Golpe al “ciudadano T-MEC”

GERMÁN LARREA MOTA Velasco nació el 26 de octubre de 1953. Dieciocho días después nació Andrés Manuel López Obrador. Ambos cumplirán 70 años. Los dos son poderosos. Nadie les puede decir no.

Ambos son escorpiones, parecidos, y sus “males aspectos” de personalidad, como la arrogancia, el egocentrismo y el narcisismo, los arrastra a esa máxima famosa que dice que “lo que te choca, te checa”.

Desde el año pasado el Presidente le mandó al empresario el mensaje que quería la ruta Medias Aguas-Coatzacoalcos para acelerar el desarrollo del Canal Interocéanico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

El mes pasado publicamos aquí que desde el 21 de octubre la Secretaría de Marina había enviado un oficio a la Secretaría de Comunicaciones solicitando la rescisión de la concesión de Ferrosur.

Pero Larrea nunca estuvo dispuesto a soltar esa vía, que forma parte de la concesión de Ferrosur, la línea que le vendió en 1996 Carlos Slim, otro danmificado, sin algo a cambio que realmente lo compensara.

El jueves, cuando acudió a Palacio Nacional a ver a López Obrador, le dejó a él y a sus secretarios Rogelio Ramírez de la O y Adán Augusto López, presentes, lo que tal vez motivó la cuasi expropiación del viernes.

La valuación: 10 mil millones de pesos, alrededor de 500 millones de dólares, es en lo que el mandamás del Grupo México cotizó el activo que hoy está tomado “temporalmente” por la Secretaría de Marina.

La del jueves fue una reunión que llegó tarde y que ni el secretario de Gobernación ni el de Hacienda fueron capaces de gestionar mucho antes para evitar el choque. El tabasqueño fue pateando solicitudes de aquél.

Tampoco crea que el rey del cobre quiso ir corriendo a rendir pleitesía; Ramírez de la O, su principal aliado y promotor en la compra de Banamex, le pidió dos semanas antes que buscara al Presidente.

Ya para entonces, una semana después, AMLO había girado la instrucción a sus principales colaboradores: “Encuéntrenle a Larrea todo lo que puedan”. Ya no había marcha atrás. El Presidente iba con todo.

Casi al mismo tiempo Larrea llegó al acuerdo con Citi, que preside Jane Fraser. Los términos esenciales ya estaban pactados. El segundo hombre más rico del país se sentía muy seguro y empoderado.

El martes, Larrea se apareció en Palacio Nacional. Asistió a la comida del Consejo Asesor Empresarial, del que forma parte apenas este año. Un dato: originalmente se había disculpado. Él quería ver solo al Presidente.

Nos dicen que López Obrador trató cordialmente a Larrea en la comida del Consejo Asesor Empresarial. Nadie vio visos, algún detalle, postura, y no se diga dicho, que hiciera pensar lo que vendría después.

La reconsideración y asistencia del dueño de Ferrosur a la comida le ayudó a que al día siguiente López Obrador lo recibiera, no para hablar de Banamex como muchos creyeron, sino para abordar lo del ferrocarril.

Germán Larrea Mota Velasco (Ilustración de Nelly Vega)

Larrea volvió a ofrecer el paso por sus vías cobrando una tarifa, pero el Presidente no lo aceptó porque quiere la ruta Aguas Blancas-Coatzacoalcos para que el Tren Transístmico tenga vía libre.

No hubo acuerdo, pero sí una cifra que Larrea dejó en la mesa: los 10 mil millones de pesos. Es la pérdida que tendría al renunciar al tramo que le tomaron y que es esencial para la operación de ferrobuques.

Y es que Ferromex y Ferrosur despachan furgones desde el puerto de Coatzacoalcos al puerto de Alabama, en Estados Unidos, en alianza con la CG Railway, un negocio muy lucrativo para Larrea.

Carlos Slim Helú (Ilustración de Nelly Vega)

LA TOMA DE los casi cien kilómetros de vías concesionadas a Ferrosur no solo afectan a Larrea y al Grupo México. También indirectamente a Carlos Slim Helú y a los ferrocarriles estadounidenses Union Pacific y las líneas Texas Pacífico y Florida East Cost. La controladora de Ferromex y Ferrosur es el Grupo México Transportes, compañía que capitanea su sobrino, Fernando López Guerra Larrea. El 70.27% de sus acciones pertenecen al Grupo México, el 17.12% a Inbursa y el 12.61% al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores. Ferromex es 74% propiedad de Grupo México y el 26% es del segundo ferrocarril más grande de Estados Unidos, el Union Pacific, que preside Lance M. Fritz. Ferromex también es controladora de otros dos ferrocarriles estadounidenses, el Florida East Cost, que preside Vincent Signorello, y el Texas Pacifico, que maneja Luis Olivera. Por el hecho de que Grupo México Transportes tenga socios extranjeros, éstos pueden demandar al gobierno de la 4T ante instancias internacionales. A ello agregue que Larrea está a un paso de concretar la compra de Banamex manteniendo de socio a Citi: Larrea ya es un ciudadano T-MEC.

INCREÍBLE QUE ACTINVER haya publicado otro evento relevante en el que argumente que la condena por más de mil millones de pesos impuesta en su contra, como hemos venido informando en días anteriores con respecto a la controversia con Rafael Zaga, no fuera dirigida al banco en sí, sino hacia “la división fiduciaria”. Actinver intentó escapar de la condena presentando un amparo en el que se autodenominó como tercero ajeno, alegando que en realidad la susodicha “división fiduciaria” fue la parte involucrada, y que el banco no tenía conocimiento alguno de dicho juicio, por lo que no podía ser condenado por ello. La realidad es que, independientemente de que la condena aún esté pendiente de resolución definitiva en los tribunales federales, hemos encontrado en archivos públicos la ejecutoria emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el expediente número Q.C. 46/2023, donde se resolvió claramente que “el mencionado banco, aunque se presente como una persona moral distinta, es la misma persona moral demandada en el juicio original del cual deriva el acto reclamado por el cual fue condenado a pagar la indemnización de más de mil millones de pesos”.

Claudio X. González Laporte (Ilustración de Nelly Vega)

SIGUE EL PLEITO de Kimberly Clark de México (KCM) contra los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera, fundadores y accionistas de 4e Global. Le había anticipado que la multinacional de Claudio X. González Laporte y que capitanea su hijo, Pablo González Guajardo, había formulado una querella contra dichos hermanos ante la Fiscalía General de Justicia de la CdMx, la que capitanea Ernestina Godoy, cuyo número de carpeta es: CI-FIMH/UAT-MH-4/UI-1 S/D/02616/11-2022. Pues resulta que el ministerio publico ya decretó el “no ejercicio de la acción penal”, mismo que ya fue aprobado por el Fiscal correspondiente, por lo que KCM recibe el segundo golpe en su estrategia jurídica de quedarse con la empresa 4e Global.

Emilio Lozoya Austin (Ilustración de Nelly Vega)

EL CONSEJO DE Administración de Pemex no ha aprobado ningún pago de 10.7 millones de dólares como reparación del daño en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, como aseguran los abogados de Emilio Lozoya Austin, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas. Lo que sí votaron a favor los consejeros de la petrolera que dirige Octavio Romero es el mecanismo para resarcir ese quebranto. Pero el monto ofrecido se les sigue haciendo muy bajo.

LA UNIÓN NACIONAL de Padres de Familia detuvo provisionalmente la impresión y distribución de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. La Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa de la CdMx concedió la suspensión en respuesta al amparo que presentó esa unión. Según el amparo, la currícula de libros para primaria no cumplía con las disposiciones legales debido a la falta de planes y programas de estudio, y la falta de consultas con tutores y docentes.