como le hemos contado en las páginas de este diario, la interpretación de la regla de contenido regional del 75 por ciento para los vehículos armados en Norteamérica ha sido motivo de diferencias entre Estados Unidos y México.

Esto, debido a que mientras la Unión Americana sostiene que no se aplica de acuerdo a lo que se firmó en el T-MEC, México asegura que no hay error. Hasta ahora ambas naciones no se han podido poner de acuerdo en la forma de calcular el porcentaje de un vehículo que proviene colectivamente de los tres países bajo el T-MEC.

Mientras son peras o manzanas, muchas armadoras de automóviles comenzaron a buscar la creación de una de suministro local para cumplir con la regla de contenido de origen regional.

En esas anda la firma coreana KIA que, en alianza con la Industria Nacional de Autopartes (INA) y asociaciones de autopartes de Canadá y EU, lanzó una convocatoria para realizar reuniones de negocios con productoras de piezas de vehículos para que se conviertan en proveedores de sus plantas en Pesquería, Nuevo León, y en las de Alabama y Georgia en EU.

El 18 de agosto KIA, que encabeza en México Horacio Chávez, publicó los requisitos para participar y ayer inició el registro de participantes esperando iniciar reuniones con las autoparteras el 27 de agosto.

Tome nota, pues los productos que busca KIA son muy variados y van desde vidrios, pedales, llaves electrónicas, cámaras, parasoles, entre otras 26 piezas. El llamado de KIA se convierte en una oportunidad para muchas medianas empresas que pueden sumarse como proveedoras de la industria automotriz, que tiene perspectivas de crecimiento acelerado tras el impacto de la pandemia.

Punto a favor de Alcalde en proceso de consulta en GM

Hablando de automotrices, el mundo sindical y los socios de México en el T-MEC, Estados Unidos y Canadá, pusieron mucha atención en el proceso de votación de General Motors en Silao.

Era un asunto que había causado mucho ruido, en particular en Estados Unidos, pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde; el INE, de Lorenzo Córdova, y hasta la OIT, lo sacaron adelante. A pesar de los reclamos y las presiones, Luisa María Alcalde se anotó un punto.

El asunto era de preocupación en Palacio Nacional y en Washington, pero terminó sin problemas y con el voto mayoritario para dar por terminado el contrato colectivo de la planta y con ello la representación sindical de la CTM.

Simplot celebra el Día Mundial de la Papa Frita

En el marco del Día Mundial de la Papa Frita, que se celebra hoy, Simplot, la compañía de distribución de alimentos congelados con operaciones en México y Centroamérica, hizo un balance sobre la relevancia de este producto.

Liderada por Luis Rodríguez Mastache para los mercados de México y Centroamérica, Simplot es hoy la tercera mayor distribuidora de papas fritas congeladas a nivel global y, de septiembre de 2020 a agosto 2021, registró un crecimiento de doble dígito, pese a los desafíos de la pandemia, gracias a su estrategia de suministro y sus socios estratégicos con sus puntos de venta en tiendas de autoservicios, clubes de precios y restaurantes de todos los tamaños, que se convirtieron en canales de venta fundamentales.

Además, la importación de papa congelada a México en el primer semestre del año tuvo un incremento de 50 por ciento contra igual periodo de 2020, alcanzando en mayo un brinco de 173 por ciento.