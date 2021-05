Delta refrenda confianza en Aeroméxico

Mucho revuelo causó la noticia de que la Federal Aviation Administration (FAA) de Estados Unidos bajó la calificación de Categoría 1 a la 2 al espacio aéreo mexicano por no cumplir los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Sin embargo, para Delta Airlines la noticia no afectará a su relación con Aeroméxico. Glen Hauenstein, presidente de Delta Airlines, dijo en conferencia organizada por la Wolfe Global Transportation and Industrials que Aeroméxico es “increíblemente seguro” y reconoció que la degradación de la FAA no fue en contra de una empresa, sino de las autoridades mexicanas.

A sus clientes, por lo pronto, Delta les aseguró que si optan por volar con su socio Aeroméxico, sus kilómetros de vuelo serán respetados como parte de su programa de recompensas SkyMiles, con lo que podrán seguir acumulando millas y puntos, sin importar que ahora las aerolíneas estadounidenses ya no podrán vender boletos con códigos compartidos de vuelos operados por aerolíneas mexicanas.

“Para nosotros la seguridad siempre es lo primero. No tenemos problemas con la seguridad de Aeroméxico. Eso sí, esto obligará a eliminar nuestros códigos (compartidos) en los vuelos de Aeroméxico, pero seguirá la alianza con Delta. Nos aseguraremos de que si está volando en un vuelo de Aeroméxico que normalmente llevaría el código de nuestra empresa, se mantendrá sin daños en términos de kilometraje. Entonces, si está volando en Aeroméxico continuará recibiendo SkyMiles”, destacó.

Remarcó que esta situación impacta muy poco a los clientes que reservan a través de Delta para ir más allá de la Ciudad de México. "Entonces creo que lo que hace es restringir la capacidad de Aeroméxico para crecer en los Estados Unidos. Esta alianza nos ha dado logros", sostuvo el directivo en un claro afán de respaldar a Aeroméxico.





Kokatu va por 36% más oficinas para arrendar este año

Kokatu, el marketplace para la búsqueda de oficinas y espacios de trabajo en arrendamiento, buscará incrementar hasta 36.3 por ciento el número de espacios ofrecidos en su plataforma para alcanzar a listar hasta 3 mil propiedades este año, en las principales ciudades del país.

Mauricio Savariego Braverman, CEO y fundador de Kokatu, explicó que quieren aprovechar la inercia de crecimiento que les dio la pandemia, para aumentar su presencia de 2 mil 200 a 3 mil los espacios tanto de oficina, coworkings, terrazas, jardínes, estudios y hasta salas de cine.

“Tuvimos un crecimiento del 2020 a este primer trimestre de 35 por ciento de nuevos partners que entraron a la plataforma, tenemos una proyección de cerrar este año con cerca de 7 mil reservaciones al final del año y nuestra proyección es cerrar con 3 mil espacios”, aseguró el directivo.

Kokatu tiene alianzas con Sach, Iza Business Centers, Hyatt Places e Ibis, que ponen a su disposición espacios de trabajo y reunión en la plataforma.

Abeja Reyna aumenta 80% ventas por COVID

En 2020, la productora de miel Abeja Reyna incrementó en 80 por ciento sus ventas, ante la creciente preocupación de los consumidores por tener un sistema inmunológico en óptimas condiciones, compartió Luis Valentino, director general de la firma.

La empresa cuenta con seis sucursales en Guadalajara, Puebla, Mexicali, Tlaquepaque y Morelia y para este año contemplan invertir cerca de 3 millones de pesos para dos tiendas nuevas, una en Querétaro, que abrirá a finales de mayo, y otra en Ciudad de México para el tercer trimestre del año.

“Tenemos venta en retail, hotelería, e-commerce, tiendas propias y distribuidores”, agregó.