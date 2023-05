La “corcholata” que corre contra el tiempo

EN UNA ENTREGA de principios de año, le informamos aquí que Andrés Manuel López Obrador había dado el banderazo de salida a su amigo y paisano, Adán Augusto López.

Tras una reunión en Palacio Nacional con los tres precandidatos de Morena, el Presidente les informó los tiempos para elegir candidato, que entonces se extendía hasta noviembre. “Tienes de aquí a octubre para crecer y que te conozcan”, le dijo.

Desde entonces el secretario de Gobernación inició una frenética carrera contra el tiempo que al parecer le ha redituado tanto que en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum ya prendieron focos de alerta.

En esta época de precampañas cada “corcholata” juega con sus encuestas; la Jefa de Gobierno lidera casi todas, pero la consigna también ha sido la de hacer de Adán Augusto un candidato inexistente.

Tanto les preocupa el crecimiento del “Plan B” de López Obrador, que Heurística, su agencia de marketing político, se ha dedicado a sembrar la narrativa de que ésta es una pelea de dos: Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Pero el inquilino de la casona de Bucareli tiene otros datos: a los primeros meses de su arribo al gabinete, finales de agosto de 2021, tenía un 4% de exposición; hoy lo conoce el 60% de la población.

Mientras Sheinbaum y Ebrard ya no tienen mayor margen para crecer, Adán Augusto todavía tiene un 40% de población a la cual poder llegar, de ahí que adelantar el proceso de selección no es lo mejor para él.

En el último año el ex gobernador de Tabasco ha construido su estructura política-electoral: ya cuenta con un delegado político y un coordinador territorial en cada estado, y éstos una propia red local.

El coordinador de esa estructura es Leonel Godoy, un personaje que históricamente ha acompañado a AMLO, lo mismo que César Yáñez, otro obradorista de cepa que también es clave en la campaña de Adán.

Tras las ausencias de Alfonso Romo y Julio Scherer, Jefe de la Oficina y Consejero Jurídico, respectivamente, de la Presidencia, López Hernández se quedó con la relación y trato con los grandes empresarios.

También se ha dedicado a tejer alianzas con los gobernadores, fundamentales a la hora de las elecciones, algunos de los cuales hasta hace poco acompañaban a Sheinbaum.

Apunte a Alfonso Durazo, Rutilio Escandón, Carlos Manuel Merino, Américo Villarreal, Mara Lezama, Julio Menchaca, Mauricio Kuri, Víctor Manuel Castro, Miguel Ángel Navarro, Lorena Cuéllar, Mauricio Vila y Ricardo Gallardo.

Adán Augusto López (Ilustración de Nelly Vega)

La semana pasada se hicieron públicas encuestas en la que Adán Augusto aparece con una intención de voto de 24%, solo cuatro puntos debajo de Ebrard y a 10 de Sheinbaum.

El secretario de Gobernación tiene solamente dos meses para dejar atrás a Ebrard y alcanzar y rebasar a la Jefa de Gobierno Sheinbaum. ¿Caballo que alcanza, gana?

Claudia Sheinbaum (Ilustración de Nelly Vega)

LA PRECANDIDATA PUNTERA en las encuestas, Claudia Sheinbaum, tiene en el empresariado un talón de Aquiles. Y es que la Jefa de Gobierno de la CdMx no convence y no les genera confianza. Mire, el domingo se reunió con una treintena de hombres de negocios de Chihuahua. Salieron entre decepcionados y molestos. Primero porque sintieron que Sheinbaum no le entró como deseaban a los temas que verdaderamente les importan, nunca se salió de su script y presumió más bien de sus logros en la CdMx en materia de seguridad y corrupción. Y segundo, quedó la impresión de que el mismo aparato gubernamental de Sheinbaum arropó en todo momento del encuentro a la precandidata. Y lo que son las cosas, en el mismo Restaurante La Casona donde fue el encuentro del domingo, 24 horas después, o sea ayer, la otra “corcholata”, Marcelo Ebrard, se reunió con los mismos empresarios. Con el Canciller Eloy Vallina, Alberto Terrazas, Andrés Elías Madero, Jaime Cruz Russek, Miguel Guerrero y Jenny Jacinto, entre muchos otros. Ebrard dijo que su objetivo si llega a la Presidencia es ampliar la base de la clase media y que por el nearshoring y el T-MEC, el país está en condiciones de crecer de 4 a 5% de manera sostenida.

David Coppel Calvo (Ilustración de Nelly Vega)

EL GRUPO COPPEL invertirá más de 10 mil millones de pesos. Unos 3 mil 900 millones serán para construcción y remodelación de tiendas, 2 mil 100 millones para mantenimiento de edificios y más de 800 millones para la adquisición de inmuebles. La inversión tiene como objetivo llevar sus productos y servicios financieros a más personas, mejorar su experiencia de compra y seguir teniendo un rol clave en la inclusión financiera del país. Dicho proyecto está respaldado con el desempeño positivo financiero que ha tenido Sakly, su brazo inmobiliario, que recién obtuvo un crédito sindicado por hasta 18 mil millones de pesos. Hoy 1.9 millones de clientes visitan cada día las tiendas Coppel y el 50% de estos puntos se ubican en comunidades con menos de 300 mil habitantes. Por la parte digital, sus plataformas reciben en promedio más de tres millones de visitas diarias, incluyendo su página web o sus aplicaciones móviles de compras o de servicios financieros. Estos esfuerzos son encabezados por David Coppel Calvo, director Comercial, Omnicanal e Inmobiliario de Grupo Coppel.

UN CONFLICTO INMOBILIARIO más en Cancún. Se trata del hotel Haven, del español Juan Llull, construido hace seis años en un predio que no es de su propiedad y que desde hace más de 20 años su familia ha tratado de acreditarlo como propio. A la fecha han recibido más de 10 resoluciones en contra. Recientemente la Fiscalía de Quintana Roo aseguró el hotel, que cuenta con 333 habitaciones y se ubica en Chetumal, en una zona conocida como Laguna Azul. El aseguramiento se llevó a cabo porque la autoridad consideró que su edificación implicó el despojo de 48 hectáreas al fallecido Sergio Herrera. En estas dos décadas se ha acreditado la validez del título de propiedad a su familia, que le fue entregado en 1998 por la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. La familia Llull, a través de Promotora Rancho San Miguel, ha intentado acreditar la posesión. Pero en 2017 los tribunales declararon la nulidad parcial de la escritura.

Evelyn Salgado (Ilustración de Nelly Vega)

PASÓ PRÁCTICAMENTE INADVERTDO, pero no para los inversionistas en los fideicomisos especializados en bienes raíces (Fibras). Resulta que hace unos días el gobierno de Guerrero, que encabeza Evelyn Salgado, “rescató” el Viaducto Punta Diamante. En realidad las huestes de la pupila del impresentable Félix Salgado Macedonio expropiaron a la mala y con el uso de policías dicho activo de 21.5 kilómetros de dos carriles por sentido. La vía la opera la Fibra Orión, de Rodolfo Campos, que administra otro par de concesiones: la carretera de 30 kilómetros Tapachula-Talismán, en Chiapas, y otros 10 tramos carreteros libres de peaje en Durango, que suman 318.7 kilómetros más. Lo que sucedió en Acapulco pone en duda las concesiones estatales en manos de Morena.

TAL CUAL LE adelantamos, el Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue arrollado ayer por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dimos por bueno el voto de Arturo Zaldívar a favor del proyecto de Alberto Pérez Dayán. Pero existía la posibilidad de que le dieran paliza al inquilino de Palacio Nacional con un solo voto a su causa, que podía ser de Jazmín Esquivel o Loretta Ortiz, pero al final ambas no decepcionaron a AMLO.