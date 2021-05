Despegar dice que los mexicanos sí aplican el… vamos a la playa

Parece ser que el cambio en el semáforo epidemiológico en varios estados de México puso de buenas a muchas personas y provocó que retomaran sus planes de vacaciones, al menos eso es lo que vio la plataforma de viajes en línea Despegar.com.

En el primer trimestre de este año, la firma que dirige Damián Scokin reportó un significativo aumento del 11 y 13 por ciento en transacciones y reservas brutas, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2020, mientras en comparación con el último trimestre de 2020, el alza en reservas brutas fue de 12 por ciento.

“Incrementamos significativamente nuestra presencia en México con la adquisición de Best Day y, junto con una flexibilización de las restricciones en el país, vimos que las reservas brutas aumentaron un 12 por ciento secuencialmente. México, a su vez, representó un mayor porcentaje de nuestras reservas brutas en el trimestre”, contó.

Scokin dijo que México, principalmente sus destinos de playa, seguirán siendo un área de crecimiento para su negocio, mientras mercados como Argentina y Brasil no se recuperan.

“Las tendencias de viajes se benefician no sólo de la disminución en el número de casos (de COVID) sino también de la llegada de la temporada de primavera y verano. Exactamente en el lado opuesto está Brasil, donde la industria se contrajo a la luz de las restricciones muy severas y un aumento significativo en el número de casos de COVID-19”, contó en reunión con inversionistas. Ahora sí que una buena parte de los mexicanos andan con eso de … vamos a la playa, oh, oh, ooooh.

Treggo prueba acortar última milla con drones

Nos cuentan que la plataforma tecnológica Treggo realiza pruebas con drones en Argentina para la entrega y logística de bienes de consumo en la llamada ‘última Milla’, y busca replicar el servicio en México en los próximos años.

Matías Lonardi, CEO de Treggo, señaló que la compañía, que arribó hace unos meses a México, analiza la posibilidad de desarrollar nuevas soluciones tecnológicas como el uso de vehículos autónomos cerca de las ciudades, para la entrega de productos en la periferia.

Además, la empresa planea recaudar hasta 5 millones de dólares con diversos fondos e inversionistas para expandir su crecimiento en México y América Latina.

“Tenemos proyectado para este año en la parte de capital salir a buscar nuestra Serie A para poder tener un poco más de combustible de expansión rápidamente en otros países, expandir operaciones en América Latina. También tenemos muchas ganas de seguir abriendo otras ciudades como Puebla, Querétaro y Mérida”, agregó.

Señaló que, ante la gran demanda en el delivery y consumo, las empresas de última milla requieren de nuevas soluciones que reduzcan el tiempo de entrega y los costos, por lo que han creado una red de más de 2 mil repartidores en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Además, la empresa ha establecido alianzas con empresas como Mercado Libre, Puma, Lacoste, Wendy’s, McDonald’s, Google y otras 600 marcas para agilizar y hacer más eficiente la entrega a los consumidores finales.

Sin embargo, dada la rapidez con la que se mueve la demanda y los avances tecnológicos, la idea de hacer entregas por medio de drones podría tardar todavía un poco más en la región, debido a que aún falta mucho por hacer en materia de regulación para la operación de este tipo de plataformas.

“En los países que estamos operando todavía vemos que les falta un poco de maduración, no en los mercados, sino en un tema de regulación local, siempre vemos que la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes locales y entendemos que todavía faltan marcos regulatorios que marquen esa nueva”, concluyó.