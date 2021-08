Tiendanube se convierte en el nuevo unicornio en México

La plataforma de comercio electrónico Tiendanube informará este día que recibió una nueva inversión de 500 millones de dólares, lo que la convierte en el nuevo unicornio en México –compañías tecnológicas que alcanzan un valor de mil millones de dólares–, además de ser la quinta startup más valiosa en América Latina.

“Con nuestra nueva inversión reforzaremos nuestra misión de reducir las barreras al emprendimiento en toda Latinoamérica, asegurando que cualquiera pueda vender en el mundo digital. Está cambiando la economía e impactando cientos de miles de empleos directos e indirectos en la región”, aseguró Santiago Sosa, CEO y cofundador de Tiendanube.

Tiendanube, que suma más de 90 mil tiendas, acumula un financiamiento de 620 millones de dólares de inversión en el último año, dinero que usa para acelerar su crecimiento en los mercados de Brasil, México y Argentina, donde tiene presencia, así como para extender sus operaciones a otros países de la región como Colombia, Chile y Perú, donde planea acelerar su expansión entre este año y el próximo.

El objetivo de la empresa es triplicar el volumen de aplicaciones conectadas en la plataforma durante los próximos 18 meses para garantizar más variedad y ventaja competitiva para que los clientes elijan las soluciones más efectivas para su negocio.

Tras cuadruplicar el volumen de empleados en los últimos 18 meses y llegar a 600 profesionales, Tiendanube pretende sumar más de mil 500 empleados a finales de 2022, con el objetivo de contar con un equipo cada vez más completo, profesional y diverso.

En Michoacán suspenden inversiones

Los bloqueos realizados por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las vías férreas de Michoacán cumplen 16 días de manera ininterrumpida, paralizando a importantes sectores industriales, como el acerero, agroindustrial, automotriz e intermodal.

Con 20 trenes detenidos y muchos otros más que no pueden ser programados, la empresa Kansas City Southern (KCS) de México, que preside Óscar del Cueto, ha informado de una suspensión de actividades.

Cabe señalar que un tren equivale a 300 tráileres aproximadamente, por lo que la afectación al día de hoy se traduce en 6 mil 300 tráileres que no están prestando servicio, más los que se sumen cada día, resultando en 50 millones de pesos en pérdida económica al día para toda la cadena productiva.

Tan solo en 2020, la red ferroviaria del país registró 200 días de bloqueos, entre ellos 3 bloqueos a las vías férreas en Michoacán, provocando un gran impacto económico debido a que varias empresas han dejado de usar este transporte, así como el puerto de Lázaro Cárdenas, yéndose a puertos en el extranjero, como el de Long Beach en Los Ángeles.

Naturgy, sin poder subir sus precios

Naturgy espera la aprobación de las autoridades mexicanas para incrementar sus tarifas de gas natural debido a que el energético se encareció en todo el mundo, aunque reconoce que un alza “no es prioridad para el gobierno”. “Creo que ahora mismo en México, en el sector energético, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene otras prioridades. Y no sé si eso afectará el nivel de urgencia y el nivel de esfuerzo que van a poner allí para acelerar el proceso. Entonces no lo sé. Honestamente, creo que, en este momento, así será, no tenemos suficiente información para tener una visión clara de cuándo se resolverá”, dijo en conferencia con analistas Jon Ganuza, jefe de planificación y control financiero de Naturgy.

Desde enero, la empresa prepara su nueva tarifa regulatoria, pero todo indica que el gobierno no tiene prisa por aprobarla.